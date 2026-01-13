1월 밸런스 변경점
밸런스 조정이 완료되었습니다!
안녕하세요, 대장!
1월 13일 점검 이후 적용된 밸런스 변경점입니다.
유닛 & 슈퍼 유닛
운석 골렘
장벽 피해량 50% 감소 (모든 레벨)
드루이드
변신 시간 20% 증가
초당 치유량 17.65% ~ 23.08%로 증가 (모든 레벨)
영웅 치유량 5% ~ 15% 증가 (1레벨~5레벨)
곰 HP 2200에서 2300로 증가 (4레벨) 2300에서 2500으로 증가 (5레벨)
곰 초당 피해량 180에서 185로 증가 (4레벨) 190에서 205로 증가 (5레벨)
슈퍼 마녀
HP 4.17% 증가 (7레벨)
초당 피해량 2.38% 증가 (7레벨)
슈퍼 마녀 거대한 해골
인구수 10에서 20으로 증가
슈퍼 자이언트
HP 5.66% 증가 (14레벨)
초당 피해량 7.89% 증가 (14레벨)
일렉트로 드래곤
HP 3.08% ~ 6.25% 증가 (1레벨~9레벨)
초당 피해량 2.04% ~ 8.33% 증가 (1레벨~9레벨)
영웅 장비
투지의 횃불 (그랜드 워든)
HP 증가량 +9%에서 +17%로 증가
초당 피해량 증가량 +9%에서 +20%로 증가
활성화 시 HP 회복량 +4% 에서 +10%로 증가
능력 지속 시간 +36% 에서 +45%로 증가
받는 피해 감소 +50%에서 +250%로 증가
생명의 보석 (그랜드 워든)
HP 증가량 +20%에서 +29%로 증가 (1레벨~7레벨)
최대 HP 증가량 +14%에서 +26%로 증가 (1레벨~7레벨)
영웅 HP 증가량 +2.79%에서 +3.14%로 증가 (1레벨~18레벨)
영웅 초당 피해량 증가량 +2.17%에서 +5.56%로 증가 (1레벨~18레벨)
라벌 인형 (그랜드 워든)
소환하는 라벌 수 2에서 3으로 증가 (21레벨~27레벨)
인구수 8.7% 감소 (1레벨~27레벨)
호그 라이더 인형 (로얄 챔피언)
호그 라이더 레벨 9.09%~25% 증가 (1레벨~7레벨)
소환하는 호그 라이더 수 11.11%~14.29% 증가 (1레벨~7레벨)
펫
L.A.S.S.I
HP 2.78%~9.76% 증가 (1레벨~15레벨)
초당 피해량 4.35%~37.93% 증가 (1레벨~15레벨)
스니지
부거스가 함정을 발동시키지 않습니다.
시즈머신과 마법
파괴 전차
HP 13.33% 증가 (5레벨) 17.65% 증가 (6레벨)
초당 피해량 28.89% 증가 (5레벨) 34% 증가 (6레벨)
토템 마법
매초마다 HP가 소모됩니다.
가디언
롱샷
공격 범위 8.33% 감소
수색 반경 5.88% 감소
알림 범위 5% 감소
광역 피해 범위 33.33% 감소
스매셔
공격 범위 20% 증가
알림 범위 16.67% 증가
이번 밸런스 조정이 앞으로의 전투 전략에 미치는 영향을 분석하여 추가적인 조정이 필요한지 판단하려 합니다. 대장 여러분의 목소리는 저희에게 가장 중요하기 때문에 언제든지 자유롭게 의견을 들려주세요!
건투를 빕니다
-클래시 오브 클랜 팀