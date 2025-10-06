메치메이킹을 포함하여 몇 가지 변경 사항이 적용되었습니다:

마법 보호막과 전설 보호막

잔뜩 녹이 슨 보호막을 너무 열심히 닦아서 그럴까요? 반짝반짝 빛이 나길래 멋진 대장이 비치는 줄 알았는데...

그게 아니라 보호막이 하나 더 생긴 모양입니다! 새롭게 선보이는 마법 보호막과 전설 보호막을 알아볼까요?!

마법 보호막: 일반 전투에서 적의 공격으로부터 자원을 보호합니다.

마을이 공격당하면 8시간 마법 보호막을 얻습니다.

공격을 하더라도 보호막의 지속 시간에 영향을 미치지 않습니다. 그러니 마음껏 공격하세요!

마법 보호막은 일반 전투에서만 적용됩니다.

또한 상점에서 마법 보호막을 구매하실 수 있습니다.

전설 보호막: 전설 리그에서 특정 기간 공격과 방어를 건너뛸 수 있게 해줍니다.

상점에서 전설 보호막을 구매하고 전설 리그의 공격과 방어를 건너뛰세요!

리그일이 진행 중일 때에는 전설 보호막을 사용하여 공격과 방어를 건너뛸 수 없습니다. 전설 보호막은 다음 리그일부터 적용됩니다.

복수

맞습니다! 복수가 돌아왔어요. 이전보다 더욱 매운 맛으로 말이죠! 일반 전투에서 여러분의 자원을 잔뜩 가져간 플레이어에게 복수할 수 있습니다. 방어 기록을 확인하고 이전 상대에게 '복수'를 선택해 자존심을 회복하고 잃어버린 자원을 되찾으세요!