Duas defesas clássicas unidas na mais nova defesa combinada: apresentamos a Torre Multifunção! Você pode criar essa defesa exclusiva no centro da vila 17 combinando uma Torre Arqueira aprimorada e um canhão aprimorado.

Cuidado com a cabeça! A nova máquina de cerco está arremessando barris de tropas no meio da batalha! O Lança-tropas, a nova máquina de cerco imóvel liberada no centro da vila 16, lança barris com tropas para ajudar os seus aliados na batalha.

Cada barril pode conter diversas tropas e uma unidade do Castelo do Clã.

Uma nova amiga chega à cabana de auxiliar no centro da vila 11! Essa alegre mestre da magia usa suas habilidades únicas para transformar recursos de um tipo em outro.

Isso mesmo! As Calças de Metal são o mais novo equipamento de herói comum feito especialmente para o Príncipe Servo. Elas criam uma barreira de proteção que diminui o dano recebido enquanto estiver ativa.

Nunca foi tão fácil melhorar muros! Agora você pode selecionar vários muros do mesmo nível na sua vila e melhorá-los ao mesmo tempo. Ao selecionar um muro, você verá um botão que permite adicionar os muros do mesmo nível à seleção da melhoria.

Para quem adora testar novos limites, o modo difícil está ainda mais desafiador!

Agora o nível máximo do equipamento de herói comum é 15, e o do equipamento de herói épico é 21.

Estamos experimentando uma novidade com alguns Clashers! O passe inicial permite que novos jogadores comprem o caminho de recompensas premium do desafio inicial, que vai do centro da vila 2 até o 7. O caminho premium permite que os novatos ganhem mais recompensas por concluir desafios iniciais e ajuda a acelerar a progressão no início do jogo.

Atenção! O passe inicial está em fase de teste com um número limitado de novos jogadores. As informações da implementação desse recurso serão divulgadas junto aos testes iniciais e comentários.

A partir do centro da vila 12, as quantidades de recursos recebidos em baús serão maiores (ouro, elixir e elixir negro).

A partir do centro da vila 14, as construções de armazenamento de recursos e os centros da vila terão capacidades maiores (ouro, elixir e elixir negro).

Os preços em gemas de diversos recursos no jogo serão reduzidos nesta atualização, incluindo os itens mágicos relacionados a eles na loja do Comerciante e na loja da Liga das Guerras de Clãs. O objetivo é tornar a compra de recursos usando gemas mais acessível para uma maior quantidade de jogadores, e acomodar os custos mais altos das melhorias dos níveis posteriores do centro da vila. Uma avaliação cuidadosa foi feita para garantir que o saque de recursos nos ataques e o interesse de protegê-los nas defesas continuem sendo componentes centrais do jogo.

Chegaram novos níveis para diversas construções e tropas! É hora de fazer melhorias!

Feitiço de aceleração: nível 6

Arqueira: nível 13

Curadora: nível 10

P.E.K.K.A: nível 12

Mineiro: nível 11

Lançador: nível 9

Oficina: nível 8

X-Besta: nível 12

Tesla Oculta: nível 16

Disseminador: nível 6

Morteiro: nível 17

Calças de Metal: níveis 1 a 18

Lança-tropas: níveis 1 a 4

Feitiço de Veneno: nível 11

X-Besta (supercarga): níveis 1 e 2

Tesla Oculta (supercarga): níveis 1 e 2

Disseminador (supercarga): níveis 1 e 2

Morteiro (supercarga): níveis 1 e 2

25% dos muros: nível 18

Torre Multifunção: níveis 1 e 2

As tropas de defesa do Castelo do Clã em desafios amistosos e na Liga Lendária agora podem ser definidas livremente e não dependem mais das tropas existentes no Castelo do Clã. As tropas de defesa estão sujeitas aos limites das doações que podem ser recebidas normalmente e terão o maior nível possível.

Os ajustes de balanceamento de fevereiro chegaram com a atualização. Confira os detalhes AQUI.

O sistema de batalhas da capital do clã foi ajustado para clãs antigos que não fizeram as melhorias necessárias para alcançar seu nível de capitólio. Para uma melhor combinação das batalhas, a quantidade de melhorias será ajustada para a mínima necessária para o seu nível de capitólio atual.

As batalhas da capital do clã não são mais encerradas prematuramente após lançar um Feitiço de Cemitério e perder a última unidade.

A quantidade de pop-ups de consentimento ao abrir o jogo foi reduzida.

Foi corrigido o erro em que a primeira tarefa de um evento de série já era concluída se você participasse do evento de série anterior.

Foram corrigidos os cálculos de espera incorretos da capital do clã.

Foi corrigido o erro em que o uso do Aprendiz de Construtor em uma melhoria do salão dos heróis também afetava as melhorias de heróis subsequentes.

Foi corrigido o erro em que o ovo da Fênix ficava preso nos muros.

Foi corrigido o erro de rolagem da câmera da paisagem lendária ao retornar de um ataque.

Foram corrigidos diversos erros de notificação, incluindo notificações atrasadas, incompletas e incompatíveis.

Foi corrigida a precisão do raio visual do Feitiço de Salto da capital do clã.

Foi corrigido o erro em que a aba do perfil do jogador aparecia vazia após selecionar o perfil de outro jogador.

Os visuais de heróis de fogo foram redimensionados e ajustados no menu do salão dos heróis.

Foi corrigido o erro em que a tela de informações aparecia atrás da tela da casa de animais ao selecionar a casa de animais no salão dos heróis.

Foi corrigido o erro em que o botão de informações dos heróis nas telas pós-batalha da Guerra de Clãs não mostrava as informações ao ser selecionado.

Foi corrigido o erro em que o feitiço de reanimação não funcionava se a Fênix já estivesse mobilizada a caminho do herói.

Foi corrigido o erro em que os jogadores podiam sair antes da hora do tutorial do salão dos heróis.

Foi corrigido o erro nas restrições incorretas do filtro no nível do centro da vila nas buscas do clã quando o requisito mínimo do centro da vila de um clã era aumentado.

Foi corrigido o erro em que as informações do tempo economizado do Aprendiz de Construtor exibiam valores maiores do que deveriam.

Foi corrigido o erro no sistema de batalhas em que não era possível encontrar oponentes para os melhores jogadores na base do construtor.

Foi corrigido o erro em que o progresso do nível do desafio desbloqueava uma conquista do modo campanha.

Foi incluída a funcionalidade de rolagem do mouse para a versão de PC do Google Play Games no menu de sugestões do construtor e da pesquisa.

O botão de informações foi atualizado para exibir o DPS melhorado para defesas do centro da vila 17 no modo difícil.

Foi corrigido o erro em que a aceleração de herói ou de poder não era retomada após a pausa de manutenção.

Foi corrigido o erro em que era exibido um pop-up incorreto de confirmação de compra com gemas ao melhorar uma construção no menu do percurso do chefe.

Foi corrigido o erro em que os jogadores eram expulsos das pesquisas devido a tempo ocioso.