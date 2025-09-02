A próxima atualização do Clash vem com grandes novidades. Viemos falar sobre elas para que todos possam começar a se preparar.

Mas, antes, queremos explicar o **PORQUÊ**dessas mudanças…

Nós nos esforçamos para oferecer a melhor versão possível do Clash, uma que continue divertida por muitos anos e para o maior número de jogadores. A opinião da comunidade é importante para nós, e nós prestamos atenção a ela! Este ano, nossa meta foi remover as fricções (pequenas ou grandes!) que estavam incomodando os jogadores e impedindo que eles se divertissem no Clash, além de proporcionar mais escolhas interessantes. Por exemplo:

Remoção do tempo de treinamento do exército e do tempo de cura de heróis

Formações de exército para que os jogadores possam experimentar facilmente novas estratégias de ataque

Flexibilidade com os recursos através do uso da Alquimista e de ataques ilimitados

Redução do custo em gemas de recursos e de vários itens mágicos relacionados a recursos

Remoção de obstáculos sem um construtor livre

Aprimoramento do sistema de melhoria de muros

A próxima atualização vai incluir a maior mudança de todos os tempos no sistema de batalhas, e é possível que nem tudo funcione perfeitamente de primeira. Mas, em vez de prolongar a espera, queremos que todos experimentem as mudanças para que possamos fazer ajustes com base nos comentários recebidos. Continuem mandando as suas sugestões!

Novas formas de jogar Clash! Novas formas de ganhar recompensas!

Vocês já sabem que podem jogar Clash quando quiserem. E agora vão poder jogar Clash como quiserem! As batalhas multijogador serão divididas em dois tipos diferentes: batalhas e batalhas ranqueadas.