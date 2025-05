Há algum tempo, fontes confiáveis alegaram ter visto misteriosos Super Yetis... pois agora eles chegaram para valer! O Miniestrelato do Super Yeti permitirá que você experimente uma supertropa totalmente nova e libere paisagens na loja do Comerciante com supermedalhas! Pode falar, é ou não é uma oferta imperdível?

O Miniestrelato do Super Yeti estará disponível para os jogadores com centro da vila a partir do nível 8. Como antes, você poderá coletar cubos de gelo ao ganhar estrelas em batalhas multijogador, e esses cubos de gelo poderão ser convertidos em recompensas e supermedalhas! Gaste supermedalhas na loja do Comerciante para resgatar recompensas incríveis, como paisagens de tirar o fôlego!

Datas do evento

Início do Miniestrelato do Super Yeti:

Data: 12 de maio de 2025

Hora: 8h (UTC)

Término do Miniestrelato do Super Yeti:

Data: 19 de maio de 2025

Hora: 8h (UTC)

Após o fim do evento em 19 de maio, você ainda terá acesso à aba do evento no Comerciante e ao Banho Supercongelante (a construção do evento) por mais dois dias. Ou seja, as supermedalhas poderão ser trocadas por recompensas até 21 de maio, às 8h (UTC). Só não vá desperdiçá-las!