Queríamos trazer algo novo e interessante para os jogadores com o sistema dos baús de tesouro. O recurso oferece recompensas extras por meio dos ataques e dá um toque inesperado e divertido ao jogo.

Ao mesmo tempo, queríamos abordar um problema do jogo, que é não ter uma forma de distribuir recompensas igualmente dependendo do nível do centro da vila. Com a Caça ao Tesouro, podemos dar recompensas com base no nível do centro da vila, o que faz com que você consiga o máximo com as recompensas obtidas.

Além disso, esse recurso permite que jogadores consigam recompensas para todos os modos de jogo, como a vila principal, a base do construtor e a capital do clã, além de outros tipos de recursos, como itens de personalização e itens mágicos. Como poderíamos lançar essa forma de distribuir recompensas para os jogadores de uma maneira divertida?

Adicionar um fator de aleatoriedade parecia ser a melhor opção, por manter o recurso interessante e empolgante. Por isso, criamos a Caça ao Tesouro.