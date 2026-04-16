안녕하세요, 대장!

이번 4월에는 경쟁전 모드에 큰 변화가 찾아옵니다.

저희는 언제나 여러분의 의견에 귀 기울이고 있었습니다.

경쟁전 모드는 모든 플레이어가 쉽게 접근할 수 있도록 명확한 구조를 갖고 풍부한 보상과 재미를 제공해야 한다는 의견에 전적으로 동의합니다.

그렇기 때문에, 그에 걸맞은 이번 경쟁전 모드 변경 사항을 준비했습니다.

이를 통해 플레이 방식에 상관없이 모두에게 즐겁고 보람 있는 경쟁전 전투 경험을 제공하고, 특히 전설 리그에서 더욱 공정하고 치열한 경쟁을 펼칠 수 있는 환경을 조성합니다.

자세한 내용은 아래에서 확인하세요:

전설 리그가 진화합니다.

하나의 전설로는 부족하죠. 전설 리그에 오신 것을 환영합니다.

전설 리그가 3개의 티어로 분류됩니다.

전설 1

전설 2

전설 3

모든 티어

동일한 별 보너스를 획득합니다.

동일한 리그 보너스를 획득합니다.

각기 고유한 전투 특수 모드가 적용됩니다.

각 티어는 고유의 난이도와 구조를 가지고 각 티어에 맞는 특수 모드가 적용되어, 실력에 따라 더 명확한 성장 경로와 균형 잡힌 전투 경험을 제공합니다.

이는 다음을 의미합니다:

상위 플레이어는 더 체계적인 도전을 경험합니다.

더 많은 플레이어가 재미있고 보람 있는 방식으로 경쟁전을 즐길 수 있습니다.

전설 리그 티어 구조

전설 3

주간 토너먼트

주당 24회의 전투

매주 각 그룹의 상위 5명 승급

전설 3 특수 모드 적용

전설 2

주간 토너먼트

주당 30회의 전투

매주 각 그룹의 상위 3명 승급

전설 2 특수 모드 적용

전설 1

4주 토너먼트

매일 8회의 전투

매 주 10,000위 미만의 플레이어 강등

전설 1 특수 모드 적용

마이그레이션 주간

4월 20일 ~ 4월 27일

해당 기간은 배치 주간으로, 성과에 따라 새로운 전설 리그에서의 시작 위치가 결정됩니다.

상위 12,500명은 전설 1로 이동합니다.

다음 50,000명은 전설 2로 이동합니다.

나머지 플레이어는 전설 3로 이동합니다.

강등된 플레이어는 일렉트로 33으로 이동합니다.

이는 단 한 번 있는 배치 기간입니다. 이 기간의 성과가 새로운 전설 리그 시작 위치를 결정하니 기회를 낭비하지 마세요!

더 높은 배치를 받는다면:

최상위 경쟁 환경에 더 빠르게 접근

이후 승급 부담 감소

경쟁전 변경 사항: 더 유연하고, 더 명확하게

더 나은 환경에서 경쟁전을 즐길 수 있도록 다음과 같은 몇 가지 변경점을 적용했습니다.

경쟁전 전투 횟수

타이탄 25부터 일렉트로 33까지 경쟁전 전투 횟수가 감소합니다.

리그 참여 감소(비활동)

잠시 경쟁을 쉬고 싶을 때도 있죠:

2주 동안 비활성 시 강등 없음

이후에는 매주 한 단계씩 하락

마을회관 레벨 기준 최소 리그 이하로는 떨어지지 않습니다.

강등 표시

강등 정보 표시 방식을 개선했습니다:

강등 위험시 더 명확히 표시

현재 위치에 대한 가시성 향상

왜 이러한 변화들을 적용시켰나요?

이번 변경은 두 가지의 핵심에 초점을 맞췄습니다.

더 체계적인 최상위 경쟁 환경을 제공합니다.

경쟁전 모드에 전반적으로 부담 없이 더 쉽게 접근할 수 있습니다.

적용 후:

최상위 플레이어는 실력을 시험할 수 있는 최적의 경쟁 환경을 갖게 됩니다.

더 많은 플레이어가 자신만의 속도로 경쟁전을 즐길 수 있습니다.

성장 구조는 더 명확하고 공정하며 이해하기 쉬워집니다.

다가올 변화

위 내용은 4월 후반에 적용될 대형 업데이트의 일부일 뿐이며, 이 외에도 경쟁전 모드에 성장 시스템과 보상에 대한 추가 변경 사항도 있죠.

업데이트 내용을 전부 소개하기에 앞서, 여러분이 미리 준비하고 배치 주간을 최대한 활용할 수 있도록 먼저 공유 드립니다.

곧 더 많은 변경 사항 소개로 돌아오겠습니다!

건투를 빕니다!