Ei, chefe!

Temos falado muito sobre sermos mais abertos com vocês. Não apenas sobre o que está por vir, mas também por que tomamos algumas decisões. Maio parece ser uma boa hora para começarmos. Veja abaixo um resumo do que vem por aí, além dos motivos por trás de algumas dessas novidades. Se quiser ter uma visão geral, consulte o calendário.

Liga das Guerras de Clãs: mudanças na estrutura

A partir da LGC de maio, vamos atualizar a estrutura das ligas com novos patamares.

E agora o mais importante: enquanto as coisas se ajeitam, alguns jogadores, em especial os mais bem colocados na classificação, podem ter menos medalhas disponíveis. Isso acontecerá enquanto o novo sistema encontra o ponto de equilíbrio.

Para garantir que ninguém seja prejudicado durante a transição, estamos planejando uma LGC bônus em breve. Fique de olho para saber mais.

Para as vilas que ficaram um pouco mais paradas

Em maio, alguns jogadores receberão eventos exclusivos.

Eles serão destinados para quem estiver com dificuldades em manter a sua vila funcionando. Alguns jogadores têm Construtores parados, outros poderiam se beneficiar de um reforço na coleta de recursos, e há aqueles que estão se distanciando do jogo ou simplesmente não estão progredindo.

Queremos incentivá-los a progredir, por isso, este mês, lançaremos os seguintes eventos especialmente para eles:

Calendário de login

Evento de Caça ao Tesouro

Aceleração do coletor de recursos e descontos nos custos de melhorias

Acreditamos que esses eventos proporcionarão aos jogadores uma maneira mais divertida, consistente e ativa de progredir, ajudando-os a chegar mais longe no jogo e a aproveitar bem mais!

Evento Caça ao Tesouro (evento de recuperação): somente para os centros da vila de níveis 3 a 16.

A Caça ao Tesouro volta no final de maio, com uma mudança importante. Ela estará disponível apenas para os centros da vila de nível 3 a 16.

Essa mudança tem por base o mesmo motivo explicado acima: queremos que os jogadores avancem sem estagnar. Mais eventos proporcionam atividades variadas, recompensas extras para conquistar e diversos motivos para jogar. Isso ajuda a manter a diversão conforme você avança, caso ainda não tenha chegado muito longe no jogo.

O Clash precisa de jogadores que estejam sempre progredindo, participando de guerras e avançando rumo ao topo. Eventos como a Caça ao Tesouro são ótimos para ajudar a recuperar o atraso e manter o interesse, por isso começaremos a disponibilizá-los onde eles terão maior impacto.

Não se trata de retirar conteúdo dos jogadores mais experientes. O objetivo é manter o ecossistema do Clash forte, para que sempre existam oponentes a enfrentar, clãs com os quais competir e motivos para continuar lutando para chegar ao topo. Continuaremos a oferecer conteúdos e eventos voltados para vocês também.

Evento Duque Dracônico ilimitado!

No final do mês, soltaremos as amarras do Duque Dracônico.

Você poderá usá-lo junto com o equipamento dele e com potência total, mesmo durante as melhorias. Sem interrupções, sem tempo de espera. Queremos que todos tenham o caminho livre para ver como esse herói é poderoso.

Uma observação sobre testes A/B

Alguns eventos deste mês farão parte de alguns testes. Queremos ser transparentes a respeito deles.

Pense nisso da seguinte forma: quando testamos algo novo, como um formato de evento, um desconto ou um sistema de recompensas, podemos fazer pequenos testes em que os jogadores podem ver versões um pouco diferentes do mesmo evento ou, em alguns casos, uma versão com bônus extra.

Isso nos ajuda a entender o que funciona bem ou não. Os jogadores voltam com mais frequência? Isso melhora a progressão? É mais divertido?

Sem esse tipo de teste, nós ficamos no escuro. Com ele, podemos tomar decisões com base no comportamento real dos jogadores. Se algo tiver um impacto positivo significativo, podemos implementá-lo com mais frequência ou torná-lo permanente. Sabemos que os chefes gostam de comentar as experiências com colegas de clã, e você poderá notar que nem todos tiveram acesso a eventos exatamente iguais. Isso é normal nesse tipo de teste.

Nós os fazemos em pequena escala, de modo que apenas um número limitado de jogadores verá a versão diferente. Se você fizer parte de um desses grupos, não verá nada fora do comum. Você verá o evento, não o verá ou vai jogá-lo de uma maneira um pouco diferente. E nós compartilharemos o que aprendermos sempre que pudermos.

Agradecemos por continuarem conosco, por nos alertarem quando algo não está bom e por nos ajudarem a tornar o Clash cada vez melhor todos os meses. Quer já tenha atingido o nível máximo ou esteja apenas começando a construir seus primeiros muros, você faz parte do que mantém o nosso jogo vivo.

Boas lutas!