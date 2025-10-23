Skip to content
23 paź 2025
Konkurs na sobowtór Barbarzyńcy

Barbarian Look-a-Like Online Competition!

Przebierz się za Barbarzyńcę na Halloween, aby zyskać szansę na wygranie 14 000 klejnotów i nie tylko!
A do tego WSZYSCY otrzymają pakiet skrzyni za samo uczestnictwo.

Kiedy?

Zgłoszenia przyjmowane będą od 23 października o 12:00 czasu UTC do 2 listopada o 12:00 czasu UTC.

Jak wziąć udział?

  • Przebierz się za Barbarzyńcę (tak, wąsy są jak najbardziej obowiązkowe).

  • Zrób zdjęcie lub nagraj krótki filmik, na którym zaprezentujesz swój kostium.

  • Udostępnij je na X, Facebooku, Instagramie lub TikToku.

  • Otaguj nas w swoim poście, dodaj hasztag #BarbarianHalloween i dodaj swój tag gracza.

⚠️ Możesz się przebrać i wziąć udział tyle razy, ile tylko chcesz.

Jakie są nagrody? 🏆

Wybierzemy trzech zwycięzców, którzy otrzymają:

  • Pierwsze miejsce: 14 000 klejnotów

  • Drugie miejsce: pakiet run, w którym znajdują się:

    • runa złota (Osada Główna)

    • runa eliksiru (Osada Główna)

    • runa mrocznego eliksiru

    • runa złota (Baza Budowniczego)

    • runa eliksiru (Baza Budowniczego)

  • Trzecie miejsce: pakiet ksiąg, w którym znajdują się:

    • księga wszystkiego

    • księga herosów

    • księga zaklęć

    • księga struktur

    • księga walki

Kryteria zwycięstwa

Nasz zespół społecznościowy wybierze zwycięzców, biorąc pod uwagę kreatywność (w 100%) i kilka szczególnych aspektów:

  • Humor: czy dane przebranie nas rozbawiło i ma w sobie dobrze znanego nam ducha Barbarzyńcy?

  • Oryginalność: czy dane przebranie zostało stworzone ze szczerymi intencjami przez samego uczestnika, czy jest czymś szablonowym lub zakupionym w sklepie?

  • Wysiłek: czy w przebranie i prezentację włożona została odrobina miłości?

  • Vibe Barbarzyńcy: czy czuć w nim tę słynną barbarzyńską energię? (Blond włosy? Miecz? Wąsy? Wszystko odhaczone?)

  • Praktyczność: czy dane przebranie można by założyć na imprezę?

Warunki uczestnictwa

Aby wziąć udział w konkursie, należy zamieszkiwać w kraju, w którym gra Clash of Clans jest oficjalnie dostępna (chcemy, aby zwycięzcy na pewno mogli cieszyć się nagrodami).

Wszystkie zasady i warunki prawne konkursu znajdziesz tutaj (dostępne w języku angielskim):

👉 supercell.com/en/fan-contest-terms