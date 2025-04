OverlordRHODES e os astros da WWE estão transformando os acampamentos em ringues! Pelo visto, nosso exército vai precisar de reforços para sobreviver ao caos desta temporada!

O evento Amigo ou Inimigo está disponível para jogadores com centro da vila 6 ou superior.

Quando?

Início do evento:

8 de abril, 8h (UTC)

Fim do evento:

29 de abril, 8h (UTC)