Olá, chefe! Queremos avisar você sobre algumas mudanças importantes que estão por vir na próxima atualização:

Reformulação das armadilhas de mola

Vamos reformular as armadilhas de mola em todos os níveis do centro da vila. Veja mais detalhes abaixo:

Em vez de causar dano em área, as armadilhas de mola agora só atingirão uma tropa (a que ocupar o maior espaço de habitação).

Se o espaço de habitação ocupado pela tropa for maior do que a capacidade da armadilha de mola, ela causará alto dano à tropa. Se a tropa for eliminada como consequência desse dano, ela será ejetada; caso contrário, ela será arremessada verticalmente e não poderá se mover ou atacar por um curto período.

Se o espaço de habitação for menor ou igual à capacidade da armadilha de mola, ela ejetará a tropa.

Sete novos níveis serão acrescentados às armadilhas de mola (do nível 6 ao 12) a partir do centro da vila 11.

Também vamos reformular as armadilhas de mola da base do construtor, com a adição do nível 5.

Estamos fazendo essas mudanças porque percebemos que a armadilha de mola estava causando muito dano em área, mas pouco dano a unidades individuais (especialmente nos centros da vila de níveis mais altos). Nós vimos isso como uma oportunidade de equilibrar um pouco as suas capacidades defensivas e, ao mesmo tempo, corrigir alguns problemas envolvendo as armadilhas de mola que as tornavam muito poderosas contra alguns ataques, mas inúteis contra outros. De agora em diante, elas sempre causarão dano, sem contar que poderemos adicionar novos níveis para fortalecê-las a cada centro da vila.

Remoção dos níveis das armas do centro da vila

Com a próxima atualização, também removeremos os níveis das armas dos centros da vila 12, 13, 14 e 15.

Esses níveis estão atrasando o progresso no decorrer do jogo e não são tão importantes quanto outras melhorias, por isso vamos removê-los.

Mas não se preocupe: por mais que os níveis sejam removidos, sua arma do centro da vila continuará intacta após a atualização. O que muda é que agora ela terá os atributos do que seria uma arma do centro da vila melhorada ao máximo anteriormente, assim como funciona a arma do centro da vila 16.

Infelizmente, qualquer melhoria de nível de arma do centro da vila que estiver em andamento será cancelada, e os recursos consumidos serão perdidos. Se o seu centro da vila está no nível 12, 13, 14 ou 15, recomendamos que você não melhore o nível da sua arma. Espere só mais um pouco, e, quando a atualização chegar daqui a algumas semanas, sua arma do centro da vila alcançará o poder máximo, independentemente do seu nível anterior.

Como sempre, fique à vontade para nos dar a sua opinião sobre essas mudanças.

Equipe do Clash of Clans