몬스터, 음악, 광란.

볼륨을 높이세요, 대장! 메탈의 정신을 이어받아, 전장의 함성도 더욱 커지고 있습니다! 미트 쉴드 밴드가 이끄는 콘서트의 뜨거운 현장은 바로 여기, 대장의 마을이죠! 완전무장한 관중들과 함께 더 크게 소리 지르세요!

이번 시즌 업데이트에는 무엇이 있는지, 헤드뱅잉은 잠시 멈추고 함께 살펴봅시다.

전설 리그가 무대를 강타합니다!

하나의 전설 리그로는 부족하죠.

전설 리그가 3가지 티어로 나뉘어져 각기 다른 구조 및 경쟁 강도와 성장 속도를 갖지만, 동일한 별 보너스와 리그 보너스를 획득할 수 있습니다.

알림: 전설 III에 도달하면 “리그 마스터” 업적을 달성합니다.

전설 리그 티어 구조 : 더해지는 깊이

전설 3

주간 토너먼트

주당 24회의 전투

매주 각 그룹의 상위 5명 승급

전설 3 특수 모드 적용

전설 II

주간 토너먼트

주당 30회의 전투

매주 각 그룹의 상위 3명 승급

전설 2 특수 모드 적용

전설 I

4주 토너먼트

매일 8회의 전투

매 주 10,000위 미만의 플레이어 강등

전설 1 특수 모드 적용

전설 1 특별 규칙 : 헤드라이너 한정

강등

매주 일요일 기준 10,000위 미만을 기록한 플레이어는 다음 날인 월요일에 전설 2로 강등됩니다

주간 트로피 초기화

전설 1에 새로 진입하는 플레이어들의 트로피가 5,000 으로 설정됩니다.

전설 1에 남아있는 기존 플레이어들의 점수가 5,000 이하일 경우 모두 5,000으로 리셋됩니다.토너먼트가 시작될 때는 모든 플레이어의 점수가 5,000으로 리셋됩니다.

전설 I 순위표

상위 200명의 플레이어가 표시됩니다.

상위 200위에 들지 못할 경우, 본인의 현재 순위가 표시됩니다.

강등 위험에 처하면 강조 표시됩니다.

방어시설 보완

누락된 방어는 해당일과 전일의 방어 결과 평균값으로 대체됩니다. 이는 경쟁의 공정성을 유지하면서 형평성을 개선합니다.

전투 특수 모드 변경 사항: 리믹스

일렉트로 32와 33에서 전투 특수 모드가 제거됩니다.

전설 리그 특수 모드가 다음과 같이 분류되며 이름이 변경됩니다. Legend III 전설 3 Legend II 전설 2 Legend I 전설 1



자세한 내용은 아래의 표를 참고해 주세요:

e스포츠 e스포츠 변경 전 신규 신규 신규 변경 전 변경 후 변경 전 전설 전설 1 전설 2 전설 3 방어 초당 피해량 +20% +25% +15% +20% +15% +10% 방어 영웅 HP/초당 피해량 +20% +25% +15% +20% +15% +10% 가디언 HP/초당 피해량 0% +20% 0% +20% +10% +5% 공격 영웅 HP/초당 피해량 -20% -20% -5% -20% -10% -5% 영웅 장비 -3/-6 -3/-6 0/0 0/0 0/0 0/0

공연 시간 변경! (KST)

관람석 입장 시간은 다음을 참고해 주세요!

주간 토너먼트 시작 시간 (변경 후) 매주 화요일 오전 2시

주간 토너먼트 시작 시간 (변경 전) 매주 수요일 오전 2시



리그 플로어 변경 사항 : 발밑을 조심하세요!

마을회관 16레벨 : 골렘 21 → 골렘 20

마을회관 17레벨 : 타이탄 25 → P.E.K.K.A 23

마을회관 18레벨 : 타이탄 26

모든 경쟁전 모드 리그 : 조율을 좀 해볼까요?

비활성 및 강등

경쟁전 모드 비활성 상태 유지 시, 강등까지 남은 시간을 표시하는 타이머가 추가됩니다.

비활성 상태 시 강등은 4주 후 발생합니다. (기존 유예기간 : 1주) 플레이어는 경쟁전에 참여하지 않은 상태(등록하지 않은 상태)로 2주 동안 비활성 상태여도 강등되지 않습니다. 비활성으로 인한 최초 강등 이후에는, 비활성 상태가 지속될 때마다 매주 한 단계씩 강등되며, 마을회관 기준 최저 리그에 도달할 때까지 계속됩니다. 마을회관 기준 최저 리그 상태에서 1주 동안 비활성 상태가 지속되면, 해당 플레이어는 미랭크 상태가 됩니다.



전투 횟수 변경 사항: 앵콜 요청 금지

리그 전투 횟수 (변경 전) 전투 횟수 (변경 후) 타이탄 25 14 12 타이탄 26 14 12 타이탄 27 14 12 드래곤 28 18 14 드래곤 29 18 14 드래곤 30 18 14 일렉트로 31 24 18 일렉트로 32 24 18 일렉트로 33 24 18 전설 III 해당 없음 24 전설 II 해당 없음 30

경쟁전 방어 배치 변경점 : 페스티벌 지도 필요한 사람?

토너먼트 UI에서 방어 배치를 직접 수정할 수 있습니다.

새로운 토너먼트(전설 1 리그일)가 시작되기 전까지 방어 배치를 변경할 수 있다는 점이 더 명확하게 표시됩니다.

전투가 시작된 이후에 이루어진 변경 사항은 다음 토너먼트(전설 1 리그 데이)에만 적용됩니다.

경쟁전에서 활성화된 사전 설정 배치에 변경이 이루어질 경우, 해당 변경 사항은 다음 토너먼트(전설 1 리그일)의 배치에 자동으로 적용됩니다

전투 기록과 순위표 업데이트 : 메인 스테이지

전투 기록

토너먼트 전투 기록의 디자인과 구성이 개선됩니다. (전투 기록의 스크린샷을 찍거나 공유할 수 있어요!)

전투 결과에 따라 다른 색상이 적용되어 구분할 수 있습니다.

새로운 전투 카드 요약 화면이 추가되어, 스크린샷을 찍거나 공유하기 편리해집니다.

순위표

경쟁전 전반에 걸쳐 UI가 통합됩니다.

글로벌 순위와 개인 순위 간 구조가 더욱 명확해집니다.

신규:마을회관 순위표

새로운 마을회관 순위표에서 각 마을회관 레벨별 상위 플레이어를 확인할 수 있습니다.

승급 및 강등 흐름 개선 : 순위 시스템 개선

순위 변동에 대한 피드백이 더 명확해집니다

전투 결과 및 성장 진행 상황에 대한 가시성이 향상됩니다

플레이어 기록을 통해 승급/강등 기간 이후에도, 해당 기록을 확인할 수 있습니다

플레이어 프로필 및 소셜 업데이트 : 백스테이지 패스

전설 프로필에는 다음 정보가 유지됩니다: 최고 순위 트로피 수 전설 트로피 수 합계

최고 기록을 갱신하면 해당 정보가 업데이트됩니다.

트로피가 다음 위치에서 다시 표시됩니다: 플레이어 프로필(현재 리그) 소셜 탭 친구 목록



리그 기반 경제 변경 사항 : 굿즈 텐트

별 보너스

전반적으로 소폭 증가합니다: 골드, 엘릭서, 다크 엘릭서, 모든 광석

새로운 마을회관 레벨에 도달할수록 증가 폭이 더 커집니다

리그 보너스

새로운 리그에 도달할 때 보상 증가 폭이 개선됩니다

경쟁전 전투 전리품

위의 증가 폭과 균형을 맞추기 위해 소폭 감소합니다

새로운 밴드 멤버를 소개합니다!

앰프는 웅웅 울리고, 관중의 열기는 식을 줄을 모르네요.

미트 쉴드 밴드의 뒤를 잇는 다음 무대는 누구죠!?

이번 시즌, 마을회관을 지키는 새로운 동료와 함께 추가되는 다양한 레벨들을 소개합니다!

어느 때보다 강렬한 등장에 모두 정신을 차리지 못하네요! 이들의 등장으로 대장의 전력은 어느 때보다 강력해지겠군요.

신규 마을회관 가디언: 벌목꾼

모든 스테이지에는 헤드라이너가 필요하죠. 이 가디언은 그 역할을 완벽히 해냅니다.

벌목꾼은 강력한 원거리 방어 유닛으로 사거리 안에 들어오는 모든 적을 응징하여 전장을 지배합니다.

느리게 이동하며 관통하는 투사체를 발사하여 경로상의 모든 적을 공격합니다

지상 및 공중 유닛을 모두 공격합니다.

초당 피해량 : 350

명중 시 1칸 뒤로 밀어냅니다.

공격 범위:

1~4레벨: 7칸

5레벨: 8칸

신규 시즈 머신: 하늘 마차

그 대단한 미트 쉴드 밴드에게도 백업 가수가 필요할 때가 있습니다. 저기, 하늘에서 떨어지고 있네요!

하늘 마차는 공중 시즈 머신으로 전투 중 대장의 군대를 든든하게 지원합니다.

단독으로 움직일 수 있지만, 공중 유닛 뒤에 배치될 때 가장 효과적입니다

최대 6개의 배럴을 발사하며, 각 배럴에는 클랜 성 유닛과 함께 미니언, 해골 비행선, 베이비 드래곤이 포함됩니다. 레벨이 높을수록 더 강력한 지원 병력이 투입됩니다.

최대 레벨에 도달하면, 다음과 같은 병력을 지원합니다.

미니언 5기 (14레벨)

해골 비행선 1기 (13레벨)

베이비 드래곤 1기 (12레벨)

무대를 찢을 준비 완료

신규 드래곤 듀크 일반 장비: 일렉트로 송곳니

드래곤 듀크만큼은 백업 가수가 될 수 없죠. 미트 쉴드 밴드의 중심인 그는 태생부터 주인공이니까요!

마을회관 17레벨에서 만나볼 수 있는 그의 신규 일반 영웅 장비인 일렉트로 송곳니는 그의 모든 공격을 내리치는 번개로 바꾸어 줍니다!



일렉트로 송곳니

패시브 능력

4개의 타겟에게 연쇄공격을 퍼붓습니다.

연쇄된 공격은 다음 타겟에게 피해량이 20%씩 감소합니다.

각 공격은 최대 400까지 피해를 입힙니다.

신규 레벨 : 볼륨을 높이세요!

군대가 전반적으로 더욱 강력해집니다. 여러 유닛에 신규 레벨이 추가됩니다:

유닛

바바리안 : 13레벨

고블린 : 10레벨

발키리 : 12레벨

골렘 : 15레벨

드래곤 : 13레벨

해골 비행선 : 13레벨

예티 : 8레벨

헤드헌터 : 4레벨

트리 라이더 : 4레벨

드루이드 : 6레벨

시즈 머신

배틀 드릴 : 6레벨

시즈 훈련소 : 6레벨

통나무 발사기 : 6레벨

전투 비행선 : 6레벨

마법

분노 마법 : 7레벨

얼음 마법 : 8레벨

복제 마법 : 9레벨

복귀 마법 : 7레벨

과성장 마법 : 5레벨

얼음 블록 마법 : 6레벨

스테이지 업그레이드

과열된 관중들을 실망시키지 않도록 주요 방어 시설에도 신규 레벨이 추가됩니다.

건물

작업장 : 9레벨

집합소 : 14레벨

대장간 : 10레벨

방어

대형 석궁 : 13레벨

투석기 : 7레벨

함정

대형 폭탄 : 12레벨

대공 폭탄 1개 추가

장벽 : 더 튼튼하게!

더 단단한 장벽 = 더 단단한 기지. 이건 불변의 법칙이죠.

75개의 장벽을 추가로 19레벨까지 업그레이드할 수 있습니다.

이로써 전체 장벽의 25%가 추가로 최대 레벨까지 업그레이드 될 수 있습니다.

슈퍼 충전 : 한계를 시험할 시간입니다

여기에 안주할 수 없습니다. 한계는 돌파하라고 있는 거죠!

그리고 그 한계를 깨도록 도와줄 신규 슈퍼 충전 레벨이 추가됩니다!

신규 슈퍼 충전 레벨 추가

박격포 : 1~2레벨

인페르노 타워 : 1~2레벨

숨겨진 뇌전탑 : 1~2레벨

화염 방사포 : 1~2레벨

복수 타워 : 1~2레벨

경제 : 뚝딱뚝딱, 더 빨리 업그레이드하세요!

전설적인 공연에는 그만한 폭발력이 필요하죠.

여러 마을회관 레벨에 걸쳐 다양한 업그레이드의 시간 및 자원 비용이 감소합니다

클랜전 리그: 월드 투어 확장

4개의 신규 리그가 추가됩니다: 타이탄 3 타이탄 2 타이탄 1 전설

전투 특수 모드 지원: 타이탄 II, 타이탄 I, 전설 리그에서 전투 특수 모드가 활성화됩니다

전반적인 승급을 더 원활하게 하기 위해 일부 기존 리그의 승급 및 강등 인원 수가 조정됩니다.

신규 리그를 고려하여 모든 리그의 보상이 재조정됩니다.

상위 리그에서 더 많은 플레이어가 보너스 보상을 획득할 수 있습니다.

순위표는 이제 챔피언 1 리그 대신 전설 리그 결과를 표시하도록 변경됩니다.

타이탄 및 전설 리그에 새로운 리그 배지가 추가됩니다.

상위 리그의 전쟁 지도가 시각적으로 개선됩니다.

전쟁 지도에서의 오입력을 방지하기 위해 목표 위치 표시가 개선됩니다.

게임플레이 변경 사항 : 세트리스트 교체

영웅과 군대

아처 퀸의 투사체 외형을 변경하는 장비를 보유한 경우, 원하는 투사체 외형을 선택할 수 있는 기능이 추가됩니다. 해당 설정은 스킨 변경 화면에서 이용할 수 있습니다.

업그레이드 중인 영웅과 펫을 친선 도전 및 친선전에서 사용할 수 있습니다.

밸런스 조정

가디언에게 독 피해가 다시 적용되며 기존의 30%만 피해를 입힙니다.

개조 박격포의 공격 타이밍이 조정되어, 첫 번째 발사는 즉시가 아닌 0.5초 지연 후 이루어집니다.

복귀 마법은 영웅을 우선 대상으로 지정합니다.

시즈 머신

베이비 파이어의 화염 피해를 받도록 조정됩니다.

다음 효과에는 면역이 됩니다: 마을회관 14레벨 ~ 16레벨의 독 효과 생명의 보석 효과 견습생 워든 오라



기타 변경 사항

토템 마법의 토템이 더 이상 투지의 횃불 효과를 받지 않습니다.

리플레이 공유 대기 시간이 5분에서 2분으로 감소합니다

해골 및 베이비 예티와 같은 소환 유닛에도 인구수가 표시됩니다.

전투 특수 모드 설명이 업데이트되어 더욱 명확해집니다.

상자 보상 목록이 업데이트됩니다.

가디언은 얼어붙은 상태에서는 더 이상 활성화되지 않습니다.

클랜 채팅 고정 메시지 개수가 10개에서 20개로 증가합니다.

오류 수정 : 공연 스태프들이 나설 때군요

메달 이벤트에서 슈퍼 유닛을 획득할 때, 이미 해당 슈퍼 유닛이 활성화된 상태였다면 첫 번째 공격에서 해당 유닛이 사라지는 오류가 수정됩니다.

친선전에서 적이 클랜 성을 공격하면 클랜 성 유닛이 활성 군대에서 삭제되는 문제가 수정됩니다.

클랜 생성 시 설정에는 활성화됨으로 표시되어 있음에도 불구하고 전쟁 기록이 비공개되고 친선전이 비활성화되는 문제가 수정됩니다.

배치할 유닛이 하나도 없는 상태로 공격하는 상황을 방지하기 위해 전쟁, 전설 또는 경쟁전 공격을 시작하기 전에 부대가 비어있는지 확인합니다.

마이티 야그 AI가 때때로 장벽 공격을 지나치게 주저하는 오류가 수정됩니다.

지원 요청 화면을 열 때 전쟁 지도 또는 클랜전 리그 지도 화면이 닫히는 문제가 수정됩니다.

장착된 스킨이 아직 다운로드되지 않은 경우, 영웅의 전당에 다운로드 로딩 아이콘이 표시됩니다.

연구소에서 업그레이드 중인 마법 또는 유닛은 이전 연구 항목을 보석으로 즉시 완료한 경우에도 이미지가 정상적으로 반영됩니다.

정보 화면에서 발생하는 다양한 오류가 수정됩니다.

클랜전 리그에서 현재 전쟁일이 아닌 다른 날짜로 이동해도, 대기 중인 공격 알림이 더 이상 사라지지 않습니다.

장인 기지 함정에 건물 해머를 사용할 수 있도록 수정됩니다.

드래곤 듀크의 로켓 배낭 영웅 장비와 관련된 다양한 오류가 수정됩니다.

볼륨을 높이세요, 대장!

무대는 준비되었고 관중은 들끓고 있으며 눈 앞에는 명성과 영광이 기다리고 있습니다.

귀청이 찢어질 듯한 음악에 몸을 맡기고 도끼를 휘두르세요!

건투를 빕니다! 🤘