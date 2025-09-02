Modos de batalha e batalha ranqueada no Clash!
A próxima atualização do Clash vem com grandes novidades. Viemos falar sobre elas para que todos possam começar a se preparar.
Mas, antes, queremos explicar o **PORQUÊ**dessas mudanças…
Nós nos esforçamos para oferecer a melhor versão possível do Clash, uma que continue divertida por muitos anos e para o maior número de jogadores. A opinião da comunidade é importante para nós, e nós prestamos atenção a ela! Este ano, nossa meta foi remover as fricções (pequenas ou grandes!) que estavam incomodando os jogadores e impedindo que eles se divertissem no Clash, além de proporcionar mais escolhas interessantes. Por exemplo:
Remoção do tempo de treinamento do exército e do tempo de cura de heróis
Formações de exército para que os jogadores possam experimentar facilmente novas estratégias de ataque
Flexibilidade com os recursos através do uso da Alquimista e de ataques ilimitados
Redução do custo em gemas de recursos e de vários itens mágicos relacionados a recursos
Remoção de obstáculos sem um construtor livre
Aprimoramento do sistema de melhoria de muros
A próxima atualização vai incluir a maior mudança de todos os tempos no sistema de batalhas, e é possível que nem tudo funcione perfeitamente de primeira. Mas, em vez de prolongar a espera, queremos que todos experimentem as mudanças para que possamos fazer ajustes com base nos comentários recebidos. Continuem mandando as suas sugestões!
Novas formas de jogar Clash! Novas formas de ganhar recompensas!
Vocês já sabem que podem jogar Clash quando quiserem. E agora vão poder jogar Clash como quiserem! As batalhas multijogador serão divididas em dois tipos diferentes: batalhas e batalhas ranqueadas.
Quais problemas estamos tentando resolver ao dividir as batalhas multijogador em dois modos diferentes?
Os jogadores têm motivações diferentes. É difícil agradar a todos com um sistema de batalhas simplificado. Nessa nova era do Clash, queremos oferecer mais formas de curtir as batalhas!
O pareamento pode parecer inconsistente, e o engajamento pode castigar o jogador. Atualmente, jogar muitas batalhas pode levar à promoção forçada nas ligas e ao aumento da dificuldade para jogadores casuais. Pode ser necessário entregar troféus para encontrar batalhas divertidas/gratificantes ou evitar entrar na Liga Lendária.
Não existe um modo de acúmulo de recursos permanente para a Liga Lendária, o que faz com que jogadores competitivos tenham dificuldade para obter saque suficiente e participar de alguns eventos.
A barreira para entrar na Liga Lendária é muito alta, e leva muito tempo para chegar à cena competitiva no Clash.
Quais novos tipos de batalhas multijogador vão estar disponíveis?
Tipo 1: batalhas* O pareamento será determinado pelo nível atual do centro da vila, com alguma variação (mais detalhes em breve)* Todos os jogadores têm acesso a batalhas ilimitadas, inclusive os da Liga Lendária* Regras de escudo simplificadas (mais detalhes em breve)
Tipo 2: batalhas ranqueadas
O pareamento será determinado pelo progresso do jogador no sistema de ligas
As batalhas (e defesas) são limitadas, ou seja, elas realmente fazem a diferença!
Só os melhores jogadores avançam para as ligas superiores, com modificadores de batalha que as deixam ainda mais competitivas
As ligas serão reformuladas, e novos patamares serão adicionados
Como funciona o novo sistema de ligas?
As batalhas ranqueadas são desbloqueadas para todos os jogadores no centro da vila 7.
O formato do novo sistema de ligas é como uma versão em menor escala da Liga Lendária, um sistema que os nossos jogadores mais competitivos apreciam há anos e que agora todos vão poder experimentar.
O bônus de estrela e o bônus da liga do jogador são baseados na liga e no nível atual do centro da vila, e serão aplicados a todas as batalhas multijogador, tanto as batalhas quanto as batalhas ranqueadas. Ambos os modos contribuirão para o progresso no bônus de estrela.
Teremos informações muito mais detalhadas sobre como esse sistema funciona, mas adiantamos que passamos muito tempo pensando em como criar um formato realmente competitivo que pudesse acomodar muitos jogadores do Clash abaixo da Liga Lendária.
O que você precisa saber para se preparar para as mudanças?
No futuro, só será possível ganhar ou perder troféus em batalhas ranqueadas, e eles serão zerados após cada torneio da liga, de modo semelhante a como a Liga Lendária funciona atualmente. Mas a sua pontuação de troféus atual no jogo ainda importa, e MUITO:* Todos os jogadores ativos serão transferidos do sistema de ligas atual para o novo sistema de ligas de acordo com o nível do centro da vila e a pontuação de troféus no momento da migração!* Sua maior pontuação de troféus no sistema de ligas atual ficará registrada para sempre no seu perfil de jogador após a atualização. Ou seja, é hora de ir com tudo!* Os jogadores não ranqueados, inclusive os que nunca participaram de um torneio da liga, serão inicialmente atribuídos à liga mais compatível com o nível do CV deles.
Modo de batalha: todos podem acumular, mas todos podem ser saqueados também!* Os jogadores da Liga Lendária precisarão de um bom layout ativo para proteger os próprios saques quando a atualização for lançada. Por isso, talvez não seja mais boa ideia montar bases para chamar a atenção. Estamos buscando um lugar para esse tipo de base no jogo e em breve teremos mais informações sobre o assunto.* O saque disponível nas batalhas da Liga Lendária aumentará para compensar os novos ataques contra o acúmulo de recursos.
ÚLTIMA temporada da Liga Lendária (mais ou menos)* A temporada atual da Liga Lendária, que começou em 25 de agosto, será a última com o sistema de ligas antigo.* Já que a pontuação de troféus na temporada de setembro determinará a classificação no novo sistema de ligas, decidimos prolongar essa temporada até 6 de outubro.* Faremos verificações de jogo limpo durante a migração.* Quando o novo sistema de ligas for lançado, os jogadores serão distribuídos pelas ligas do novo sistema com base na pontuação de troféus. Seu desempenho nessa temporada fará toda a diferença!* Só os melhores chegarão à nova Liga Lendária. Sua posição na liga mudará quando a migração acontecer.* A nova Liga Lendária terá modificadores de batalha!
Modificadores de batalha* As ligas superiores do modo ranqueado terão modificadores de batalha.* Os números exatos serão anunciados em breve.
Mudanças nas conquistas
O novo sistema vem com novas conquistas. Se você ainda não completou a conquista Melhor da Liga atual (chegando à Liga de Cristal/Mestre/Campeões), é a sua chance de conferir e ganhar muitas gemas grátis enquanto ainda há tempo!
Compreendemos que é muita informação para processar. Em caso de dúvidas, deixe um comentário aqui ou em qualquer outro canal (até você, Reddit).
Antes da próxima atualização, vamos compartilhar um vídeo mais detalhado com todas as mudanças e respostas às perguntas dos jogadores.
E como sempre, BOAS LUTAS!