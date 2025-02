Disponível a partir do centro da vila 6: colete cristais mágicos completando atividades no jogo e avançando no caminho do evento. Os cristais mágicos podem ser convertidos em medalhas mágicas para desbloquear recompensas especiais, como o novo equipamento da Rainha Arqueira: Espelho Mágico !

Quando?

Início do evento:

05h de 09/08 (BRT)

Fim do evento:

05h de 30/08 (BRT)