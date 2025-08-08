Mergulhe fundo neste Clash-versário!
Informações sobre o evento de medalhas Festa do Tibum
Buracos bizarros transformaram o Clash-versário em uma enorme festa na piscina! Ajude a Rainha do Clash-A-Rama a coletar boias da fênix para que ninguém se afogue nesta temporada.
O evento de medalhas Festa do Tibum está disponível para jogadores a partir do centro da vila 6.
Quando?
Início do evento:
8 de agosto, 8h (UTC)
Fim do evento:
29 de agosto, 8h (UTC)
Após o fim do evento em 29 de agosto, você ainda terá acesso à aba do Comerciante e ao edifício do evento de medalhas por mais dois dias, até as 8h (UTC) de 31 de agosto.
Tropas temporárias
Alguns penetras conhecidos vieram para a festa! Tropas temporárias aparecerão ao longo do evento e poderão ser adicionadas ao seu exército. Fique de olho na tela de treinamento do exército e no centro de eventos para ver quando as novas unidades chegarão!
Febre das piñatas
O suspense está no ar! Em determinados momentos durante o evento, os acampamentos serão substituídos por piñatas coloridas ou sombrias que, após serem destruídas, libertarão tropas temporárias. As primeiras gerarão aliados, e as segundas libertarão unidades inimigas. Posicione as suas piñatas com sabedoria para se defender!
Recursos do evento
Boias da fênix
Usaram os Dispersores Aéreos para encher as boias da fênix, a nova moeda do evento no formato de um animal muito fiel e a única coisa capaz de impedir que as tropas se afoguem neste Clash-versário. Colete as boias nos ataques!
Medalhas do tibum
Não se engane: estas medalhas são mais pesadas do que uma âncora! As medalhas do tibum não vão ajudar ninguém na piscina, mas elas podem ser usadas na loja do Comerciante para obter recompensas épicas.
Novo equipamento de herói épico: Tocha Heroica
Precisamos de algo para acender as velinhas do bolo do Clash-versário! Use as medalhas do tibum na loja do Comerciante para liberar a Tocha Heroica do Grande Guardião.
Essa tocha ardente encoraja as tropas próximas a atravessar muros, mover-se mais rapidamente e receber menos dano.
Decorações
Visite a loja do Comerciante para conferir as decorações do Clash-A-Rama que poderão ser desbloqueadas durante o evento!