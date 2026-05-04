Entre em um esquadrão e lute!

Escolha o esquadrão Ametista ou o Jade e junte-se a milhões de jogadores para conter a horda de Esqueletos.

Ganhe estrelas a cada batalha, seja no modo casual ou ranqueado. Cada estrela ajuda a sua equipe a expandir o território, conquistar quadrados e abrir caminho até o centro do mapa, onde está a base dos Esqueletos.

Mas nem pense em relaxar!

Os Esqueletos não estão de bobeira esperando pela derrota. Eles estão de marcação cerrada e vão desfazer todo o seu progresso se você vacilar!

Mantenha a sua posição, siga em frente e não recue nem um milímetro.

Como jogar

Jogue batalhas casuais ou ranqueadas para ganhar estrelas.

Use as estrelas para conquistar os quadrados do mapa.

Ataque os quadrados próximos ao território da sua equipe.

Conquiste facilmente os quadrados neutros, mas prepare-se para lutar para valer pelos dos Esqueletos.

Atenção!

Os Esqueletos avançam a cada 12 horas.

Eles podem tomar os quadrados que a sua equipe conquistou.

Dispute com eles pelo controle das posições-chave.

Seu objetivo

Conquistar os quadrados e avançar em direção ao centro.

Cercar e derrotar a base dos Esqueletos.

Ganhar recompensas incríveis no caminho!

Recompensas

Escolha um lado

Junte-se a um esquadrão para liberar uma decoração exclusiva.

Derrote a base dos Esqueletos para liberar uma paisagem por tempo limitado (disponível até junho).

Recompensas do mapa

Alguns quadrados contêm recompensas para o seu esquadrão.

Conquiste-os para que todos possam receber as recompensas.

Se você se descuidar dos quadrados, os Esqueletos podem voltar a ocupá-los.

Recompensas ocultas

Algumas recompensas estão escondidas em locais mais distantes do mapa.

Encontre-as antes dos Esqueletos.

Seu progresso

Cada estrela que você ganha é importante.

Contribua com estrelas para ajudar a sua equipe a avançar.

Libere recompensas pessoais conforme avança.

Ajude o seu esquadrão para que todos ganhem recompensas.

Um por todos, e todos por um.

Clash x Esqueletos começou!

Boas lutas!