마을회관 18레벨 착륙 완료!
모두가 최선을 다해서 막아보려 했지만… 결국 거대한 운석과 충돌하고 말았습니다.
그 충격으로 마을회관 17레벨은 파괴되었지만 우리의 강인한 장인은 절망하지 않았죠!
기지를 발휘하여 다시 한 번 망치를 휘두르자…무언가 멋진 게 탄생한 것 같아요.
바로, 마을회관 18레벨입니다! 우주의 잔해 속에서 발견한 운석으로 만들어진 이 마을회관은 어느 때보다 단단해 보이네요!
마을회관 18레벨로 업그레이드하면 운석 충돌로 파괴된 마을에 대한 짧은 영상이 보여진 후에, 신규 마을회관의 모습이 공개됩니다. 해당 영상은 1번만 재생되며, 업그레이드 중 게임이 종료되면 영상은 다시 재생되지 않습니다.
마을회관 업그레이드 후, 운석을 탭하여 치우고 나면 마침내 신규 마을회관이 드러납니다.
마을회관 18레벨, 놀랄 준비하세요!
가디언은 정찰 중!
마을회관 무기에게 손과 발이 생기는 걸 상상해본 적이 있으신가요? 그리고 그 상상이 현실이 됐다면 믿으시겠어요? 심지어.. 눈도 달렸더라고요.
떨어진 운석에서 불가사의한 가디언들이 나타났습니다! 그들은 마치 영웅처럼 마을을 수호해 주는 특별한 마을회관 무기라고 할 수 있죠.
가디언은 마을회관 18레벨의 마을회관 무기입니다.
마을을 지켜주지만, 공격에는 사용할 수 없습니다
한 번에 1명의 가디언만 방어에 사용할 수 있습니다.
가디언을 업그레이드하려면 역시나 한가한 장인이 1명 필요합니다.
업그레이드 중에는 가디언을 사용할 수 없습니다.
가디언 업그레이드가 진행 중이더라도 경쟁전, 클랜전, 클랜전 리그 방어에서 업그레이드 전 레벨의 가디언을 계속 이용할 수 있습니다. 어떤 가디언을 선택하더라도 가장 최근 업그레이드 완료한 레벨로 마을을 방어합니다.
가디언을 탭하면 가디언의 정찰 경로를 볼 수 있습니다.
마을회관을 선택하면 표시되는 새로운 버튼을 눌러 가디언 메뉴를 열 수 있습니다.
마을회관을 18레벨로 업그레이드하면 2가지의 가디언이 잠금 해제되며, 하나의 가디언을 선택할 수 있습니다.
가디언: 스매셔 - 때려 부수기 장인!
근접형 가디언
지상 및 공중의 적을 겨냥해 광역 피해를 줍니다.
능력: 투덜투덜 - 마을회관이 파괴되면 격분하고, 마을회관보다 자신이 먼저 처치되면 분노의 흔적을 남깁니다.
가디언: 롱샷 - 원거리 광역 피해!
원거리형 가디언
지상 및 공중의 적을 겨냥해 광역 피해를 줍니다.
능력: 최후의 폭발 - 처치되면 폭발하여 주변의 적에게 피해를 줍니다.
신규 유닛: 운석 골렘 두둥등장!
우주의 록 메달 이벤트 동안 기간 한정 유닛으로 활약했던 운석 골렘이 정규 유닛이 되었습니다!
장벽 너머로 운석 베이비 골렘을 던져 근접 공격을 합니다.
운석 베이비 골렘은 다시 합쳐져 운석 골렘이 됩니다.
마을회관 17레벨에서 잠금 해제됩니다.
신규 마법: 토템 마법
토템 마법을 사용하면 고밀도의 우주 암석이 떨어져 적들을 교란시킵니다!
또한, 피해를 흡수해주는 덕분에 그 동안 다른 유닛이 맹활약을 펼칠 수 있어요!
착지 반경 내의 건물을 마비시키고 피해를 줍니다.
지상과 공중의 적에게 일시적으로 공격 대상이 됩니다.
마을회관 16레벨에서 잠금 해제됩니다.
신규 방어시설: 복수 타워
마을기지 내 건물이 함락될수록 복수 타워는 더욱 더 날카롭게 복수의 칼날을 갈게 됩니다.
방어 중에 건물 5, 20, 40개가 파괴될 때마다 복수 타워의 위력과 HP가 증가합니다.
마을회관 18레벨에서 잠금 해제됩니다
알림! 복수 타워 출시 시점에는 공격이 시작되기 전, 복수 타워가 ‘대기’ 상태로 표시됩니다. 전투 준비 단계에서 복수 타워가 더 잘 보이도록 개선하는 수정 사항을 향후 업데이트에 적용할 예정입니다.
신규 합체 방어시설: 슈퍼 마법사 타워
마을회관 18레벨에서는 마법사 타워를 합쳐서 슈퍼 마법사 타워를 만들 수 있습니다.
슈퍼 마법사 타워 꼭대기에 있는 슈퍼 마법사는 주변의 적을 최대 15명까지 연쇄 공격할 수 있죠.
최대 15명의 유닛을 연쇄 공격합니다.
마을회관 18레벨에서 잠금 해제됩니다.
신규 레벨
일부 영웅, 건물, 유닛, 마법, 시즈 머신, 펫에 신규 레벨이 추가됩니다!
크래프트 방어시설: 크래프트 2단계
이전 단계에서 진행 중이던 크래프트 방어시설의 업그레이드 비용은 모두 자동으로 환불됩니다.
이전 단계가 종료되면, 해당 단계의 크래프트 방어시설은 모두 크래프트 스테이션으로 즉시 초기화됩니다.
단계가 종료되기 전에 복사된 모든 전쟁 또는 경쟁전 스냅샷 기지에는 해당 크래프트 방어시설이 포함되어 있으나, 이후 복사하는 새로운 스냅샷 기지에서는 크래프트 방어시설이 아닌 크래프트 스테이션만 보여집니다.
알림! 스냅샷 기지는 마을 기지를 복사한 버전이며, 다른 플레이어가 이를 공격할 수 있습니다.
크래프트 2단계가 적용되면, 구 크래프트 스테이션은 제거됩니다(아직 마을회관 레벨이 17인 경우).
크래프트 2단계에서는 다음과 같은 3가지의 새로운 크래프트 방어시설을 선택하고 업그레이드할 수 있습니다.
라이트 빔
원거리 방어시설로, 투사체의 위력은 거리에 반비례합니다.
영웅 종
파괴되기 전까지 방어 영웅 체력과 공격력이 강화됩니다!
벌집 폭탄
벌집에서 폭탄을 발사해 지상이나 공중 유닛과 부딪히면 폭발합니다.
이 크래프트 단계는 4개월간 진행되며, 업데이트 후 며칠 뒤에 출시됩니다.
고급 상점을 소개합니다!
고급 상점에 오신 걸 환영합니다!
클래시 오브 클랜 상점 구석 한 켠에 새로운 가게가 문을 열었다고 합니다!
작고 아담한 가게이지만 꾸미는 걸 좋아하는 대장을 위한 특별한 곳이죠!
가장 높은 마을회관 레벨의 대장을 위해 스파키 스톤으로 특별한 스킨이나 꾸미기 아이템으로 교환할 수 있답니다.
고급 상점은 상점 메뉴 끝에서 두 번째에 있습니다. 스파키 스톤을 보유하고 있거나 이를 얻을 수 있는 플레이어에게만 표시됩니다.
스파키 스톤이 뭔가요? 어떻게 받을 수 있나요?
슈퍼 충전 건물이나 크래프트 방어시설을 업그레이드해 스파키 스톤을 획득하세요. 획득한 스파키 스톤은 고급 상점에서 신규 장식, 장인 스킨, 장식의 충전 효과 등 특별한 보상으로 교환할 수 있습니다!
슈퍼 충전 1회당 스파키 스톤 10개를 받을 수 있습니다.
크래프트 방어시설 업그레이드당 스파키 스톤 8개를 받을 수 있습니다.
신규 마을회관 출시로 인해 제거된 모든 슈퍼 충전 및 크래프트 방어시설 업그레이드는 스파키 스톤으로 변환되어 지급됩니다.
고급 상점에서 이용 가능한 상품
운석 장인 스킨, 1회 한정 구매.
운석 장인 스킨을 구입한 후에는 아무 장인의 집이나 선택하여 기존 장인과 운석 장인 스킨 중에서 고를 수 있습니다. 현재로서는 모든 장인에게 스킨이 적용됩니다.
특별 마을 장식, 1회 한정 구매.
선택한 장식에 대한 충전 효과. 여러 번 구매 가능하며 어떤 장식에도 적용할 수 있습니다. 장식용 슈퍼 충전 스파클이라고 할 수 있죠!
새로운 장인 스킨에 맞춰 모든 장인이 가디언이나 영웅과 같이 3D 그래픽으로 바뀌었습니다.
편의 사항 개선
해골 함정에서 생성되는 해골 병사의 정보 화면이 표시됩니다.
장인 기지 영웅의 스킨 선택 화면에 배경으로 장인 기지가 표시됩니다.
복수 전투 전용 전투 종료 화면이 추가됩니다.
전투 기록의 유닛이 다음의 순서대로 왼쪽부터 오른쪽으로 정렬됩니다. 유닛, 시즈 머신, 영웅, 마법, 클랜 배너, 클랜 성 병력, 클랜 성 시즈 머신, 클랜 성 마법
밸런스 조정
미니언 프린스의 방어 밸런스가 조정됩니다. HP가 1,000 감소하지만, 모든 장비가 부여하는 HP가 1,000 증가합니다.
7레벨 이상인 클랜은 추가 마법을 지원할 수 있으며, 모든 특전을 보유한 클랜의 경우 최대 4개까지 마법을 선물할 수 있습니다.
오류 수정
운석 골렘이 해골 병사를 공격할 때 움직이지 않는 문제가 수정됩니다.
이제 전투 세부 정보 알림창이 열린 상태를 유지합니다.
그랜드 워든이 운석 골렘을 더 매끄럽게 따라다닙니다.
군대 인원이 다 차더라도 클랜 캐피탈 군대 탭이 회색으로 비활성 처리되지 않습니다.
장인기지 대포 카트 또는 일렉트로파이어 마법사를 즉시 활성화할 수 있습니다
장인기지에서 대포 카트 배치 시 사정거리가 표시됩니다.
클랜전 리그 상점 변경 사항
클랜전 리그 상점 변경 사항: 자원 포션 비용이 리그 메달 5개에서 10개로 증가합니다.
클랜전 리그 상점에서 시간이 지날수록 더 큰 보상을 제공한다는 만족감을 선사하고 싶었습니다. 메달을 모아뒀다가 한 번에 사용하는 것이 아니라 자주 사용하고 이를 통해 마을을 성장시키실 수 있도록 장려하고자 합니다.
경쟁전 개선 사항
더 이상 경쟁전 전투, 클랜전, 클랜전 리그에서 기간 한정 유닛과 기간 한정 마법을 사용할 수 없습니다.
주간 토너먼트 그룹 내에서 이루어지는 매치메이킹이 예측하기 어려워집니다.
경쟁전 리그 활성화를 위한 변경 사항입니다.
업데이트 전에는, 토너먼트 1회 동안 경쟁전에서 비활성 상태(참가 신청을 하지 않거나 참가 신청을 했지만 전투를 하지 않은 상태)였던 경우, 해당 주간에는 비활성이더라도 이전 리그 상태와 보너스를 유지했습니다. 하지만 현재 주간 토너먼트 종료(월요일 오후 2시 KST)까지 다음번 토너먼트 참가를 신청하지 않을 경우, 비활성 상태인 주당 1리그씩 강등되는 방식이었습니다.
업데이트 이후로는 토너먼트 1회 동안 경쟁전에서 비활성 상태(참가 신청을 하지 않거나 참가 신청을 했지만 전투를 하지 않은 상태)였던 경우, 해당 주간에는 비활성이더라도 이전 리그 상태와 보너스를 유지합니다. 다음 주에도 동일한 리그 랭킹을 유지하려면면, 다음 주의 토너먼트 시작(화요일 오후 2시 KST) 전까지 참가 신청을 해야 합니다.
현재 주간 토너먼트에 금요일 오후 2시 KST)까지 참가 신청을 하지 않으면, 전투 화면에 다음 토너먼트 시작 전에 신청하지 않을 경우 강등될 수 있다는 경고가 표시됩니다.
아래는 승급 및 강등 비율과 특정 리그당 전투 횟수의 변경 내역입니다.
|승급 % 변경
|강등 % 변경
|최대 주당 전투 횟수 변경
|리그 7
|+5%
|리그 16
|+5%
|리그 17
|+5%
|리그 18
|+5%
|리그 19
|+5%
|리그 20
|+5%
|리그 21
|+5%
|리그 22
|+5%
|-2
|리그 23
|+5%
|-2
|리그 24
|+5%
|리그 25
|+5%
|-4
|리그 26
|+5%
|리그 27
|+5%
|리그 28
|+10%
|+5%
|리그 29
|+5%
|+5%
|리그 30
|+5%
|+5%
|리그 31
|+5%
|+5%