Alcançar a glória é osso duro.

Há um verdadeiro Reino dos Esqueletos sob a vila... e vai ser imp-osso-ível mantê-los enterrados! Um montão de eventos está surgindo das profundezas para deixar esta temporada muito especial! Explore um reino subterrâneo, desvende o caos ancestral e batalhe ao longo de uma temporada repleta de ossos, acelerações e recompensas brutais. Boas-vindas ao Reino dos Esqueletos!

De 1º a 31 de maio: aproveite o bilhete dourado do Reino dos Esqueletos e libere recompensas, acelere o seu progresso e receba o Guardião Esqueleto, o visual de herói exclusivo da temporada. Além disso, o Garimpeiro já está disponível para desbloqueio no primeiro dia do passe!

De 1º a 31 de maio: com visuais de herói OSSOStadores, o horripilante Rei Esqueleto, a tétrica Rainha Esqueleto e todos os heróis estão prontos para ressuscitar e governar as profundezas com um estilo de arrepiar.

De 1º a 31 de maio: quem ficou sem jogar por um período poderá participar dos eventos de aceleração por tempo limitado com diversos bônus especiais. Assim, será moleza reconstruir mais rápido, ganhar recompensas extras e deixar a sua vila prontinha para a batalha.

De 1º a 31 de maio: o Goblin Construtor e o Goblin Pesquisador vão acelerar as coisas por um precinho camarada.

De 1º a 11 de maio: desbrave as ligas das Guerras de Clãs e chegue ao topo das novas Titã e Lendária! Aproveite as últimas alterações na liga das Guerras de Clãs e use e abuse dos modificadores nas ligas mais altas. Junte-se a uma equipe e jogue contra sete adversários em guerras 15x15 ou 30x30.

De 3 a 31 de maio: explore a paisagem Reino dos Esqueletos, um santuário de invocação sob os seus pés onde jazem serpentes descamadas e ossos ancestrais. Desvende esse mistério subterrâneo, mas só se tiver coragem.

De 4 a 18 de maio: no Clash x Esqueletos, os Esqueletos vão surgir das profundezas! Derrote-os nesse evento inédito da comunidade, enfrente desafios cada vez mais difíceis e ganhe recompensas ao acabar com os mortos-vivos.

De 9 a 16 de maio: os Colossos contam com uma líder à altura no Miniestrelato da Superbruxa! Colete cubos de gelo durante a batalha, libere a Superbruxa e ganhe medalhas para trocar por recompensas no Comerciante. Atenção: o evento está disponível a partir do centro da vila 8!

A partir de 15 de maio: os visuais de 2025 da "Batalha em Alto-mar" vão ancorar na aba de personalizações.

De 15 a 31 de maio: o visual de herói Rei Samurai Sombrio estará disponível na loja! Vestindo uma armadura incandescente, a gana inabalável do guerreiro ecoa nas sombras. Esse visual superexclusivo é uma oferta única. Se acabar, acabou!

De 17 a 31 de maio: lá se vão nove anos desde que desbravamos as terras inexploradas da base do Construtor. Para comemorar, teremos a Bonança na Base do Construtor! Aproveite 50% de desconto em todos os respectivos custos e tempos de melhoria. Além disso, teremos bônus de estrela x4 e tarefas especiais. Ebaaa!

De 18 a 31 de maio: a decoração "escultura de ossos" estará disponível na loja! Um morador da vila descobriu uma coleção de caveiras um tanto curiosa. Cada toque nessa elegante superdecoração 3x3 gera um novo artefato. Quando mentes esqueléticas se encontram, a magia acontece!

De 22 a 28 de maio: conclua desafios acelerados nos Jogos do Clã, ganhe pontos mais rápido e libere o caminho completo de recompensas com o seu clã.

De 27 a 31 de maio: não perca o evento Duque Dracônico Ilimitado! O Duque Dracônico pode ser usado enquanto está sendo melhorado, com todos os equipamentos dele no nível máximo durante o evento!