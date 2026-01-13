Skip to content
Supercell logo
Back to Clash of Clans News
2026년 1월 13일
Blog – Clash of Clans

1월 밸런스 변경점

밸런스 조정이 완료되었습니다!

안녕하세요, 대장!
1월 13일 점검 이후 적용된 밸런스 변경점입니다.

유닛 & 슈퍼 유닛

운석 골렘

  • 장벽 피해량 50% 감소 (모든 레벨)

드루이드 

  • 변신 시간 20% 증가 

  • 초당 치유량 17.65% ~ 23.08%로 증가 (모든 레벨) 

  • 영웅 치유량 5% ~ 15% 증가 (1레벨~5레벨) 

  • 곰 HP 2200에서 2300로 증가 (4레벨) 2300에서 2500으로 증가 (5레벨) 

  • 곰 초당 피해량 180에서 185로 증가 (4레벨) 190에서 205로 증가 (5레벨)

슈퍼 마녀 

  • HP 4.17% 증가 (7레벨) 

  • 초당 피해량 2.38% 증가 (7레벨)

슈퍼 마녀 거대한 해골 

  • 인구수 10에서 20으로 증가

슈퍼 자이언트 

  • HP 5.66% 증가 (14레벨) 

  • 초당 피해량 7.89% 증가 (14레벨)

일렉트로 드래곤 

  • HP 3.08% ~ 6.25% 증가 (1레벨~9레벨) 

  • 초당 피해량 2.04% ~ 8.33% 증가 (1레벨~9레벨)

영웅 장비

투지의 횃불 (그랜드 워든) 

  • HP 증가량 +9%에서 +17%로 증가

  • 초당 피해량 증가량 +9%에서 +20%로 증가

  • 활성화 시 HP 회복량 +4% 에서 +10%로 증가

  • 능력 지속 시간 +36% 에서 +45%로 증가

  • 받는 피해 감소 +50%에서 +250%로 증가

생명의 보석 (그랜드 워든) 

  • HP 증가량 +20%에서 +29%로 증가 (1레벨~7레벨) 

  • 최대 HP 증가량 +14%에서 +26%로 증가 (1레벨~7레벨) 

  • 영웅 HP 증가량 +2.79%에서 +3.14%로 증가  (1레벨~18레벨) 

  • 영웅 초당 피해량 증가량 +2.17%에서 +5.56%로 증가 (1레벨~18레벨) 

라벌 인형 (그랜드 워든) 

  • 소환하는 라벌 수 2에서 3으로 증가 (21레벨~27레벨) 

  • 인구수 8.7% 감소 (1레벨~27레벨)

호그 라이더 인형 (로얄 챔피언) 

  • 호그 라이더 레벨 9.09%~25% 증가 (1레벨~7레벨)

  • 소환하는 호그 라이더 수 11.11%~14.29% 증가 (1레벨~7레벨)


L.A.S.S.I

  • HP 2.78%~9.76% 증가 (1레벨~15레벨)

  • 초당 피해량 4.35%~37.93% 증가 (1레벨~15레벨)

스니지

  • 부거스가 함정을 발동시키지 않습니다.

시즈머신과 마법

파괴 전차

  • HP 13.33% 증가 (5레벨) 17.65% 증가 (6레벨) 

  • 초당 피해량 28.89% 증가 (5레벨) 34% 증가 (6레벨)

토템 마법 

  • 매초마다 HP가 소모됩니다.

가디언

롱샷 

  • 공격 범위 8.33% 감소

  • 수색 반경 5.88% 감소

  • 알림 범위 5% 감소

  • 광역 피해 범위 33.33% 감소

스매셔

  • 공격 범위 20% 증가 

  • 알림 범위 16.67% 증가


이번 밸런스 조정이 앞으로의 전투 전략에 미치는 영향을 분석하여 추가적인 조정이 필요한지 판단하려 합니다. 대장 여러분의 목소리는 저희에게 가장 중요하기 때문에 언제든지 자유롭게 의견을 들려주세요!

건투를 빕니다

-클래시 오브 클랜 팀