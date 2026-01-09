Peguem os capacetes, porque um evento explosivo está na área! Ganhe minérios e fique em dia com os equipamentos de herói no mais novo evento Explosão de Espólios. Colete Estalinhos nas batalhas para ajudar o Garimpeiro a detonar a mina e desbloquear recompensas, minérios e medalhas ósseas para gastar na loja do Comerciante em troca de equipamentos de herói!

Estou dentro!

O evento Explosão de Espólios está disponível a partir do centro da vila 8.

Início do evento Explosão de Espólios:

Data: sexta-feira, 9 de janeiro de 2026

Horário: 8h (UTC)

Fim do evento Explosão de Espólios:

Data: sexta-feira, 23 de janeiro de 2026

Horário: 8h (UTC)

Após o fim do evento:

Em 23 de janeiro, você ainda terá acesso à aba do evento no Comerciante e à construção Detonador do Garimpeiro por dois dias. Ou seja, você poderá trocar as medalhas ósseas por recompensas até as 8h (UTC) do dia 25 de janeiro.

Como jogar:

Colete Estalinhos participando de batalhas normais e ranqueadas para avançar no caminho do evento Explosão de Espólios e desbloquear recompensas. Continue avançando no caminho para encontrar medalhas ósseas na mina do Garimpeiro, que podem ser trocadas por equipamentos de herói antigos, entre outros itens, na loja do Comerciante.