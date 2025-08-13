Prepare-se para a Corrida dos Heróis!
Reúna o seu clã, pois a Corrida do Clã voltou! Desta vez, você coletará elixir negro e contribuirá com um novo recurso: elixir gasoso!
Contribua com elixir gasoso para o carrinho de bebidas do Frank com os membros do seu clã e libere recompensas para todos, incluindo a paisagem Clash-A-Rama!
O evento do clã Corrida dos Heróis está disponível para jogadores a partir do centro da vila 7.
Quando?
Início do evento:
13 de agosto, 8h (UTC)
Fim do evento:
20 de agosto, 8h (UTC)
Consiga mais elixir negro: ataque heróis!
Coletar recursos nos coletores e no carrinho de saque é uma ótima maneira de conseguir elixir negro, mas eliminar heróis nos ataques é ainda mais eficiente! Por isso, priorize os heróis e os depósitos de elixir durante os ataques. Os heróis de nível mais alto vão gerar mais elixir negro ao serem derrotados, então encare o desafio e deixe a sua vila orgulhosa!
Heróis sem Limites
O evento Heróis sem Limites acontecerá junto com a Corrida dos Heróis. Prepare-se para atos heroicos intermináveis, mesmo quando os heróis estiverem sendo melhorados!
Recurso do evento: elixir gasoso
O doce e misterioso elixir gasoso foi parar nos depósitos de elixir negro. Colete elixir negro nos ataques, nos coletores e no carrinho de saque para receber a mesma quantidade de elixir gasoso.
Contribua com elixir gasoso para o carrinho de bebidas do Frank com o seu clã para que todos ganhem recompensas. Com certeza, o Frank vai ficar muito feliz!
Aceleração do evento
Em um determinado momento durante o evento, a quantidade de elixir gasoso obtida ao coletar elixir negro aumentará. Ou seja, a taxa de conversão será maior do que a usual de 1 unidade de elixir negro para 1 unidade de elixir gasoso. Fique de olho durante o evento para saber quando a aceleração estará ativa. Isso ajudará o seu clã a avançar no caminho de prêmios muito mais rápido!
Recompensas: paisagem Clash-A-Rama e mais!
Contribua com elixir gasoso suficiente com o seu clã para que todos recebam recompensas, como medalhas do evento e baús. Complete o caminho para que o clã inteiro possa ganhar a paisagem Clash-A-Rama!
Resgate de recompensas
Para resgatar as recompensas, você precisa:
Estar em um clã.
Fazer pelo menos uma contribuição com o seu clã atual durante o evento.
Coletar suas recompensas dentro de dois dias após o término do evento.
Troca de clãs
Você pode trocar de clãs enquanto a Corrida dos Heróis estiver ativa, mesmo que tenha contribuído no caminho de prêmios de um clã anterior. Você pode participar com o seu novo clã, desde que ele tenha menos de 100 colaboradores.
Você só ganhará recompensas do clã em que estiver quando o evento terminar, contanto que tenha feito pelo menos uma contribuição no clã.