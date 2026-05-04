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4/05/2026
Blog – Clash of Clans

Clash x Esqueletos

Entre em um esquadrão e lute!

Escolha o esquadrão Ametista ou o Jade e junte-se a milhões de jogadores para conter a horda de Esqueletos.

Ganhe estrelas a cada batalha, seja no modo casual ou ranqueado. Cada estrela ajuda a sua equipe a expandir o território, conquistar quadrados e abrir caminho até o centro do mapa, onde está a base dos Esqueletos.

Mas nem pense em relaxar!

Os Esqueletos não estão de bobeira esperando pela derrota. Eles estão de marcação cerrada e vão desfazer todo o seu progresso se você vacilar!

Mantenha a sua posição, siga em frente e não recue nem um milímetro.

Como jogar

  • Jogue batalhas casuais ou ranqueadas para ganhar estrelas.

  • Use as estrelas para conquistar os quadrados do mapa.

  • Ataque os quadrados próximos ao território da sua equipe.

  • Conquiste facilmente os quadrados neutros, mas prepare-se para lutar para valer pelos dos Esqueletos.

Atenção!

  • Os Esqueletos avançam a cada 12 horas.

  • Eles podem tomar os quadrados que a sua equipe conquistou.

  • Dispute com eles pelo controle das posições-chave.

Seu objetivo

  • Conquistar os quadrados e avançar em direção ao centro.

  • Cercar e derrotar a base dos Esqueletos.

  • Ganhar recompensas incríveis no caminho!

Recompensas

Escolha um lado

  • Junte-se a um esquadrão para liberar uma decoração exclusiva.

  • Derrote a base dos Esqueletos para liberar uma paisagem por tempo limitado (disponível até junho).

Recompensas do mapa

  • Alguns quadrados contêm recompensas para o seu esquadrão.

  • Conquiste-os para que todos possam receber as recompensas.

  • Se você se descuidar dos quadrados, os Esqueletos podem voltar a ocupá-los.

Recompensas ocultas

  • Algumas recompensas estão escondidas em locais mais distantes do mapa.

  • Encontre-as antes dos Esqueletos.

Seu progresso

Cada estrela que você ganha é importante.

  • Contribua com estrelas para ajudar a sua equipe a avançar.

  • Libere recompensas pessoais conforme avança.

  • Ajude o seu esquadrão para que todos ganhem recompensas.

Um por todos, e todos por um.

Clash x Esqueletos começou!

Boas lutas!