Olá, chefe!

As inscrições para as Classificatórias do Mundial já estão abertas! Com um prêmio total de $1.000.000 USD e as Finais Mundiais ao vivo em Helsinque, a competição pelos quatro Ingressos Dourados restantes será emocionante. Sua jornada no Campeonato Mundial de Clash of Clans de 2023 começa aqui!

Lembre-se, só pode participar se cumprir com os seguintes critérios:

Centro de Vila Nível 15

Pelo menos 16 anos de idade

A conta está em dia com suas obrigações

Se você e seus colegas de equipe atenderem a esses critérios, você poderá registrar seu Clã na Plataforma de Torneios dentro do jogo. O Líder do Clã deve registrar seu Clã e selecionar os 5 jogadores que competirão nas Classificatórias do Mundial. Depois que todos os 5 jogadores tiverem concluído o registro, o Líder do Clã deve finalizar o escalamento da equipe. Além de se registrar e competir, os Clãs podem também podem usar a Plataforma de Torneios para visualizar informações críticas sobre o torneio e as tabelas de classificação.