2025년 9월 1일
Blog – Clash of Clans

Mash-A-Rama 시간이 왔어요!

파티는 계속됩니다! 고블린이 끝없는 골드를 찾아 나섰다가, 마을 아래에서 기묘한 매시업 영웅들을 발견했습니다. 애프터 파티가 시작됐으니, 혼돈의 Mash-A-Rama 시즌을 맞이할 준비를 하세요!

  • 9월 1일~9일: 혼돈의 드릴 도전에 참여해 보상을 획득하세요!

  • 9월 1일~11일: 클랜전 리그가 돌아왔어요! 영광과 보상을 위해 전쟁하세요!

  • 9월 1일~30일: 골드 패스가 왔어요! 용암 테마 미니언 프린스의 스킨, 라바 프린스가 포함되어 있습니다.

  • 9월 1일~30일: 고블린 장인은 지하로 들어가는 일이 영 내키지 않습니다. 차라리 마을 일을 돕고 싶어 하죠. 물론... 대가로 보석이 있어야 하지만요.

  • 9월 3일~30일: Mash-A-Rama 배경을 소개합니다! 기존 대비 2배 규모와 새 단장한 외곽 건물을 갖춘 이 지하 배경은 대장님의 마음속을 깊이 파고들 겁니다!

  • 9월 5일~30일: Mash-A-Rama 스킨이 상점에 등장합니다. 유닛과 영웅을 기묘하게 섞은 지하의 악당들을 만나 보세요! 젤리 킹, P.E.Q.Q.A 퀸, 아이반 워든, 예티 챔피언의 모습이 기대 되시죠?

  • 9월 9일~16일: 플레이어가 직접 선택하는 스포트라이트 이벤트! 이번 특별 스포트라이트 이벤트에서는 커뮤니티 슈퍼 투표에서 최다 득표한 슈퍼 유닛이 제공됩니다. 이벤트 패스를 구매하고 충분한 메달을 모아 3x3 슈퍼 장식 '스케치 소환사'를 잠금 해제하세요!

  • 9월 15일: 클래시 오브 드래곤 전설 배경을 포함한 테이블톱 RPG 꾸미기 아이템이 상점에 돌아옵니다!

  • 9월 17일~20일: 4배 별 보너스가 진행됩니다. 자원도 보상도 많아지니, 더욱 신나는 전투가 될 거예요!

  • 9월 22일~28일: 클랜 게임이 돌아왔어요! 슈퍼 유닛 할인을 이용해 과제를 쉽게 완료해 보세요.

  • 9월 22일~28일: 99% 슈퍼 유닛 할인! 클랜 게임 과제를 완료하기가 더 쉬울 거예요!

  • 9월 28일~10월 3일: 보물 사냥이 돌아옵니다! 전투에서 상자를 찾아 모으고, 멋진 보상을 획득할 기회를 잡으세요!

제자리에, 차렷, Mash-A-Rama로 출발!