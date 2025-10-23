Przebierz się za Barbarzyńcę na Halloween, aby zyskać szansę na wygranie 14 000 klejnotów i nie tylko!

A do tego WSZYSCY otrzymają pakiet skrzyni za samo uczestnictwo.

Kiedy?

Zgłoszenia przyjmowane będą od 23 października o 12:00 czasu UTC do 2 listopada o 12:00 czasu UTC.

Jak wziąć udział?

Przebierz się za Barbarzyńcę (tak, wąsy są jak najbardziej obowiązkowe).

Zrób zdjęcie lub nagraj krótki filmik, na którym zaprezentujesz swój kostium.

Udostępnij je na X, Facebooku, Instagramie lub TikToku.

Otaguj nas w swoim poście, dodaj hasztag #BarbarianHalloween i dodaj swój tag gracza.

⚠️ Możesz się przebrać i wziąć udział tyle razy, ile tylko chcesz.

Jakie są nagrody? 🏆

Wybierzemy trzech zwycięzców, którzy otrzymają:

Pierwsze miejsce: 14 000 klejnotów

Drugie miejsce: pakiet run, w którym znajdują się: runa złota (Osada Główna) runa eliksiru (Osada Główna) runa mrocznego eliksiru runa złota (Baza Budowniczego) runa eliksiru (Baza Budowniczego)

Trzecie miejsce: pakiet ksiąg, w którym znajdują się: księga wszystkiego księga herosów księga zaklęć księga struktur księga walki



Kryteria zwycięstwa

Nasz zespół społecznościowy wybierze zwycięzców, biorąc pod uwagę kreatywność (w 100%) i kilka szczególnych aspektów:

Humor: czy dane przebranie nas rozbawiło i ma w sobie dobrze znanego nam ducha Barbarzyńcy?

Oryginalność: czy dane przebranie zostało stworzone ze szczerymi intencjami przez samego uczestnika, czy jest czymś szablonowym lub zakupionym w sklepie?

Wysiłek: czy w przebranie i prezentację włożona została odrobina miłości?

Vibe Barbarzyńcy: czy czuć w nim tę słynną barbarzyńską energię? (Blond włosy? Miecz? Wąsy? Wszystko odhaczone?)

Praktyczność: czy dane przebranie można by założyć na imprezę?

Warunki uczestnictwa

Aby wziąć udział w konkursie, należy zamieszkiwać w kraju, w którym gra Clash of Clans jest oficjalnie dostępna (chcemy, aby zwycięzcy na pewno mogli cieszyć się nagrodami).

Wszystkie zasady i warunki prawne konkursu znajdziesz tutaj (dostępne w języku angielskim):

👉 supercell.com/en/fan-contest-terms