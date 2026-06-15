지난 에피소드 요약은 여기까지입니다. 온천 에피소드요? 고민해 보겠습니다.

대장님, 자부심을 가지세요. 올 6월 애니 퓨리가 상륙해 전장이 드디어 절정의 에피소드에 돌입할 테니까요. 영웅들의 비극적인 사연이 공개되며 전투 중 회상 장면을 볼 수 있습니다. 노여움 마법이 시조 거인의 부름처럼 유닛들의 정신을 사로잡습니다. 방어시설이 카드와 불, 케이크를 던집니다. 모두 각각 특별한 기술명이 붙어 있죠. 화면 밖 어디에선가는 파멸 마녀가 바람을 맞으며 극적인 포즈를 잡고 있고요.

이번 시즌의 재미를 더해줄 모든 요소를 자세히 살펴보겠습니다.

영웅 여정

영웅 여정을 소개합니다! 영웅 레벨을 올릴 때마다 보상과 진행도, 재미를 얻을 수 있는 새로운 보상 트랙입니다! 무료 초희귀 장비, 한정판 영웅 스킨, 광석, 자원, 마법 아이템, 퀘스트를 얻을 수 있죠!

마을회관 7레벨이 되면 영웅 회관에서 찾을 수 있습니다.

영웅 여정 보상 트랙은 영웅 레벨 누적도를 기준으로 채워져 있습니다. 영웅이나 업그레이드 종류를 막론하고 레벨 하나가 트랙 포인트 1점으로 계산됩니다. 새로운 영웅을 잠금 해제해도 포인트를 얻고요!

이용할 수 있는 영웅 여정 보상 유형으로는 다음이 있습니다.

초희귀 장비 상자에서 얻는 초희귀 장비 드롭과 마찬가지로 보상 트랙에서 획득할 수 있는 장비는 초희귀 장비 풀에 있는 장비입니다. 특정 초희귀 장비 노드를 잠금 해제했지만 이미 풀에 있는 해당 장비를 모두 보유 중인 경우, 대체 보상으로 반짝이는 광석 50개를 받습니다.

신규 한정판 영웅 스킨 각 영웅 기본 스킨의 고급 버전

자원 엘릭서, 다크 엘릭서

마법 아이템 및 마법의 간식 영웅 포션, 영웅의 책, 펫 포션, 엘릭서 룬, 다크 엘릭서 룬, 마이티 밀

광석 빛나는 광석, 은은한 광석, 반짝이는 광석



영웅 및 장비 퀘스트

여정을 진행하는 도중 전용 퀘스트를 잠금 해제하게 됩니다.

각 퀘스트를 완료하면 빛나는 상자, 은은한 상자, 반짝이는 상자의 3가지 새로운 광석 상자를 받게 됩니다.

각 상자 안의 광석 양은 마을회관 레벨에 따라 그 범위가 달라집니다.

장비와 광석 성장도가 크게 뒤처진 플레이어(신규 및 복귀 플레이어)의 경우, 캐치업 메커니즘으로 인해 광석 상자에서 얻는 광석의 양이 더 많습니다.

기존 플레이어가 받는 영웅 여정 보상

기존 플레이어의 진행도는 업데이트 시점 당시의 영웅 업그레이드 누적 점수를 기준으로 하여 영웅 여정 진행 트랙에 마이그레이션됩니다.

마이그레이션 기간 동안 어떤 일이 일어나는지 살펴보겠습니다.

초희귀 장비 마이그레이션 시점에 잠금 해제된 장비가 트랙에서 '완료'되었을 장비 수 이상이 아닌 경우, 레벨이 사전 지정된 신규 초희귀 장비를 보상으로 드립니다. 초희귀 장비를 보유 중이지만 트랙에서 받아야 할 보상을 감안하면 레벨이 낮은 경우, 기존 장비 일부가 자동으로 레벨 업되어 트랙 진행도와 균형을 맞추게 됩니다.

신규 영웅 스킨 마이그레이션 시에 트랙에서 완료되는 영웅 스킨은 모두 잠금 해제됩니다.

엘릭서, 다크 엘릭서 완료된 모든 자원 노드에 대한 보상이 제공되며 보상 한도는 마을회관 레벨을 기준으로 달라집니다. 마이그레이션 기간에 한해 현재의 저장소 한도를 넘는 양까지 저장소를 초과 이용할 수 있게 됩니다.

마법 아이템 및 마법의 간식 완료된 모든 노드에 대한 보상이 제공되며 영웅 포션(4), 마이티 밀(6)에는 보상 한도가 있습니다. 저장소 한도를 넘는 모든 아이템은 임시 저장소에 보관됩니다.

빛나는 광석, 은은한 광석, 반짝이는 광석 모든 노드 완료 시 보상이 주어집니다. 마이그레이션 기간에 한해 현재의 저장소 한도를 넘는 양까지 저장소를 초과 이용할 수 있게 됩니다.

영웅 및 장비 퀘스트 완료된 퀘스트는 마이그레이션되지 않습니다 .



광석 가격에 관하여

광석 경제가 오랫동안 제자리를 잡지 못했던 것이 사실입니다. 영웅 여정의 목표는 플레이어가 광석을 획득하고 장비를 활용할 수 있는 더 많은 방법을 제공함으로써 이러한 문제를 부분적으로 해결하는 것이지만, 광석 가격 자체에도 개선이 필요하다는 점을 알고 있습니다.

앞으로 몇 개월간 광석 가격을 검토하고 장기적인 최적의 가격을 찾기 위해 신중하게 조정할 예정입니다. 이 기간 동안 일부 플레이어에게는 일시적으로 광석 가격이 다르게 표시될 수 있습니다. 단, 플레이어들에게 영구적으로 다른 가격을 적용하려는 것은 아닙니다. 방향성에 확신이 생기면, 모든 플레이어의 광석 경ㅎ험을 개선하고 장비 업그레이드를 더 쉽게 체감할 수 있도록 하면서도 장기적인 성장의 의미는 유지하는 방향으로 변경 사항을 적용할 예정입니다.

저희는 데이터와 플레이어 여러분의 피드백을 지속적으로 분석하고 있으며, 준비가 되는 대로 더 자세한 내용을 공유드리겠습니다.

신규 유닛: 파멸 마녀

파멸 마녀는 파괴된 건물의 잔해를 활용해 파멸 기사를 소환하는 독특한 유닛입니다.

파멸 마녀 게임플레이

건물이 파괴된 뒤 남은 가장 가까운 잔해를 목표로 삼습니다. 참고: 파괴된 장벽의 잔해는 무시됩니다.

4초 동안 잔해에 힘을 집중합니다.

이후 잔해가 소모되며 소환이 시작됩니다.

소환 시작 후 2초가 지나면 파멸 마녀의 앞에 파멸 기사가 생성됩니다. 참고: 파멸 기사는 파멸 마녀가 소환 중에 처치되어도 생성됩니다.

파멸 마녀의 애니메이션이 2초간 표시된 후 파멸 마녀가 다시 움직입니다.

그 후 근처의 잔해를 보고 똑같은 기술을 씁니다.

파멸 마녀가 총 8명의 파멸 기사를 소환합니다. 이후, 파멸 마녀가 사라집니다.

파멸 마녀는 공격력이 없으므로 정보 화면에 피해량이 표시되지 않습니다. 공격 대상 칸에는 '잔해'가 표시됩니다.

잔해 예외 상황

파멸 마녀는 장벽 위로 점프하거나 장벽을 공격할 수 없어 장벽으로 차단한 잔해는 목표로 하지 못합니다.

쓸 수 있는 잔해가 없으면 파멸 마녀는 가까운 건물을 공격하지 않고 대기 상태로 서 있습니다. 공격을 받고 있는 도중이라도 마찬가지입니다.

보이지 않는 잔해는 무시합니다.

주변을 둘러싼 건물과 장벽이 파괴되면 파멸 마녀는 공격 대상을 다시 설정하고 가능한 경우 더 가까운 쪽으로 목표를 바꿉니다.

가장 가까운 잔해가 지도상에서 반대편에 있다면 지도를 가로질러 이동합니다.

파멸 기사 게임플레이

파멸 기사는 강력한 근접 유닛으로 이동 속도는 중간 정도이며, 튼튼한 체격과 높은 초당 피해량을 지녔습니다. 장벽에는 추가 피해를 줍니다. 생성되는 즉시 가장 가까운 건물을 공격합니다.

그 밖의 정보

파멸 마녀는 마을회관 16레벨에서 잠금 해제됩니다.

마을회관 16레벨에서는 1~2레벨, 마을회관 17레벨에서는 3레벨, 마을회관 18레벨에서는 4레벨이 해제됩니다.

레벨이 올라갈 때마다 파멸 마녀의 HP와 소환되는 파멸 기사의 레벨이 올라갑니다.

신규 아처 퀸 초희귀 장비: 모놀리스 화살

모놀리스를 본딴 정밀 사격으로, 위협적인 주요 표적을 제거하기 위해 만들어진 기술입니다.

능력

단일 대상을 공격하는 화살을 쏘아 대상의 최대 HP에 비례한 피해를 줍니다.

증가 비율

배치 인구수 0~180 = 최대 HP의 14% 피해

배치 인구수 181~250 = 최대 HP의 10% 피해

배치 인구수 251+ = 최대 HP의 5% 피해

추가 효과

피해 감소 효과는 최대 10%까지만 적용됩니다.

유닛 생성 및 지원군으로 인해 효과가 달라지지 않습니다.

인구수 산정 규칙

아처 퀸도 전체 배치 인구수에 포함됩니다.

영웅은 각각 인구수 25로 계산됩니다.

시즈 머신은 인구수 1로 계산됩니다.

0으로 산정: 펫, 클랜 성 병력, 생성된 유닛(예: 시즈 훈련소 또는 장비에서 생성), 마법

그래픽 피드백과 커스터마이징

발사체의 색상은 피해량 티어에 따라 다르며 대상에 대한 효과를 반영합니다.

모놀리스 화살 그래픽과 영웅 스킨 발사체 효과 중 선택할 수 있습니다.

신규 마법: 노여움 마법

노여움 마법은 다크 엘릭서 마법으로, 아군 유닛의 화를 돋우어 평상시의 AI를 무시하고 가장 가까운 방어시설로 돌진하게 만듭니다.

노여움 마법 게임플레이

전장에 이 마법을 시전하면 반경 6칸에 적용됩니다.

이 반경 내의 모든 지상 및 공중 유닛은 최대 17초 동안 노여운 상태가 됩니다.

마법에 영향을 받은 유닛은 진행 중이던 동작을 모두 멈추고 가장 가까운 방어시설을 공격하며 평상시의 목표 설정을 무시합니다.

시즈 머신은 면역이어서 평상시대로 작동합니다.

마법이 사라지면 유닛이 평상시의 AI 작동을 재개하고 우선순위 대상을 공격합니다.

각 유닛은 시전 1회당 한 번만 영향을 받습니다. 마법은 시전 후 5초 동안 반경 안에 계속 재적용되므로, 그 사이 범위 안으로 들어온 유닛도 영향을 받습니다.

마법은 직접적인 피해는 가하지 않으며 공격 대상만 바꿉니다.

레벨이 올라가면 노여움의 지속 시간만 늘어납니다. 피해량은 늘어나지 않습니다.

신규 레벨

업데이트되는 사항 중에는 일부 건물 및 영웅 신규 레벨도 있습니다.

모놀리스 5레벨

장인의 집 8레벨

암흑 마법 제작소 8레벨

암흑 병사 훈련소 13레벨

대형 석궁 및 투석기 슈퍼 충전

남은 장벽 업그레이드

바바리안 킹(106~110레벨), 아처 퀸(106~110레벨), 그랜드 워든(81~85레벨)에 5단계의 신규 레벨 추가

신규 글로벌 채팅!

대장님의 요청에 부응해 변경을 시행했습니다. 글로벌 채팅이 부활했습니다! 2019년 글로벌 채팅을 중단한 후로 거의 7년이 흘렀습니다. 이제 기초부터 다시 설계해 그 어느 때보다 안전하고 탁월한 세 가지 소통 방법을 선보입니다.

3가지 수준의 채팅

그룹: 동료 간 소통

플레이어 생성

공개, 초대 한정, 비공개

최대 인원: 800*

600명 이상이 되면 커뮤니티로 전환 가능

커뮤니티: 대규모 소통

플레이어 생성

항상 공개

메시지 기록은 최근 12시간 이내로 제한

최대 인원: 50,000*

마을 광장: 클래시의 중심!

마을 광장은 실시간으로 클래시를 느낄 수 있는 곳입니다. 대규모 출시, 라이브 이벤트, 커뮤니티의 기념할 만한 순간, 서프라이즈 드롭 등, 특별한 일이 있다면 이곳에서 보실 수 있죠. 마을의 메인 화면 같은 곳이라고 생각하시면 됩니다. 항상 활성화되어 있고, 복작거리고, 살펴보면 도움이 되는 곳이죠.

항상 공개로 유지되며 확인 가능하고 모든 플레이어가 자동 추가로 참여합니다.

발언권은 앰배서더, 즉 크리에이터, 커뮤니티 관리자, 스페셜 게스트에게만 주어집니다. 다른 마을 사람들은 반응으로 활력을 불어넣을 수 있습니다.

단계적 시행

이 기능은 서서히 적용됩니다.

첫 2일간은 크리에이터만 그룹을 열 수 있습니다.

그 후로는 모두가 이용할 수 있게 됩니다.

*인원 한도는 시간이 지난 뒤 전반적으로 안정된 후 늘어날 수 있습니다.

플레이어 안전

대규모 채팅에는 책임이 따릅니다. 대장님의 온라인 안전을 위해 다음과 같은 조치를 마련했습니다.

모든 채팅 메시지 신고 가능

웹사이트 링크 공유 불가

스팸 방지 등급 제한 기능 활성

커뮤니티에 항상 전 연령 필터링 옵션 적용

계정 보안 유의사항

슈퍼셀은 절대로 로그인 코드, 암호, 개인정보를 요청하지 않습니다. 무료 보석이나 계정을 제안하거나 게임이 아닌 다른 곳에서 채팅하자는 권유를 조심하세요. 뭔가 이상하거나 너무 좋은 조건이라면 게임 내에서 바로 지원팀에 신고하고 문의하세요. https://support.supercell.com/clash-of-clans/ko/articles/how-can-i-keep-my-account-safe.html에서 자세한 정보를 알아보세요.

빨리 감기 라이브 전투

공격 중 120초가 지나면 빨리 감기 버튼이 나타납니다. 버튼을 탭하면 최대 4배속으로 전투를 진행할 수 있습니다. 다시 탭하면 일반 속도로 돌아갑니다.

리플레이의 빨리 감기 기능과 유사하게 작동하지만 옵션은 일반 속도와 4배속 두 가지뿐입니다. 내 마을, 장인기지, 클랜 캐피탈에서 이루어지는 일부 전투 유형에서 사용 가능합니다.

빨리 감기는 결과가 명확하지만 전투 시간은 아직 남아 있는 경우에 쓰기 위해 고안되었습니다. 예를 들어 아처 하나만 남아 천천히 건물을 처리하고 있고, 대형 석궁은 사정거리 밖에서 아처가 한 발짝만 더 들어오기를 기다리는 상황일 수도 있습니다. 공격이 언제 끝날지 정확히 알고 있지만 아직 건물이 남아 있어 더 파괴하고 트로피나 더 좋은 결과를 챙길 수 있는 경우죠. 하지만 이런 공격을 하다 보면 지루해질 때가 있습니다.

기타 변경 사항

클랜 캐피탈 개선 사항

잠깐 들어와 습격만 하고 빠지는 플레이는 이제 막힙니다. 다음 사항이 전부 해당되는 플레이어는 더 이상 캐피탈 습격전에 참여할 수 없습니다.

클랜에서 공격을 시작하지 않은 경우

장로, 공동 대표 또는 대표가 아닌 경우

주말 습격전 시작 후 클랜에 합류한 경우

클랜이 초대 한정이나 비공개가 아닌 경우

캐피탈 금고

클랜 캐피탈을 최대치까지 성장시키셨나요? 건물, 함정, 장벽, 구역까지 모두 완료하셨나요? 대장님, 축하드려요. 산더미 같은 캐피탈 골드를 쓸 곳이 없다는 새로운 문제에 봉착하셨군요.

캐피탈 금고로 해결해 보세요.

캐피탈이 완전히 최대치로 업그레이드되면, 캐피탈회관의 업그레이드 버튼이 금고 버튼으로 바뀝니다. 이를 탭한 뒤 기여를 클릭하면 캐피탈 골드 잔액 전부가 클랜의 공유 총액에 더해집니다. 다른 캐피탈 지원과 마찬가지로 캐피탈 평판을 얻을 수 있습니다. 새로운 클랜 캐피탈 콘텐츠가 시작되면 금고가 비워지고 사이클이 새로 시작합니다.

이 기능을 확대 적용하고자 하지만 아직 확정은 아니라는 점에 유념하세요.

연쇄 상품

새롭게 선보이는 형태의 특별 상품인 연쇄 특별 상품은 단계별 타임 특가가 순서대로 잠금 해제되는 구성입니다. 이 단계에는 무료와 보석 구매, 인앱 구매가 섞여 있으며, 한 번에 여러 단계를 활성화할 수 있습니다.

상점의 전용 카드를 통해 연쇄를 활성화할 수 있습니다. 이를 탭하여 연쇄 상품 창을 열고 스크롤을 내리며 어떤 단계가 있는지 살펴보세요. 이 창에는 전체 연쇄에 대한 카운트다운 타이머가 표시되고, 시간이 다 되면 연쇄가 종료됩니다.

구매한 단계를 환불받을 경우 해당 단계 및 상품만 사라진다는 점을 알아두시면 유용할 거예요. 연쇄의 나머지 부분 진행은 그대로 유지됩니다.

경쟁전 리그 업적 보상

경쟁전 리그 업적으로 받는 보석 보상이 대장님의 진행도를 더 잘 반영하도록 재조정했습니다.

편의 사항 개선

탐광 전문가 정보 화면에 현재 보유한 광석이 표시되어 업그레이드를 더 쉽게 계획할 수 있습니다.

장비 활성화 순서가 장비 슬롯이 아닌 장비 자체 순으로 수정되었습니다. 예를 들어 로켓 배낭이 A 슬롯에 있고 화염 풀무가 B 슬롯에 있을 경우, 화염 풀무가 A 슬롯에 있고 로켓 배낭이 B 슬롯에 있는 것 같은 순서로 활성화됩니다.

알림 개선 사항 - 보이지 않는 앱 뒤편에서 푸시 알림이 추적되고 제공되는 방식을 개선했습니다. 이에 따라 공지가 더 관련성 높고 시의 적절하게 게재되기 시작할 것입니다.

대장님, 이제 엔딩 테마곡이 흐르네요.

영웅들에게 새로운 형태가 생기고, 새로운 방어 방식이 도입되고, 파멸 마녀는 아직도 포즈를 잡고 있는 중이죠. 계속해서 관심 가져 주세요. 조금만 기다리시면 곧 다음 시즌이 시작되니까요.

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