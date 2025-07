Ei, chefe!

No momento, estamos editando o próximo episódio de Por Dentro da Cabana do Construtor, no qual falamos mais das defesas diferenciadas e respondemos aos seus comentários. Antes disso, temos algumas novidades importantes para compartilhar.

📅 Extensão da temporada

Estamos estendendo a atual temporada das defesas diferenciadas até depois da final mundial, no início de novembro (data exata em breve)!

Por quê? Porque queremos dar a todos mais tempo para melhorar, experimentar e aproveitar o recurso.

🏆 Recompensa permanente

Nós ouvimos sua opinião: vocês querem algo permanente para seu conteúdo temporário. Estamos trabalhando em uma solução que será anunciada em breve, mas não se preocupe: seu esforço nas defesas diferenciadas não será perdido. Mais detalhes sobre a recompensa serão revelados posteriormente!

Nós ficamos muito felizes ao ver como a comunidade tem sido comunicativa e atenciosa. Sua opinião está ajudando a moldar o novo recurso e é sempre bem-vinda.

Não perca o próximo episódio de Por Dentro da Cabana do Construtor para saber mais sobre o recurso e o que está por vir.