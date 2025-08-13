Reúna o seu clã, pois a Corrida do Clã voltou! Desta vez, você coletará elixir negro e contribuirá com um novo recurso: elixir gasoso!

Contribua com elixir gasoso para o carrinho de bebidas do Frank com os membros do seu clã e libere recompensas para todos, incluindo a paisagem Clash-A-Rama!

Estou dentro!

O evento do clã Corrida dos Heróis está disponível para jogadores a partir do centro da vila 7.

Quando?

Início do evento:

13 de agosto, 8h (UTC)

Fim do evento:

20 de agosto, 8h (UTC)

Consiga mais elixir negro: ataque heróis!

Coletar recursos nos coletores e no carrinho de saque é uma ótima maneira de conseguir elixir negro, mas eliminar heróis nos ataques é ainda mais eficiente! Por isso, priorize os heróis e os depósitos de elixir durante os ataques. Os heróis de nível mais alto vão gerar mais elixir negro ao serem derrotados, então encare o desafio e deixe a sua vila orgulhosa!

Heróis sem Limites

O evento Heróis sem Limites acontecerá junto com a Corrida dos Heróis. Prepare-se para atos heroicos intermináveis, mesmo quando os heróis estiverem sendo melhorados!

Recurso do evento: elixir gasoso

O doce e misterioso elixir gasoso foi parar nos depósitos de elixir negro. Colete elixir negro nos ataques, nos coletores e no carrinho de saque para receber a mesma quantidade de elixir gasoso.

Contribua com elixir gasoso para o carrinho de bebidas do Frank com o seu clã para que todos ganhem recompensas. Com certeza, o Frank vai ficar muito feliz!

Aceleração do evento

Em um determinado momento durante o evento, a quantidade de elixir gasoso obtida ao coletar elixir negro aumentará. Ou seja, a taxa de conversão será maior do que a usual de 1 unidade de elixir negro para 1 unidade de elixir gasoso. Fique de olho durante o evento para saber quando a aceleração estará ativa. Isso ajudará o seu clã a avançar no caminho de prêmios muito mais rápido!