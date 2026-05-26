안녕하세요, 대장!



5월 26일에 필수 업데이트가 진행됩니다!

이번 업데이트에는 다양한 편의성 개선과 함께, 마을을 더 빠르게 성장시킬 수 있는 새로운 요소들이 포함되어 있습니다. 아래에서 자세한 내용을 확인하세요!

업데이트를 대비해 꼭 알아야 할 내용을 지금부터 확인해 보세요.

장인기지 추가 장인 등장!

장인기지에 장인 한 명이 추가로 합류합니다! 앞으로 장인기지를 성장시키는 건 문제도 아니겠네요!

추가 장인은 장인회관 2레벨부터 상점에 등장합니다.

먼저 본 마을기지의 모든 장인을 잠금 해제해야 추가 장인을 잠금 해제할 수 있습니다.

앞으로는 계속해서 하나의 업그레이드를 추가로 진행할 수 있습니다!

영웅이 더 빨리 등장합니다

바바리안 킹이 마을회관 7레벨이 아닌, 마을회관 4레벨에서 처음 등장합니다!

플레이어 리서치를 통해 많은 유저들이 “첫 영웅을 훨씬 더 빨리 만나고 싶었다”는 의견을 주셨기에, 해당 영웅이 더 빨리 등장하게 되었습니다.

골드 패스 개선 사항

골드 패스에 다음 두 가지 개선 사항을 적용합니다

소급 스탬프 카드 보너스: 기존에는 월 중간에 골드 패스를 구매할 경우, 이미 완료한 스탬프 카드의 프리미엄 포인트 보상(50 vs 25)을 받지 못했습니다. 하지만 6월 골드 패스부터는, 업그레이드하는 순간 이전에 완료했던 스탬프 카드의 추가 포인트가 소급 적용되어 지급됩니다. 이제 늦게 구매했다고 손해 보는 일은 없을 거예요!

연속 구매 로열티 보상 부활: 이전 달에 골드 패스를 구매한 뒤 이번 달에 다시 구매할 경우, 구매 당일 스탬프 1개를 추가로 받으실 수 있습니다. 패스 구매처에 상관없이 이 보너스를 받을 수 있습니다. 계속 저희와 함께 해주신 것에 대한 작은 감사의 표시입니다.

놓치신 분들을 위해 - 게임 플레이 현황 #2

아직 최신 게임플레이 현황 아티클을 읽지 않으셨다면, 지금 꼭 확인해 보세요.

이번 아티클에서는 5월 예정 밸런스 조정 사항 (자이언트 화살, 드래곤 듀크, 하늘 마차, 공중 vs 지상 메타 변화)과 타이탄 및 전설 리그 대상 클랜전 리그 특수 모드 조정 내용 등을 다루고 있습니다. 그리고 디자인 팀이 준비 중인 신규 이벤트 유닛과 신규 초희귀 장비에 대한 힌트도 포함되어 있으니, 업데이트 적용 전에 꼭 읽어보시길 추천드립니다.

마을이 기다립니다

장인기지의 추가 장인. 더 빨라진 첫 영웅과의 조우. 더 좋아진 골드 패스. 밸런스 개선까지.

대장 여러분이 해야 할 일은 단 하나! 업데이트 버튼을 누르는 것뿐입니다.

뭐… 바바리안도 할 수 있을 정도니까요. 아마도… 😏

건투를 빕니다!