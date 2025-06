Nesta cidade, você receberá ofertas que não poderá recusar! Faça um acordo sombrio com o Poderoso Guardião neste evento de medalhas e domine a batalha com as tropas temporárias dos Cobradores de Dívidas!

Estou dentro!

O evento de medalhas do Acordo Sombrio está disponível para jogadores a partir do centro da vila 6.

Quando?

Início do evento:

10 de junho, 8h (UTC)

Fim do evento:

1º de julho, 8h (UTC)