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8/04/2026
Blog – Clash of Clans

O evento de medalhas Clash Metaleiro começou!

Pegue a sua espada e venha curtir um sonzão, pois o Clash Metaleiro começou!

A banda Escudo de Carne já está na sua vila para transformá-la em um verdadeiro festival de rock. Se você acha que aguenta a bagunça, é hora de provar!

Colete pulseiras de espinho, ganhe medalhas metaleiras e troque-as por recompensas poderosas, incluindo um equipamento épico inédito.

Quero participar!

O evento de medalhas Clash Metaleiro está disponível para jogadores a partir do centro da vila 6.

Quando?

  • O evento começa às 8h (UTC) do dia 8 de abril.

  • O evento termina às 8h (UTC) do dia 29 de abril.

Após o fim do evento, você ainda terá acesso à aba correspondente no Comerciante e à construção do evento até as 8h (UTC) de 1º de maio.

Recursos do evento

Pulseiras de espinho

Você encontra pulseiras de espinho espalhadas pelas vilas inimigas durante as batalhas multijogador.

  • Em cada base, três construções aleatórias contêm pulseiras.

  • Para começar, você pode coletar até 200 pulseiras por batalha.

  • Destrua construções, consiga pulseiras e avance pelo caminho do evento.

Você também pode conseguir mais pulseiras no touro mecânico, a construção do evento, que as gera diariamente em quantidades cada vez maiores.

Medalhas metaleiras

Você libera medalhas metaleiras coletando pulseiras de espinho e avançando pelo caminho do evento.

Use as medalhas metaleiras na loja do Comerciante para adquirir recompensas, incluindo equipamentos épicos novos e antigos.

Novo equipamento épico do Duque Dracônico

Um novo equipamento épico para o Duque Dracônico chegou à loja do Comerciante.

Durante cinco dias no início do evento, o equipamento será ajustado ao nível máximo permitido pelo seu centro da vila para que você possa liberar imediatamente todo o seu poder!

Tropa temporária: Mago Festeiro

O que é um show de rock sem um pouco de caos?

O Mago Festeiro entra na bagunça como uma tropa temporária durante o evento. Libere-o no caminho do evento e leve a festa aos seus inimigos.

Construção do evento: touro mecânico

O touro mecânico chegou pulando até a sua vila para:

  • Gerar pulseiras de espinho com o passar do tempo.

  • Dar acesso ao caminho do evento.

  • Ajudar a liberar recompensas mais rápido.

Segure firme e bote para quebrar!

Recompensas do evento

Ganhe recompensas no caminho do evento e gaste as suas medalhas na loja do Comerciante para obter:

  • Um equipamento épico do Duque Dracônico

  • Equipamentos épicos antigos

  • Minérios e recursos da vila principal

  • Materiais de construção da capital do clã

  • Uma superdecoração

  • Duas novas decorações

Bilhete de evento

Libere o bilhete de evento para ter acesso a recompensas adicionais e acelerar o seu progresso no caminho do evento.

O palco está montado, o touro mecânico está pronto e a multidão vai à loucura...

É a sua chance de mostrar do que você é capaz!

Boas lutas!