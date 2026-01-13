안녕하세요, 대장!

1월 13일 점검 이후 적용된 밸런스 변경점입니다.

운석 골렘

드루이드

변신 시간 20% 증가

초당 치유량 17.65% ~ 23.08%로 증가 (모든 레벨)

영웅 치유량 5% ~ 15% 증가 (1레벨~5레벨)

곰 HP 2200에서 2300로 증가 (4레벨) 2300에서 2500으로 증가 (5레벨)