거대 운석이 빠르게 다가오고 있습니다. 종말이 찾아오려는 걸까요!?

11월 1일 ~ 11일 : 클랜전 리그가 시작됩니다!

11월 1일 ~ 17일 : 해머 잼이 돌아옵니다! 업그레이드 시간은 50% 감소하고, 자원 생산 건물의 저장 용량과 생산 속도는 2배로 늘어났죠! 단, 슈퍼 충전과 크래프트 방어시설은 포함되지 않습니다.

11월 1일 ~ 17일 : 운석 장애물이 마을로 추락하고 있어요! 운석을 제거하면 광석을 획득할 수도 있다고요!?

11월 1일 ~ 17일 : 유성 관측 건물이 나타났습니다. 이 건물에서는 다가오는 거대 운석을 미리 살펴볼 수 있어요!

11월 1일 ~ 30일 : 고블린 장인과 고블린 연구원이 대장의 마을로 돌아왔습니다.

11월 1일 ~ 30일 : 상점에서 멸망한 왕국 전쟁 배경을 만나보세요.

11월 1일 ~ 30일 : 상점에서 폐허 배경을 만나보세요.

11월 1일 ~ 30일 : 상점에서 폐허 영웅 스킨을 만나보세요.

11월 10일 ~ 14일 : 4배 별 보너스 이벤트!

11월 15일 ~ 30일 :운명을 점쳐주는 슈퍼 장식품이 상점에 등장합니다.

11월 20일 ~ 27일 : 스포트라이트 이벤트가 시작됩니다! 이번엔 슈퍼 해골 돌격병이 자신의 진가를 증명하겠다고 합니다!

11월 22일 ~ 28일 : 클랜 게임이 시작됩니다!