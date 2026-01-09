Prepare-se para o evento Explosão de Espólios!
Peguem os capacetes, porque um evento explosivo está na área! Ganhe minérios e fique em dia com os equipamentos de herói no mais novo evento Explosão de Espólios. Colete Estalinhos nas batalhas para ajudar o Garimpeiro a detonar a mina e desbloquear recompensas, minérios e medalhas ósseas para gastar na loja do Comerciante em troca de equipamentos de herói!
Estou dentro!
O evento Explosão de Espólios está disponível a partir do centro da vila 8.
Início do evento Explosão de Espólios:
Data: sexta-feira, 9 de janeiro de 2026
Horário: 8h (UTC)
Fim do evento Explosão de Espólios:
Data: sexta-feira, 23 de janeiro de 2026
Horário: 8h (UTC)
Após o fim do evento:
Em 23 de janeiro, você ainda terá acesso à aba do evento no Comerciante e à construção Detonador do Garimpeiro por dois dias. Ou seja, você poderá trocar as medalhas ósseas por recompensas até as 8h (UTC) do dia 25 de janeiro.
Como jogar:
Colete Estalinhos participando de batalhas normais e ranqueadas para avançar no caminho do evento Explosão de Espólios e desbloquear recompensas. Continue avançando no caminho para encontrar medalhas ósseas na mina do Garimpeiro, que podem ser trocadas por equipamentos de herói antigos, entre outros itens, na loja do Comerciante.
Recursos do evento:
Estalinhos
Os Estalinhos são pequenos seres explosivos que podem ser encontrados em batalhas durante a Explosão de Espólios. Colete-os para avançar no caminho de prêmios do evento. Cuidado: dizem que eles têm pavio curto...
Medalhas ósseas
Tire a poeira dessas medalhas fossilizadas e gaste-as na loja do Comerciante para ganhar prêmios e equipamentos de herói. Este evento é a oportunidade perfeita para conseguir os equipamentos de herói que você ainda não tem!
Ganhe mais com o bilhete de evento!
Um antigo sucesso está de volta! Compre o bilhete de evento para receber mais recompensas do caminho e ganhar mais medalhas ósseas para gastar na loja do Comerciante.