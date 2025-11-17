모두가 최선을 다해서 막아보려 했지만… 결국 거대한 운석과 충돌하고 말았습니다.

그 충격으로 마을회관 17레벨은 파괴되었지만 우리의 강인한 장인은 절망하지 않았죠!

기지를 발휘하여 다시 한 번 망치를 휘두르자…무언가 멋진 게 탄생한 것 같아요.

바로, 마을회관 18레벨입니다! 우주의 잔해 속에서 발견한 운석으로 만들어진 이 마을회관은 어느 때보다 단단해 보이네요!

마을회관 18레벨로 업그레이드하면 운석 충돌로 파괴된 마을에 대한 짧은 영상이 보여진 후에, 신규 마을회관의 모습이 공개됩니다. 해당 영상은 1번만 재생되며, 업그레이드 중 게임이 종료되면 영상은 다시 재생되지 않습니다.

마을회관 업그레이드 후, 운석을 탭하여 치우고 나면 마침내 신규 마을회관이 드러납니다.