Heróis lendários lutam por honra e glória e pelos preciosos pergaminhos eruditos. Celebre o Ano-Novo Lunar lutando de cabeça erguida na temporada do Ano do Cavalo de Fogo. Não fique de fora dessa aventura!

1º a 28 de fevereiro: bilhete dourado disponível. Reforce a sua vila com itens e vantagens extras e libere o visual de herói da Campeã Carmim.

1º a 11 de fevereiro: começa mais uma liga das Guerras de Clãs. Crie estratégias eficientes e lute pela honra do seu clã!

3 a 28 de fevereiro: paisagem do Cavalo de Fogo. Sua vila nas alturas! Um palácio magnífico em meio às nuvens, repleto de cavalos de fogo, espera por você.

5 a 28 de fevereiro: a aventura toma conta da loja do Clash com a chegada dos visuais de herói do Ano do Cavalo de Fogo.

6 a 13 de fevereiro: desafio inédito Confronto nas Nuvens. Vença o desafio e garanta o seu lugar na nova classificação!

9 a 26 de fevereiro: evento de medalhas dos guerreiros eruditos. Ganhe pergaminhos eruditos em batalhas para liberar recompensas no caminho do evento e novos equipamentos na loja do Comerciante.

16 a 19 de fevereiro: evento 2x bônus de estrela. Duplique o bônus de estrela recebido durante o evento. É o momento ideal para o que você faz de melhor: lutar em batalhas!

22 a 28 de fevereiro: Jogos do Clã e supertropas com desconto. Complete tarefas com facilidade aproveitando o desconto de 99% nas supertropas e ganhe um montão de recompensas nos Jogos do Clã!