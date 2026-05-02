안녕하세요, 대장님!

저희는 그동안 대장님께 더 투명하게 소통하겠다고 여러 차례 말씀드렸습니다. 따라서 도입되는 신규 사항뿐만 아니라, 도입하는 그 이유까지 말씀드리고자 합니다. 5월은 왠지 약속을 지키기에 좋은 시기처럼 느껴지거든요. 아래는 이번 달에 찾아오는 내용과 이유에 대한 간략한 설명입니다. 구체적인 내용은 달력을 확인해 주세요.

클랜전 리그: 리그 구조 변경

5월 클랜전 리그부터 새로운 티어가 추가되며 리그 구조가 개편됩니다.

여기서 핵심은, 새 시스템이 안정화되는 과정에서 일부 플레이어, 특히 상위 리그의 플레이어는 초반에 받는 메달 수가 줄어들 수 있습니다. 신규 시스템이 균형을 찾아가는 과정의 영향이라고 봐주시기 바랍니다.

이러한 과도기에서 누구도 손해 보는 일이 없도록, 보너스 클랜전 리그를 빠른 시일 내로 계획 중입니다. 곧 공개될 자세한 소식을 놓치지 마세요.

잠시 활동이 뜸해진 마을을 위해

5월에 일부 플레이어만 참가할 수 있는 이벤트가 있습니다.

마을 성장을 이어가는 데 어려움을 겪고 있는 분들이 대상입니다. 노는 장인이 생겼거나, 자원 수집의 효율 향상이 필요하거나, 점점 접속이 뜸해지거나, 완전히 정체된 분들이죠.

이런 모든 플레이어가 계속 성장할 수 있도록 다음과 같은 이벤트를 이번 달에 출시할 예정입니다.

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보물 사냥 이벤트

자원 정제소 부스트 및 업그레이드에 필요한 자원 비용 할인

이번 이벤트를 통해 더 즐겁고 꾸준하게 그리고 능동적으로 나아가는 기회를 제공한 것이라고 생각합니다. 진정한 재미가 기다리는 최고 레벨의 콘텐츠에 도달할 수 있게 돕고, 이를 마음껏 즐기도록 말이죠!

보물 사냥 이벤트(캐치업 이벤트): 마을회관 3레벨부터 16레벨까지만

5월 말에 보물 사냥이 돌아옵니다. 단, 하나의 변동 사항과 함께 말이죠. 마을회관 3레벨부터 16레벨까지만 참여할 수 있게 됩니다.

위와 동일한 이유로 정체된 상태에 머물지 않고 계속해서 나아갈 수 있게 돕고자 합니다. 더 많은 이벤트란, 더 많은 즐길 거리와 풍성한 보상 그리고 지속적으로 플레이해야 할 이유가 되니까요. 아직 최고 레벨의 콘텐츠를 플레이하지 않는다면, 이런 이벤트를 통해 성장하고 꾸준한 재미를 느낄 수 있을 겁니다.

클래시가 건강하게 유지되려면 플레이어들이 지속적으로 성장하고, 전쟁에 참여하며, 정상을 향해 나아가야 합니다. 보물 사냥과 같은 이벤트는 특히 분투하고 있는 플레이어가 뒤처진 진행을 따라잡고 계속 참여할 수 있게 효과적으로 도움을 줍니다. 그래서 가장 큰 효과를 낼 수 있는 구간의 플레이어들을 대상으로 제공하려 합니다.

이는 게임의 최후반부에 위치한 플레이어의 콘텐츠를 앗아가려는 목적이 아닙니다. 클래시 생태계를 굳건히 만들어 맞붙을 라이벌과 경쟁할 클랜이 더 많아지도록 하고, 정상을 향해 꾸준히 도전할 수 있는 이유를 부여하고자 합니다. 최상위 자리에 계신 대장님들을 위한 콘텐츠와 이벤트도 계속 준비하겠습니다.

무제한 드래곤 듀크 이벤트

이달 말, 드래곤 듀크가 사슬을 끊고 나섭니다!

드래곤 듀크 및 그의 장비를 최대 전력으로 사용할 수 있습니다. 물론 업그레이드 중에도 말이죠. 사용할 수 없는 시간도, 기다릴 필요도 없습니다. 어떤 제약도 없이 이 영웅이 지닌 압도적인 힘을 모두가 경험할 수 있길 바랍니다.

A/B 테스팅 관련 참고 사항

이달의 일부 이벤트는 제한된 테스트의 일환입니다. 우선 투명하게 공개하겠습니다.

어떤 식으로 이해하면 좋을지 설명해 드릴게요. 신규 이벤트 포맷, 할인 또는 보상 시스템 등 새로운 시도를 할 때, 간혹 소규모 테스트가 진행됩니다. 따라서 플레이어마다 동일한 이벤트지만 약간 차이가 있거나 추가 보너스가 적용된 다른 버전의 이벤트를 접할 수 있습니다.

이를 통해 무엇이 실제로 효과가 있는지 파악할 수 있습니다. 플레이어의 복귀 빈도, 진행도의 개선 여부, 재미의 크기를 보다 정확하게 이해할 수 있습니다.

테스트가 없다면 저희는 단순히 추측만 할 수 있죠. 하지만 테스트 덕분에, 실제 플레이어 행동을 기반으로 결정을 내릴 수 있습니다. 어떤 시도가 긍정적인 효과를 크게 낸다면, 이를 더 자주 진행하거나 영구적으로 만들 수도 있습니다. 대장님께서 다른 클랜원들과 의견 공유를 즐겨 주시기에, 모두가 동일한 이벤트를 진행하지 않는다는 걸 알아차릴 수도 있을 겁니다. 이는 테스트의 일환으로 발생하는 일반적인 현상입니다.

테스트 규모를 작게 유지하여 제한된 수의 플레이어만 다른 버전을 접하도록 신경 쓰겠습니다. 테스트 그룹에 속하게 되더라도 특이점은 느끼지 못하실 거예요. 이벤트가 있을 수도 없을 수도 있고, 약간의 차이점만 경험하실 겁니다. 확인한 내용은 가능한 범위에서 공유하겠습니다.

저희와 함께하며, 무언가 맞지 않다고 느껴질 때 목소리를 내주시고, 매달 개선되는 클래시가 되도록 도움을 주셔서 감사드립니다. 대장님께서 최대 레벨에 도달했든, 이제 막 장벽을 쌓기 시작했든, 대장님은 이 게임을 살아 숨 쉬게 하는 존재입니다.

건투를 빕니다!