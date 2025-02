Disponível a partir do centro da vila 6: complete atividades no jogo e avance no caminho do evento para obter elixir ácido. Com esse recurso, você pode obter medalhas medonhas e desbloquear recompensas especiais, como o novo equipamento do Grande Guardião: Boneco de Lavalão !

Quando?

Início do evento:

11 de outubro às 8h UTC

Fim do evento:

1 de novembro às 8h UTC