Pegue a sua espada e venha curtir um sonzão, pois o Clash Metaleiro começou!

A banda Escudo de Carne já está na sua vila para transformá-la em um verdadeiro festival de rock. Se você acha que aguenta a bagunça, é hora de provar!

Colete pulseiras de espinho, ganhe medalhas metaleiras e troque-as por recompensas poderosas, incluindo um equipamento épico inédito.

Quero participar!

O evento de medalhas Clash Metaleiro está disponível para jogadores a partir do centro da vila 6.

Quando?

O evento começa às 8h (UTC) do dia 8 de abril.

O evento termina às 8h (UTC) do dia 29 de abril.

Após o fim do evento, você ainda terá acesso à aba correspondente no Comerciante e à construção do evento até as 8h (UTC) de 1º de maio.

Recursos do evento

Pulseiras de espinho

Você encontra pulseiras de espinho espalhadas pelas vilas inimigas durante as batalhas multijogador.

Em cada base, três construções aleatórias contêm pulseiras.

Para começar, você pode coletar até 200 pulseiras por batalha.

Destrua construções, consiga pulseiras e avance pelo caminho do evento.

Você também pode conseguir mais pulseiras no touro mecânico, a construção do evento, que as gera diariamente em quantidades cada vez maiores.

Medalhas metaleiras

Você libera medalhas metaleiras coletando pulseiras de espinho e avançando pelo caminho do evento.

Use as medalhas metaleiras na loja do Comerciante para adquirir recompensas, incluindo equipamentos épicos novos e antigos.

Novo equipamento épico do Duque Dracônico

Um novo equipamento épico para o Duque Dracônico chegou à loja do Comerciante.

Durante cinco dias no início do evento, o equipamento será ajustado ao nível máximo permitido pelo seu centro da vila para que você possa liberar imediatamente todo o seu poder!

Tropa temporária: Mago Festeiro

O que é um show de rock sem um pouco de caos?

O Mago Festeiro entra na bagunça como uma tropa temporária durante o evento. Libere-o no caminho do evento e leve a festa aos seus inimigos.

Construção do evento: touro mecânico

O touro mecânico chegou pulando até a sua vila para:

Gerar pulseiras de espinho com o passar do tempo.

Dar acesso ao caminho do evento.

Ajudar a liberar recompensas mais rápido.

Segure firme e bote para quebrar!

Recompensas do evento

Ganhe recompensas no caminho do evento e gaste as suas medalhas na loja do Comerciante para obter:

Um equipamento épico do Duque Dracônico

Equipamentos épicos antigos

Minérios e recursos da vila principal

Materiais de construção da capital do clã

Uma superdecoração

Duas novas decorações

Bilhete de evento

Libere o bilhete de evento para ter acesso a recompensas adicionais e acelerar o seu progresso no caminho do evento.

O palco está montado, o touro mecânico está pronto e a multidão vai à loucura...

É a sua chance de mostrar do que você é capaz!

Boas lutas!