Buracos bizarros transformaram o Clash-versário em uma enorme festa na piscina! Ajude a Rainha do Clash-A-Rama a coletar boias da fênix para que ninguém se afogue nesta temporada.

O evento de medalhas Festa do Tibum está disponível para jogadores a partir do centro da vila 6.

Quando?

Início do evento:

8 de agosto, 8h (UTC)

Fim do evento:

29 de agosto, 8h (UTC)

Após o fim do evento em 29 de agosto , você ainda terá acesso à aba do Comerciante e ao edifício do evento de medalhas por mais dois dias, até as 8h (UTC) de 31 de agosto.

Tropas temporárias

Alguns penetras conhecidos vieram para a festa! Tropas temporárias aparecerão ao longo do evento e poderão ser adicionadas ao seu exército. Fique de olho na tela de treinamento do exército e no centro de eventos para ver quando as novas unidades chegarão!

Febre das piñatas

O suspense está no ar! Em determinados momentos durante o evento, os acampamentos serão substituídos por piñatas coloridas ou sombrias que, após serem destruídas, libertarão tropas temporárias. As primeiras gerarão aliados, e as segundas libertarão unidades inimigas. Posicione as suas piñatas com sabedoria para se defender!