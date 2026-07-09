안녕하세요, 대장!

5월에 말씀드린 바와 같이 드래곤 듀크를 포함한 공중 메타에 대해 면밀히 추적해왔으며, 이번 업데이트는 그에 대한 조정입니다. 이는 대규모 업데이트 사이의 중간 점검 정도로 생각해 주세요! 이번에는 신규 시스템의 소개가 아닌 현재 마을회관 18레벨의 상황과 주요 메타, 7월에는 무엇이 바뀌는지, 그리고 그 이유를 중점적으로 살펴보겠습니다.

현재 마을회관 18레벨에서는 드래곤 듀크와 드래곤 라이더를 중심으로 한 드래곤 조합이 저희의 기대보다 더 자주 사용되고 있습니다. 수집한 데이터에 따르면 해당 조합은 클랜전에서 마을회관 18레벨 vs 마을회관 18레벨이 겨룰 때 가장 많이 사용된 공격 조합으로, 전체 공격의 약 20%를 차지했습니다.

현재 마을회관 18레벨에서 드래곤 듀크와 드래곤 라이더를 활용한 공중 메타가 압도적인 사용률을 보이고 있습니다.

더 큰 문제는 클랜전 메타 자체도 저희가 기대한 것보다 특정 조합에 더 집중되어 있다는 점입니다. 두 번째로 많이 사용되는 조합인 치유사를 지원으로 활용한 창 투척수 조합을 포함하여 단 두 가지 조합만으로도 클랜전 내 마을회관 18레벨 vs 마을회관 18레벨 공격의 약 40%를 차지합니다. 지상 조합도 최상위권에서 경쟁하고 있다는 점은 긍정적이지만, 메타의 상당 부분이 소수의 조합에 집중되면 공격과 방어 배치 모두 편협해질 가능성이 있죠.

반면, 모든 전략이 고르게 경쟁력을 갖춘 것도 아닙니다. 일렉트로 드래곤은 인기 있는 클랜전 조합 가운데 성과가 좋지 않은 편이며 운석 골렘은 이전 하향 이후 저희가 의도했던 것보다 훨씬 더 사용률과 성능이 떨어진 상태입니다.

이번 밸런스 조정의 목표는 간단합니다. 가장 두드러지는 강력한 유닛을 하향하고, 잘 사용되지 않는 몇 가지 선택지를 다시 경쟁력 있는 수준으로 끌어올리되, 공격 전체의 위력을 전반적으로 높이지 않는 것입니다.

또한 곧 새로운 크래프트 방어시설 시즌이 시작되는 만큼, 이번에는 더욱 신중하게 접근하고 있습니다. 새로운 시즌이 시작되면 기지 설계, 병력 조합, 그리고 공격 방식에도 자연스럽게 변화가 생길 것이기 때문에, 메타가 다시 움직이기 직전에 너무 많은 변화를 주는 것은 위험하니까요. 그래서 이번 업데이트는 의도적으로 범위를 좁혀 가장 뚜렷한 문제를 해결하고 신규 시즌이 시작된 이후 메타가 어떻게 자리 잡는지 계속 지켜볼 예정입니다.

다가올 변화

드래곤 듀크 — 함정 피해 감소 효과를 한 번 더 하향합니다. 분노 능력은 그대로 유지됩니다. 드래곤 듀크를 다른 유닛과 분리해 최대 성능을 끌어내는 플레이는 숙련도를 보여주는 요소라고 생각하기 때문입니다. 다만, 혼자 비행하는 영웅을 상대할 때 함정이 더 효과적인 대응 수단이 되어야 합니다.

드래곤 라이더 — 최고 레벨 기준으로 체력과 공격력을 소폭 하향합니다. 드래곤 중심 조합은 여러 측면에서 동시에 조정이 이루어지고 있기 때문에, 과도한 하향 적용을 피하고 신중하게 접근했습니다.

벌목꾼 (마을회관 가디언) — 통나무의 사거리를 2칸 줄이는 대신 근거리에서의 밀어내기 성능을 강화했습니다. 통나무 발사기는 지상 공격이 충분히 의식해야 하는 방어 요소여야 하지만 현재는 너무 먼 거리까지 지나치게 넓은 범위를 통제하고 있었습니다.

일렉트로 드래곤 — 최고 레벨 2단계에 한해 체력과 공격력을 소폭 상향합니다. 일렉트로 드래곤은 이미 많은 플레이어가 사용하는 친숙한 유닛인 만큼 신중하게 조정했지만, 현재 성능은 저희가 기대하는 수준보다 낮았습니다.

운석 골렘 및 베이비 골렘 — 이번 밸런스 조정에서 가장 큰 상향을 받습니다. 메테오 골렘은 마을회관 18 출시 직후 빠른 너프가 필요했지만, 저희가 지나치게 약화시켰습니다. 이번 변경을 통해 분열과 재결합을 활용하는 플레이가 다시 매력적인 선택지가 되도록 하면서도, 출시 당시의 지나치게 강력했던 성능으로 돌아가지는 않도록 했습니다.

드루이드 — 최고 레벨에서 치유량을 소폭 상향합니다. 충분히 활용 가치가 있는 유닛이지만 선택률이 높지 않은 만큼, 경쟁력을 조금 끌어올리기 위한 조정입니다.



이번 밸런스 조정에서는 저희는 단순히 수치만 나열하기보다는 각 변경 사항의 의도를 설명하는 데 중점을 두었습니다.

보다 자세한 수치 분석이 궁금한 분들을 위해 저희는 크리에이터들에게 이번 변경 사항과 관련해 어떤 데이터를 보고 싶은지 의견을 받았으며, 병력의 공격 성공률을 비롯한 다양한 게임 플레이 데이터를 함께 제공했습니다. 이를 바탕으로 변경 사항이 실제 플레이에 어떤 영향을 미치는지 더욱 깊이 있게 분석할 수 있을 것입니다. 관심이 있으시다면, 이번 기회에 즐겨보시는 크리에이터들의 콘텐츠를 확인해 보시는 것도 좋습니다.

계속 주시하고 있는 요소

이번 업데이트에서는 변경되지 않았지만, 계속 면밀히 지켜보고 있는 요소들도 있습니다.

토템 마법은 여전히 가장 주의 깊게 살펴보고 있는 대상 중 하나입니다. 스니지 역시 조정 직전까지 검토했지만, 드래곤 조합이 이미 여러 차례 조정을 받았고 새로운 제작 시즌도 곧 시작되는 만큼, 우선 메타가 어떻게 자리 잡는지 지켜보기로 했습니다.

파멸의 마녀와 분노 주문은 아직 출시된 지 얼마 되지 않은 콘텐츠이기 때문에, 플레이어들이 다양한 방식으로 활용해 볼 시간을 조금 더 두고 판단할 예정입니다. 하늘 마차 역시 지난 밸런스 조정 이후의 성과를 계속 모니터링하고 있습니다.

어떤 요소를 이번에 변경하지 않았다고 해서 저희가 그것을 놓친 것은 아닙니다. 때로는 다른 변경 사항과 다음 시즌이 메타에 어떤 영향을 미치는지 먼저 확인한 뒤, 추가 조정을 하는 것이 더 적절하다고 판단하기도 합니다.

화염 풀무와 로켓 배낭

이전 업데이트에서 화염 풀무가 드래곤 듀크를 밀어내는 방식을 변경하는 과정에서, 로켓 배낭이 간헐적으로 발동하지 않는 오류가 발생했습니다.

이 문제를 근본적으로 해결하려면 게임 업데이트가 필요하기 때문에, 그전까지는 임시 조치로 이전 동작 방식으로 되돌릴 예정입니다. 이에 따라 화염 풀무는 다시 로켓 백팩이 발동하는 방향으로 유닛을 밀어내게 됩니다.

물론 이것은 임시 방편으로, 저희가 최종적으로 원하는 동작 방식이 아닙니다. 하지만 예측 가능한 상호작용이, 정상적으로 작동하지 않는 상호작용보다는 더 낫다고 판단했습니다. 해당 오류를 수정하고 이 문제로 인해 적용했던 경쟁전 관련 제한 사항 또한 다음 업데이트에서 해제할 예정입니다.



앞으로의 계획

이번 밸런스 조정은 여기까지입니다. 이번 업데이트는 현재 마을회관 18레벨의 메타를 조금 더 건강하게 만들기 위한 소규모 조정에 집중했습니다. 하나의 조합으로 치우치지 않도록 특정 유닛의 성능을 완화하고 잘 사용되지 않던 선택지에도 기회를 제공하며 방어 기지 설계 또한 다양해지도록 하는 것이 목표입니다.

앞으로도 여러분의 피드백, 리플레이, 클랜전 결과, 그리고 솔직한 의견을 계속 보내 주세요. 이러한 의견들은 저희가 앞으로의 밸런스 업데이트를 설계하는 데 중요한 기준이 되고 있습니다.

건투를 빕니다!

클래시 오브 클랜 기획팀



