경쟁전 돌입 준비! - 업데이트
전투 모드와 경쟁전 모드가 찾아왔습니다!
멀티플레이의 매치메이킹이 두 가지 모드로 나뉜 덕분에 대장이 원하는 방식으로 플레이할 수 있습니다! 경쟁전에서는 트로피를 두고 그동안 갈고닦은 실력을 시험할 수도 있고, 일반 전투에서는 편하게 즐기면서 자원을 긁어모을 수 있죠!
일반 전투 모드는 마을회관 2레벨부터 플레이할 수 있습니다.
어떠한 제약에도 구애받지 않고 마음껏 전투를 펼칠 수 있습니다! 다양한 전략으로 자원을 제한 없이 약탈하는 것은 물론, 이벤트도 참여할 수 있죠.
경쟁전 모드는 마을회관 7레벨부터 플레이할 수 있습니다.
매주 열리는 토너먼트에 참가하여 제한된 공격 횟수 내에서 비슷한 수준의 플레이어들과 경쟁하면 결과에 따라 리그 등급이 결정됩니다.
보호막 리워크, 돌아온 복수 기능과 여러 매치메이킹 변경 사항
메치메이킹을 포함하여 몇 가지 변경 사항이 적용되었습니다:
마법 보호막과 전설 보호막
잔뜩 녹이 슨 보호막을 너무 열심히 닦아서 그럴까요? 반짝반짝 빛이 나길래 멋진 대장이 비치는 줄 알았는데...
그게 아니라 보호막이 하나 더 생긴 모양입니다! 새롭게 선보이는 마법 보호막과 전설 보호막을 알아볼까요?!
마법 보호막: 일반 전투에서 적의 공격으로부터 자원을 보호합니다.
마을이 공격당하면 8시간 마법 보호막을 얻습니다.
공격을 하더라도 보호막의 지속 시간에 영향을 미치지 않습니다. 그러니 마음껏 공격하세요!
마법 보호막은 일반 전투에서만 적용됩니다.
또한 상점에서 마법 보호막을 구매하실 수 있습니다.
전설 보호막: 전설 리그에서 특정 기간 공격과 방어를 건너뛸 수 있게 해줍니다.
상점에서 전설 보호막을 구매하고 전설 리그의 공격과 방어를 건너뛰세요!
리그일이 진행 중일 때에는 전설 보호막을 사용하여 공격과 방어를 건너뛸 수 없습니다. 전설 보호막은 다음 리그일부터 적용됩니다.
복수
맞습니다! 복수가 돌아왔어요. 이전보다 더욱 매운 맛으로 말이죠! 일반 전투에서 여러분의 자원을 잔뜩 가져간 플레이어에게 복수할 수 있습니다. 방어 기록을 확인하고 이전 상대에게 '복수'를 선택해 자존심을 회복하고 잃어버린 자원을 되찾으세요!
복수 공격 시, 마을에서 약탈당한 자원 혹은 그 이상의 자원을 약탈할 수 있습니다.
심지어 마법 보호막이 적용된 마을에게도 복수 공격을 시도할 수 있습니다!
사실 복수 공격은 상대 마을의 그림자 기지를 약탈하는 방식으로, 상대 플레이어는 실제로 공격받지 않습니다. 하지만 복수도 하고 자원도 되찾을 수 있으니 일석이조라고 할 수 있죠!
게임플레이 변경 사항
마을회관 무기 레벨 삭제 (마을회관 12레벨 ~ 15레벨)
마을회관 무기 레벨은 게임 진행을 늦추고 빠른 성장을 방해했죠. 대장 여러분이 더욱 수월하게 성장할 수 있도록 무기 레벨을 삭제하기로 했습니다.
마을회관 무기가 이제 최대 레벨부터 시작하여 업그레이드할 필요가 없습니다!
진행 중인 무기 업그레이드는 취소되며, 사용된 자원은 반환되지 않습니다.
함정 리워크: 점핑 트랩
띠용! 띠용! 점핑 트랩의 낡은 스프링을 교체한다고요…?
점핑 트랩의 발동 지연 시간이 삭제됩니다.
점핑 트랩이 이제 반경 안에 있는 유닛 중 가장 높은 인구수의 단일 유닛에게 발동합니다.
점핑 트랩의 수용량 이하 인구수의 적을 날려 보냅니다.
수용량을 초과하는 인구수의 유닛을 날려버리는 대신 뒤로 밀치며 피해를 줍니다.
영웅과 펫은 절반의 피해를 입습니다.
유닛이 처치되면 날아가 사라지고, 그렇지 않은 경우는 뒤로 밀려납니다.
여러 점핑 트랩이 같은 유닛에게 두 번 작동하지 않도록 조정됩니다.
점핑 트랩 신규 레벨 (6레벨 ~ 12레벨)
마을회관 11레벨부터 각 레벨마다 한 개의 점핑 트랩 레벨이 추가됩니다.
7레벨, 9레벨, 11레벨의 새로운 외형이 추가됩니다.
장인기지의 점핑 트랩도 같이 리워크됩니다. 단, 수용량은 4로 고정됩니다.
하드 모드는 토너먼트 모드로 바뀝니다!
하드 모드는 이제 새로운 이름을 갖게 되었습니다. 바로, 토너먼트 모드입니다! 또한, 다음과 같은 밸런스 조정 내용이 적용됩니다.
방어 건물의 초당 피해량이 20% 증가합니다.
방어 영웅의 초당 피해량이 20% 증가합니다.
방어 영웅의 HP가 20% 증가합니다.
공격 영웅의 초당 피해량이 10% 감소합니다.
공격 영웅의 HP가 10% 감소합니다.
일반 영웅 장비의 레벨이 3 감소합니다(최대 15레벨). 초희귀 영웅 장비의 레벨은 6 감소합니다(최대 21레벨).
밸런스 조정
디기가 영웅과 클랜 성 유닛을 포함한 모두를 기절시킬 수 있습니다.
투지의 횃불이 주는 이속 증가 효과가 그랜드 워든에게도 적용됩니다.
그랜드 워든이 스니지의 부거스를 따라다닐 확률이 감소합니다.
경제 및 게임 진행
업그레이드 비용 및 시간 감소
대부분의 마을회관 레벨의 업그레이드 비용과 시간이 감소합니다.
바바리안 킹, 아처 퀸, 그랜드 워든의 업그레이드 레벨 5단계가 마을회관 15레벨에서 마을회관 14레벨로 이전됩니다.
전리품 시스템 개편
낮은 레벨의 마을회관을 공격하면 여전히 전리품 페널티가 적용됩니다.
신규: 더 높은 마을회관 레벨을 공격하면 전리품 보너스가 추가로 지급됩니다.
전리품 카트 조정
이제 전리품 카트에서 약탈당한 자원의 10%만 돌려받을 수 있습니다. (기존 20%)
개선 사항
마을회관의 설명이 좀 더 명확하게 변경됩니다.
장인기지 영웅에 능력 스탯 바가 표시됩니다.
헤드헌터가 입히는 독 마법 피해량이 표시됩니다.
영웅 장비가 종류와 출시일에 따라 정렬됩니다.
클래시마스 트리에 출시 연도가 표시됩니다.
장벽 링 비용이 가격 변경에 따라 함께 변경됩니다.
클랜 게임에 다음의 과제가 반드시 포함됩니다:
마을기지 과제 8개
장인기지 과제 4개
'더 많은 설정'에 토글을 추가하여 공격 시 방어자 마을에 있는 장애물과 장식을 숨길 수 있습니다. 장애물과 장식은 공격이 시작되면 몇 초 후에 사라집니다.
오류 수정
베이비 예티가 한곳에 겹치지 않고 골고루 퍼집니다.
Google Play 게임즈 PC 버전에 고해상도 스킨 텍스처가 적용됩니다.
수정 사항:
그랜드 워든의 “영원의 책”이 자동으로 발동되기 전에 그랜드 워든이 처치되는 문제가 수정됩니다.
투지의 횃불 효과가 종료된 후 유닛이 장벽에 갇히는 문제가 수정됩니다.
얼음 블록 마법이 HP가 낮은 유닛 또는 지하 유닛에게 영향을 주지 않는 문제가 수정됩니다.
클랜전에서 정찰 시 발생하는 시각적 문제가 수정됩니다.
단조 작업소에서 충분한 자원을 보유하고 있음에도 불구하고 자원이 부족하다고 알림이 뜨거나 혹은 그 반대의 경우에도 알림이 뜨는 문제가 수정됩니다.