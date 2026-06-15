애니 퓨리 업데이트가 도착했습니다!

요약 에피소드가 끝났습니다.

쉬어가는 에피소드요? 흠, 온천 여행이라니… 고려해보죠.

긍지를 지키세요, 대장!

이번 6월, 애니 퓨리와 함께 에피소드는 절정으로 치닫고 있습니다!

비극적인 서사가 있는 영웅들은 치열한 전투 중에도 몇 번이고 과거를 회상하죠.

시조의 거인이 외침을 통해 거인들의 정신을 조종하듯, 노여움 마법은 유닛들의 정신을 조종합니다. 방어 시설들은 공격을 하다못해 카드들과 불꽃, 케이크까지 날리며 저마다의 필살기를 선보이고 있죠.

그 혼란 너머 구석에서는 파멸 마녀가 요지부동인 채로 바람을 가르고 있네요. 무슨 꿍꿍일까요?

자, 그럼 이번 시즌 어떤 것들이 파워 업! 될지 한 번 알아볼까요?

영웅 여정

영웅 여정에 오신 것을 환영합니다! 모든 영웅 레벨을 보상, 성장 그리고 재미로 바꿔주는 완전히 새로운 보상 트랙입니다!

여기에서는 초희귀 장비, 한정 영웅 스킨, 광석, 자원, 마법 아이템과 퀘스트를 만나볼 수 있습니다!

마을회관 7레벨부터 영웅 회관에서 확인할 수 있습니다.

영웅 여정 보상 트랙은 누적 영웅 레벨에 따라 진행됩니다. 어떤 영웅이든, 어떤 업그레이드든 영웅 레벨 1개당 트랙 포인트 1점을 획득합니다. 신규 영웅을 잠금 해제하는 것도 포함됩니다!

영웅 여정 획득 가능 보상:

초희귀 영웅 장비

보상 트랙을 통해 초희귀 영웅 장비를 획득할 수 있으며, 이는 상자에서 초희귀 영웅 장비가 등장하는 방식과 유사합니다.

보상 트랙에서 초희귀 영웅 장비를 잠금 해제했지만 해당 장비를 이미 보유하고 있다면,반짝이는 광석 50개로 대체됩니다.

신규 한정 영웅 스킨

각 영웅 기본 스킨의 업그레이드 버전 스킨

자원

엘릭서 및 다크 엘릭서

마법 아이템 및 마법의 간식

영웅 포션, 영웅의 책, 펫 포션, 엘릭서 룬, 다크 엘릭서 룬, 마이티 밀

광석

광석 3종

영웅 및 장비 퀘스트

트랙을 진행하며 특정 퀘스트를 잠금 해제합니다.

각 퀘스트를 완료하면 광석 상자 3개를 획득합니다 : 빛나는 상자, 은은한 상자, 반짝이는 상자

광석 상자에서 획득할 수 있는 광석의 수는 마을회관 레벨에 따라 결정됩니다.

장비 및 광석 경제 기준으로 성장이 필요한 플레이어(신규 및 복귀 플레이어)는 따라잡기 시스템의 일환으로 상자에서 더 많은 양의 광석을 획득하게 됩니다.

기존 플레이어를 위한 영웅 여정

모든 플레이어는 업데이트를 기준으로 영웅 업그레이드 점수가 진행도에 반영되고 완료한 보상 트랙에 있는 보상을 자동으로 수령합니다.

적용 과정에서는 다음과 같은 일이 진행됩니다:

초희귀 장비

적용 과정에서 완료된 보상 트랙에 있는 초희귀 장비를 아직 잠금 해제하지 않은 경우, 특정 레벨까지 업그레이드된 초희귀 장비를 획득합니다.

적용 과정에서 완료된 보상 트랙에 있는 초희귀 장비를 잠금 해제했지만 레벨이 낮은 경우, 해당 장비가 특정 레벨까지 업그레이드됩니다.

신규 영웅 스킨

적용 과정에서 완료된 보상 트랙에 있는 모든 영웅 스킨이 자동으로 잠금 해제됩니다.

엘릭서 및 다크 엘릭서

적용 과정에서 완료된 보상 트랙에 있는 모든 자원이 마을회관 레벨에 따른 저장량 한도까지 지급됩니다.

단, 적용 과정에서는 보관 한도를 초과하더라도 모든 자원 보상을 받을 수 있습니다.

마법 아이템 및 마법의 간식

적용 과정에서 완료된 보상 트랙에 있는 모든 마법 아이템 및 마법의 간식이 지급되며, 영웅 포션은 최대 4개, 마이티 밀은 최대 6개까지 지급됩니다.

보관 한도를 초과하는 모든 보상은 임시 저장소에 보관됩니다.

광석 3종

적용 과정에서 완료된 보상 트랙에 있는 모든 광석이 지급됩니다.

단, 적용 과정에서는 보관 한도를 초과하더라도 모든 광석 보상을 받을 수 있습니다.

영웅 및 장비 퀘스트

완료한 퀘스트 진행도는 이전되지 않습니다.

광석 가격에 대한 안내

저희는 광석 경제 구조가 오랫동안 여러분을 만족시키지 못하고 있다는 사실을 인지하고 있습니다. 영웅 여정은 플레이어들이 광석을 획득하고 장비 시스템을 경험할 수 있는 더 많은 방법을 제공함으로써 그 문제의 일부를 해결하고자 합니다. 하지만 동시에 광석 가격 자체도 조정이 필요하다는 점 역시 인지하고 있습니다.

앞으로 몇 달에 걸쳐 광석 가격을 검토하고, 장기적으로 가장 합리적인 경제 구조를 구축하기 위해 신중히 조정해 나갈 예정입니다. 이 과정에서 일부 플레이어는 일시적으로 서로 다른 광석 가격을 보게 될 수 있습니다. 이는 광석 경제 조정에 따른 일시적인 현상이며, 영구적인 조정 사항이 아닙니다. 방향성이 확실해지면, 모든 플레이어의 광석 경험을 개선하는 데 초점을 맞춰 변경 사항을 적용할 예정입니다. 장비 업그레이드를 더욱 부담 없이 진행할 수 있도록 하면서도, 성장이 장기적으로도 유의미할 수 있도록 유지하기 위함입니다.

저희는 앞으로도 데이터를 지속적으로 분석하고 여러분의 피드백을 함께 검토해 나갈 예정이며, 공유할 준비가 되는 대로 더 많은 소식을 전해드리겠습니다.

신규 유닛 : 파멸 마녀

파멸 마녀는 파괴된 건물의 잔해를 이용해 파멸 기사를 소환하는 독특한 유닛입니다.

파멸 마녀 게임플레이

파괴된 건물에 남은 가장 가까운 잔해를 대상으로 합니다.

참고: 파괴된 장벽의 잔해는 포함되지 않습니다.

잔해를 4초 동안 빨아들입니다.

이후 잔해를 이용하여 소환을 시작합니다.

소환이 시작된 후 2초가 지나면 파멸 마녀의 앞에 파멸 기사가 소환됩니다.

참고: 소환 과정 중 파멸 마녀가 처치되더라도 파멸 기사는 정상적으로 소환됩니다.

파멸 마녀는 이후 2초 동안 소환 애니메이션을 마저 진행한 뒤 다시 이동하기 시작합니다.

그 후 주변의 잔해를 찾아 같은 과정을 반복합니다.

파멸 마녀는 최대 8기의 파멸 기사를 소환하며, 모두 소환하고 나면 전장에서 사라집니다.

파멸 마녀는 직접 공격하지 않기 때문에 정보 화면에 공격력이 표시되지 않습니다. 대신 대상 항목에는 "잔해"라고 표시됩니다.

잔해 관련 예외 사항

파멸 마녀는 장벽을 뛰어넘거나 공격할 수 없으므로, 장벽에 가로막혀 있는 잔해는 대상으로 삼지 않습니다. 사용 가능한 잔해가 없다면, 파멸 마녀는 주변 건물을 공격하지 않고 가만히 서 있게 됩니다. 공격을 받고 있는 상황에서도 마찬가지입니다.

파멸 마녀는 보이지 않는 잔해는 무시합니다.

주변 건물과 장벽이 파괴되면, 파멸 마녀는 이에 반응하여 더 가까운 잔해로 목표를 수정합니다.

가장 가까운 잔해가 맵 반대편에 있다면, 그 잔해에 도달하기 위해 맵 끝까지 이동합니다.

파멸 기사 게임플레이

파멸 기사는 중간 정도의 이동 속도를 가진 강력한 근접 유닛으로, 높은 체력과 초당 피해량을 자랑합니다. 장벽에 추가 피해를 입히며, 소환되는 즉시 가장 가까운 건물을 공격합니다.

상세 내용:

파멸 마녀는 마을회관 16레벨에서 잠금 해제됩니다.

마을회관 16레벨 : 1 ~ 2레벨 잠금 해제

마을회관 17레벨 : 3레벨 잠금 해제

마을회관 18레벨 : 4레벨 잠금 해제

각 레벨이 오를 때마다 파멸 마녀의 HP가 증가하며, 소환되는 파멸 기사의 레벨도 함께 상승합니다.

신규 아처 퀸 초희귀 영웅 장비 : 모놀리스 화살

무려 모놀리스의 정밀한 공격에서 영감을 받은 어마무시한 화살이 탄생했습니다!

능력

강력한 단일 대상 화살을 발사하여, 대상의 최대 체력에 비례한 피해를 입힙니다.

수치

0 ~ 180 인구수 배치 = 14% 최대 추가 피해량

181 ~ 250 인구수 배치 = 10% 최대 추가 피해량

251 이상 인구수 배치 = 5% 최대 추가 피해량

추가 능력

받는 피해 감소의 최대치는 10%입니다.

소환된 유닛이나 지원 받은 유닛의 인구수는 영향을 주지 않습니다.

인구수 규칙

아처 퀸 또한 총 배치 유닛 인구수 계산에 포함됩니다.

영웅은 각각 인구수 25로 계산됩니다.

시즈 머신은 각각 인구수 1로 계산됩니다.

다음 항목은 계산에 포함되지 않습니다: 펫, 클랜 성 지원 유닛, 소환 유닛(예: 시즈 훈련소 혹은 영웅 장비 능력), 마법.

시각적 피드백 및 개인화

투사체는 대상에게 얼마나 효과적인 피해를 주는지에 따라 피해 단계별로 색상이 변경됩니다.

플레이어는 모놀리스 화살 시각 효과와 아처 퀸 스킨의 투사체 시각 효과 중 원하는 연출을 선택하여 사용할 수 있습니다.

신규 마법 : 노여움 마법

노여움 마법은 아군 유닛이 기존의 AI를 무시하고 가장 가까운 방어 시설을 향해 돌진하도록 만드는 다크 엘릭서 마법입니다.

노여움 마법 게임플레이

마법을 사용하면 반경 6칸 범위에 효과가 적용됩니다.

범위 안에 있는 모든 유닛은 지상과 공중 여부와 관계없이 최대 16초 동안 노여움 상태가 됩니다.

노여움 상태가 된 유닛은 하던 행동을 즉시 중단하고, 기존의 우선 공격 대상이 아닌 가장 가까운 방어 시설을 새로운 목표로 삼습니다.

시즈 머신은 이 효과에 면역으로 기존 방식대로 행동합니다.

마법 효과가 종료되면 유닛들은 원래의 AI로 돌아가 원래의 우선 공격 대상을 다시 공격합니다.

효과를 받은 각 유닛은 마법을 시전할 때마다 한 번만 노여움 상태가 될 수 있습니다. 일정 시간 동안(활성 지속 시간 5초) 마법 범위 내에 효과가 계속 적용되므로, 마법이 이미 발동된 이후에 범위 안으로 들어온 유닛도 영향을 받습니다.

이 마법은 직접 피해를 주지 않으며, 오직 공격 대상의 우선 순위를 강제로 변경하는 효과만 가집니다.

각 레벨은 노여움 지속 시간만 증가시키며, 피해량이 증가하지 않습니다.

신규 레벨

이번 업데이트에서는 일부 건물과 영웅에 신규 레벨이 추가됩니다.

모놀리스 5레벨

장인의 집 8레벨

암흑 마법 제작소 8레벨

암흑 훈련소 13레벨

대형 석궁, 투석기 슈퍼 충전 레벨 추가

남은 장벽 업그레이드

바바리안 킹, 아처 퀸, 그랜드 워든 추가 5레벨

신규 글로벌 채팅!

대장 여러분이 원한다면, 그것이 무엇이든 들어드리는 것이 저희의 역할이죠

네, 글로벌 채팅이 돌아왔습니다!

2019년, 글로벌 채팅에 작별을 고한 지 벌써 7년이네요. 처음부터 다시 쌓아올린 글로벌 채팅은 그 어느 때보다 근사하고 안전한 모습이죠. 글로벌 채팅을 통한 새로운 3가지의 소통 방법을 소개합니다.

3가지 소통 방법

그룹 : 여러분의 친구들과 함께!

플레이어 생성

공개, 초대 한정, 비공개

최대 인원 : 800명

600명 이상의 그룹은 커뮤니티로 전환할 수 있습니다.

커뮤니티 : 더 큰 모임을 위하여!

플레이어 생성

공개

메시지 기록 확인 : 최근 12시간 이내

최대 인원 : 50,000명

마을 광장 : 글로벌 채팅의 꽃!

마을 광장은 클래시가 실시간으로 살아 숨 쉬는 공간 그 자체이죠. 중대한 출시, 라이브 이벤트, 커뮤니티 내 소중한 순간들, 깜짝 선물 등 클래시에서 무슨 일이 일어난다면 바로 이곳에서 일어나는 것입니다! 항상 왁자지껄하고 항상 모두가 즐거운 마을의 심장입니다!

언제나 공개 상태이며, 언제나 확인 가능하고 모든 플레이어가 자동으로 추가됩니다.

모두 주목! 마이크를 쥘 수 있는 사람은 오로지 크리에이터, 커뮤니티 매니저 그리고 특별 손님뿐입니다. 여러분은 함성과 환호로 반겨주시면 됩니다!

단계적 출시:

글로벌 채팅은 점진적으로 확대될 예정입니다.

처음 이틀 동안에는 크리에이터만 그룹을 생성할 수 있습니다.

그 이후에는 모든 플레이어가 해당 기능을 이용할 수 있습니다.

*모든 것이 안정적으로 운영되는지 확인된 후에는, 인원 제한이 점차 확대될 수 있습니다.

플레이어 안전

활기찬 채팅에는 언제나 책임이 뒤따르죠. 여러분의 온라인 안전을 위해 다음과 같은 보호 장치가 마련되어 있습니다:

모든 채팅 메시지는 플레이어가 신고할 수 있습니다.

플레이어는 웹사이트 링크를 공유할 수 없습니다.

스팸 방지를 위한 전송 속도 제한이 적용됩니다.

커뮤니티에 항상 전 연령 필터링 옵션을 적용합니다.

계정 보안 안내:

슈퍼셀은 로그인 인증 번호, 비밀번호 또는 개인 정보를 요구하지 않습니다.

무료로 보석이나 계정 등을 제공한다는 이유로 게임 밖에서 대화를 유도한다면 각별히 주의하세요.

수상하게 달콤한 제안을 받으면 해당 메시지를 신고하고 게임 내 고객 지원을 통해서 직접 문의하시길 바랍니다.

자세한 내용은 아래의 도움말 문서를 참고하세요.

https://support.supercell.com/clash-of-clans/ko/articles/how-can-i-keep-my-account-safe.html

실시간 전투 빨리 감기 기능

공격 중 120초가 지나면 빨리 감기 버튼이 나타납니다. 이 버튼을 누르면 전투 속도가 4배속으로 빨라집니다. 다시 누르면 일반 속도로 돌아갑니다.

이 기능은 리플레이의 빨리 감기 기능과 유사하지만, 일반 속도와 4배속 두 가지 옵션만 제공합니다. 본 마을기지, 장인기지, 클랜 캐피탈의 일부 전투에서만 사용할 수 있습니다.

빨리 감기 기능은 전투 결과가 사실상 결정되었지만 아직 전투 시간이 남아 있는 상황을 위해 설계되었습니다. 예를 들어, 단 한 명의 아처만을 남긴 채 군대가 전멸했을 때, 사정거리 밖의 대형 석궁이 열심히 남은 건물을 정리하던 아처가 한 걸음만 더 가까워지기를 기다리고 있는 상황에 사용할 수 있죠. 공격이 어떻게 끝날지 이미 알고 있지만, 남은 건물 몇 개를 더 파괴하기 위해 무료하게 기다려야 했죠. 그다지 유쾌한 순간은 아니니 이젠 빨리 감기 버튼을 사용해 보세요!

기타 변경 사항

클랜 캐피탈 개선 사항:

'먹튀'식으로 참여하는 클랜 캐피탈 공격은 이제 제한됩니다. 다음 조건을 모두 충족하는 경우, 플레이어는 클랜 캐피탈 공격에 참여할 수 없게 됩니다:

플레이어가 해당 클랜에서 아직 공격하지 않은 상태

플레이어의 직위가 장로, 공동 대표, 대표가 아닌 경우

플레이어가 주말 습격 시작 이후에 클랜에 가입한 경우

클랜 가입 방식이 초대 한정 또는 비공개가 아닌 경우

클랜 캐피탈 금고

클랜 캐피탈을 완전히 최대 레벨까지 성장시키셨나요? 모든 건물, 모든 함정, 모든 장벽, 모든 구역까지! 그렇다면 축하합니다, 대장! 이제 새로운 문제에 직면하셨겠죠. 사용할 곳이 없는 클랜 캐피탈 골드가 산더미처럼 쌓이게 된 것이죠.

곤란한 대장을 위한 클랜 캐피탈 금고를 소개합니다!

클랜 캐피탈의 모든 건물이 업그레이드 된 후에는 클랜 캐피탈회관의 업그레이드 버튼이 금고 버튼으로 대체됩니다. 해당 버튼을 통해 보유 중인 클랜 캐피탈 골드을 기여하면 클랜의 공동 누적 수치에 반영됩니다. 일반적인 클랜 캐피탈 기여와 마찬가지로 클랜 캐피탈 평판도 획득할 수 있습니다. 이후 새로운 클랜 캐피탈 콘텐츠가 추가되면 금고는 비워지고, 이 과정이 다시 시작됩니다.

앞으로 이 기능을 더욱 확장해 나가길 바라지만, 아직 장담은 하지 않을게요.

연쇄 상품

새로운 형태의 상품 시스템인 연쇄 상품이 도입됩니다. 연쇄 상품에서는 일정 시간 동안 진행되는 여러 단계의 상품을 순서대로 이용할 수 있으며, 각 단계를 완료하면 다음 단계가 잠금 해제됩니다. 각 단계는 무료이거나, 보석으로 구매하거나, 실제 결제를 통해 구매하는 방식으로 구성될 수 있습니다. 또한 동시에 여러 개의 연쇄 상품이 활성화될 수 있습니다.

활성화된 연쇄 상품은 상점의 전용 카드에서 확인할 수 있습니다. 해당 카드를 누르면 연쇄 상품 창이 열리며, 이용 가능한 단계를 스크롤 하여 확인할 수 있습니다. 이 창에는 연쇄 상품 전체에 적용되는 하나의 카운트다운 타이머가 표시되며, 시간이 종료되면 해당 연쇄 상품판매는 종료됩니다.

한 가지 명심하세요! 이미 구매한 단계를 환불하더라도 해당 단계와 그 단계에서 획득한 구성품만 회수됩니다. 연쇄 상품의 나머지 진행 상황은 그대로 유지됩니다.

경쟁전 리그 도전 과제 보상

플레이어의 성장 단계에 더욱 알맞은 보상이 제공될 수 있도록, 경쟁전 리그 도전 과제의 보석 보상이 조정되었습니다.

개선 사항

탐광 전문가 정보 화면에 현재 보유 중인 광석 수량이 표시되어 업그레이드 계획을 더 쉽게 세울 수 있습니다.

장비 발동 순서는 이제 장비가 장착된 슬롯이 아니라 장비 자체에 따라 고정됩니다.

예를 들어, 로켓 배낭을 슬롯 A에 장착하고 화염 풀무를 슬롯 B에 장착한 경우에도, 실제 발동 순서는 장비 자체에 따른 순서인, 화염 풀무가 슬롯 A에 있고 로켓 배낭이 슬롯 B에 있는 것처럼 적용됩니다.

알림 기능 개선 - 푸시 알림이 추적되고 전달되는 내부 시스템을 개선했습니다. 앞으로는 더욱 관련성 높고 적절한 시점에 알림을 받아보실 수 있습니다.

자, 컷! 엔딩 곡이 시작되네요, 대장!

영웅은 새롭게 태어나고, 방어 시설도 더욱 교묘해졌죠. 파멸 마녀는 음… 아까 그대로인데요? 움직이긴 하는 걸까요?

그래도 채널 고정! 다음 시즌도 눈 깜짝할 새에 찾아올 테니까요!

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