파티는 계속됩니다! 고블린이 끝없는 골드를 찾아 나섰다가, 마을 아래에서 기묘한 매시업 영웅들을 발견했습니다. 애프터 파티가 시작됐으니, 혼돈의 Mash-A-Rama 시즌을 맞이할 준비를 하세요!

9월 1일~9일: 혼돈의 드릴 도전에 참여해 보상을 획득하세요!

9월 1일~11일: 클랜전 리그가 돌아왔어요! 영광과 보상을 위해 전쟁하세요!

9월 1일~30일: 골드 패스가 왔어요! 용암 테마 미니언 프린스의 스킨, 라바 프린스가 포함되어 있습니다.

9월 1일~30일: 고블린 장인은 지하로 들어가는 일이 영 내키지 않습니다. 차라리 마을 일을 돕고 싶어 하죠. 물론... 대가로 보석이 있어야 하지만요.

9월 3일~30일: Mash-A-Rama 배경을 소개합니다! 기존 대비 2배 규모와 새 단장한 외곽 건물을 갖춘 이 지하 배경은 대장님의 마음속을 깊이 파고들 겁니다!

9월 5일~30일: Mash-A-Rama 스킨이 상점에 등장합니다. 유닛과 영웅을 기묘하게 섞은 지하의 악당들을 만나 보세요! 젤리 킹, P.E.Q.Q.A 퀸, 아이반 워든, 예티 챔피언의 모습이 기대 되시죠?

9월 9일~16일: 플레이어가 직접 선택하는 스포트라이트 이벤트! 이번 특별 스포트라이트 이벤트에서는 커뮤니티 슈퍼 투표에서 최다 득표한 슈퍼 유닛이 제공됩니다. 이벤트 패스를 구매하고 충분한 메달을 모아 3x3 슈퍼 장식 '스케치 소환사'를 잠금 해제하세요!

9월 15일: 클래시 오브 드래곤 전설 배경을 포함한 테이블톱 RPG 꾸미기 아이템이 상점에 돌아옵니다!

9월 17일~20일: 4배 별 보너스가 진행됩니다. 자원도 보상도 많아지니, 더욱 신나는 전투가 될 거예요!

9월 22일~28일: 클랜 게임이 돌아왔어요! 슈퍼 유닛 할인을 이용해 과제를 쉽게 완료해 보세요.

9월 22일~28일: 99% 슈퍼 유닛 할인! 클랜 게임 과제를 완료하기가 더 쉬울 거예요!