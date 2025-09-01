A festa não acabou! Os Goblins foram em busca de ouro e deram de cara com heróis misturados para lá de estranhos embaixo da vila. A diversão continua com a temporada caótica da Mistur-A-Rama!

1º a 9 de setembro: participe do desafio Porrada e Broca para ganhar recompensas.

1º a 11 de setembro: as ligas das Guerras de Clãs estão de volta. Lute pela glória e recompensas!

1º a 30 de setembro: o passe dourado fica disponível, e com ele chega um ardente visual para o Príncipe Servo: Príncipe de Lava!

1º a 30 de setembro: o Goblin Construtor não estava a fim de descer até o subterrâneo, então ele preferiu ficar na superfície e ajudar a vila... em troca de algumas gemas, é claro.

3 a 30 de setembro: a paisagem Mistur-A-Rama fica disponível para você! Com o dobro de tamanho e estruturas renovadas, essa paisagem subterrânea conquistará o seu coração!

5 a 30 de setembro: os visuais da Mistur-A-Rama começam a aparecer na loja. Esses malfeitores subterrâneos são uma estranha mistura de heróis e tropas. Conheça o Rei Raiva-viva, Rainha P.E.K.K.A, Guardião Ivan e Campeã Yeti.

9 a 16 de setembro: um evento especial escolhido pela comunidade. A supertropa mais popular na nossa votação marcará presença neste evento de estrelato exclusivo. Adquira o bilhete de evento e acumule medalhas para liberar a superdecoração criador de esboços 3x3!

15 de setembro: as personalizações inspiradas em RPG de mesa voltam para a loja, incluindo a paisagem lendária Clash of Dragons!

17 a 20 de setembro: quatro vezes mais bônus de estrela! Mais recursos, recompensas e razões para lutar!

22 a 28 de julho: os Jogos do Clã estão de volta. Aproveite o desconto nas supertropas para completar tarefas.

22 a 28 de setembro: supertropas com 99% de desconto! Complete as tarefas dos Jogos do Clã antes mesmo de conseguir dizer "clã"!