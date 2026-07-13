클래시 플레이어 여러분, 안녕하세요!

지난 5월, 저희는 드래곤 듀크와 공중 메타를 주의 깊게 들여다보겠다고 말씀드렸습니다. 이번 업데이트는 그에 대한 후속 조치입니다. 이번 내용은 대규모 업데이트 사이에 잠시 쉬어가는 짧은 중간 점검 정도로 생각해 주세요. 새로운 주요 시스템 공개는 없이, 현재 마을회관 18레벨 메타의 상황과 7월에 변경되는 내용 그리고 그 이유를 집중적으로 살펴보겠습니다.

현재 마을회관 18레벨에서는 드래곤 조합이 저희가 원하는 수준보다 더 자주 등장하고 있으며, 대부분 드래곤 듀크와 드래곤 라이더가 중심이 되고 있습니다. 저희가 검토한 데이터에 따르면, 이는 마을회관 18레벨끼리의 전쟁에서 가장 인기 있는 조합으로 전체 공격 중 약 20%를 차지합니다.

더 큰 문제는 전쟁 메타 역시 저희가 원하는 것보다 특정 조합에 집중되어 있다는 점입니다. 두 번째로 인기 있는 조합인 치유사 + 창 투척수 조합까지 더하면, 단 두 가지 조합이 마을회관 18레벨끼리의 전쟁 공격 중 약 40%를 차지합니다. 지상 조합도 상위권에서 경쟁하고 있다는 점은 반갑지만, 메타의 큰 비중이 소수의 선택지에 치중되면 공격과 기지 설계 모두 저희가 바라는 것보다 선택의 폭이 좁아질 수 있습니다.

동시에 모든 전략에서 메타가 고르게 활약하는 것도 아닙니다. 일렉트로 드래곤은 인기 있는 전쟁 조합 중에서도 고전하고 있으며, 운석 골렘은 이전 하향 조정 이후 의도했던 수준보다 훨씬 크게 사용률이 떨어졌습니다.

따라서 이번 조정의 목표는 간단합니다. 가장 두드러지게 편중된 조합을 조정하고, 사용률이 낮았던 몇몇 선택지는 다시 고려할 만한 수준으로 끌어올리되, 전반적인 공격력이 더 강해지는 것은 방지하고자 합니다.

또한 곧 새로운 크래프트 시즌이 곧 시작된다는 점도 신중하게 고려하고 있습니다. 새로운 시즌은 자연스럽게 기지 설계와 군대 선택, 공격 방식에 변화를 가져올 것이므로, 메타가 다시 변하기 직전에 너무 많은 부분을 변경하고 싶지는 않습니다. 이번 업데이트는 의도적으로 범위를 좁혔습니다. 지금 가장 명확한 문제를 우선 해결한 뒤, 새로운 시즌이 시작되고 상황이 안정되는 과정을 계속 지켜볼 예정입니다.

변경 사항

드래곤 듀크 : 함정 피해 감소 효과가 추가로 감소됩니다. 분노 효과는 변경하지 않습니다. 드래곤 듀크를 고립시켜 최대 성능을 끌어내는 플레이에는 어느 정도의 스킬이 필요하다는 점을 긍정적으로 보고 있지만, 하나의 공중 영웅을 상대할 때는 함정이 더 의미 있는 대응 수단으로 작용해야 합니다.

드래곤 라이더 : 최고 레벨에서 HP와 피해량이 소폭 감소합니다. 드래곤 기반 조합은 여러 방면에서 동시에 하향 조정되므로, 지나친 조정이 되지 않도록 신중하게 접근하려 합니다.

벌목꾼(마을회관 가디언) : 굴러가는 사거리가 2칸 감소하고, 근거리 밀쳐내기 효과가 강화됩니다. 벌목꾼은 지상 공격 측이 경계를 곤두세워야 하는 존재가 맞지만, 지금까지는 너무 먼 거리에서 지나치게 넓은 범위를 통제하고 있었습니다.

일렉트로 드래곤 : 최고 두 레벨에서 HP와 피해량이 소폭 증가합니다. 일렉트로 드래곤은 이미 많은 플레이어에게 익숙하고 사용률도 높은 유닛이므로 신중하게 조정하고 있지만, 현재 성능은 저희가 기대하는 수준보다 낮았습니다.

운석 골렘 및 운석 베이비 골렘 : 이번 조정에서 가장 큰 상향을 받습니다. 운석 골렘은 마을회관 18레벨 출시 후 빠른 하향 조정이 필요했지만, 결과적으로 지나치게 약해졌습니다. 이번 변경을 통해 출시 당시의 지나친 성능으로 돌아가지는 않으면서도, 분리와 합체를 활용하는 플레이 방식을 다시 시도해 보도록 만드는 데 도움이 될 것입니다.

드루이드: 최고 레벨 구간에서 치유량이 소폭 증가합니다. 충분히 좋은 성능을 낼 수 있지만 선택률이 낮은 유닛에 약간의 힘을 더해 주려는 조정입니다.

이번 밸런스 조정에서도 게시물 전체를 단순히 수치 분석으로 채우기보다는, 각 변경 사항의 의도를 설명하는 데 중점을 두었습니다.

더 자세한 수치를 확인하고 싶은 분들을 위해, 저희는 크리에이터들에게 이번 변경과 관련해 어떤 통계를 보고 싶은지 의견을 묻고, 유닛별 성공률을 비롯한 다양한 게임플레이 데이터를 공유했습니다. 이를 통해 크리에이터들이 이번 변경이 실제 게임에서 어떤 영향을 주는지 더 자세히 분석할 수 있도록 도움을 주었습니다. 따라서 해당 내용에 관심이 있으시다면, 즐겨 찾는 크리에이터의 콘텐츠를 꼭 확인해 보세요.

계속 지켜볼 점

이번 업데이트에서 변경될 가능성이 높았지만, 최종적으로 조정되지 않은 요소도 몇 가지 있습니다.

토템 마법은 여전히 우선적으로 지켜보는 대상입니다. 스니지 역시 조정 여부를 마지막까지 검토했지만, 드래곤 조합이 이미 여러 방면에서 하향 조정되고 있고 새로운 크래프트 시즌도 곧 시작되므로, 우선 상황이 어떻게 안정되는지 확인하려 합니다. 파멸 마녀와 노여움 마법은 아직 출시된 지 얼마 되지 않았기 때문에, 결정을 내리기 전에 플레이어들이 다양한 활용법을 실험할 시간을 더 제공하려 합니다. 하늘 마차 역시 지난 변경 이후 계속해서 주시하고 있습니다.

어떤 요소를 변경하지 않았다고 해서 저희가 그 문제를 놓쳤다는 뜻은 아닙니다. 때로는 추가 조정을 하기 전에, 이번 업데이트와 다음 시즌이 메타에 어떤 변화를 가져오는지 먼저 확인하려는 경우도 있습니다.

화염 풀무 및 로켓 배낭

화염 풀무가 드래곤 듀크를 밀어내는 방향에 적용된 이전 변경으로 인해, 로켓 배낭이 가끔 발동하지 않는 버그가 발생했습니다.

이 문제를 제대로 수정하려면 업데이트가 필요하기 때문에, 우선 이전 작동 방식으로 임시 복구하려 합니다. 이에 따라 화염 풀무는 다시 로켓 배낭이 향하는 방향으로 드래곤 듀크를 밀어냅니다.

이는 저희가 장기적으로 원하는 최종 작동 방식은 아니지만, 버그가 발생하는 것보다는 예측 가능한 상호작용이 낫다고 판단했습니다. 다음 업데이트에서는 관련 경쟁 제한을 해제하는 것과 함께 버그를 완전히 수정할 예정입니다.

향후 계획

이번 조정은 여기까지입니다. 현재 마을회관 18레벨 메타를 조금 더 건강하게 만들기 위한 소규모 밸런스 업데이트로, 상위권 조합에서 치중된 집중도를 낮추고 활용도가 낮은 선택지에 더 많은 가능성을 열어 주며, 기지를 설계할 때 더 나은 대응 수단을 제공하는 것이 목표입니다.

앞으로도 여러분의 의견과 리플레이, 클랜전 결과, 솔직한 반응을 보내 주세요. 저희가 밸런스 업데이트에 접근하는 방식에 계속해서 영향을 줄 것입니다.

건투를 빕니다!

클래시 오브 클랜 디자인 팀