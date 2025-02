Prepare-se para o 12º Clash-versário que vem com 12% de aceleração de construção!

Doe tropas para aumentar a duração dessa aceleração por até 29 dias a partir do dia 2 de agosto, o início oficial do Clash-versário! Para conseguirmos aproveitar o máximo de 29 dias de aceleração, toda a comunidade de Clash of Clans unida tem que conseguir 45,000,000,000 tropas doadas até o dia 2 de agosto às 8h UTC. Se a meta de 29 dias não for atingida, a aceleração varia conforme o marco alcançado, podendo ser 7, 12, 17 ou 22 dias.

A propósito, o que estamos contando para a meta é o espaço de habitação doado no evento, valendo tanto doações normais quanto doações para a guerra! Feitiços e máquinas de cerco também contam. Então vamos doar! Por sinal, a aceleração se aplica tanto à duração das construções na vila principal quanto na base do construtor.

Boa sorte! E feliz Clash-versário!