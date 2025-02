Olá, chefe! Vamos fazer algumas alterações ao Druida e ao Urso dele em breve. Queremos implementar as novas mudanças o mais rápido possível.

Sabemos que a Liga das Guerras de Clãs começa esta semana, então vamos tentar implementar as mudanças antes do início ou bem no começo do evento para não atrapalhar o seu clã e para dar um tempinho para você se preparar quanto às alterações que vêm aí. Confira abaixo a lista de mudanças planejadas.