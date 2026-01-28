Com o lançamento do modo ranqueado e do centro da vila 18, introduzimos algumas das maiores mudanças que o Clash já viu.

Embora muitos tenham curtido a maior flexibilidade e a vantagem competitiva, também soubemos por vários jogadores que a experiência de jogo, especialmente nas ligas mais altas, ficou mais exigente e desanimadora do que divertida.

Queremos falar sobre esse comentário e explicar como vamos resolvê-lo.

Ajuste da experiência no ranqueado

O modo ranqueado foi projetado para dar mais liberdade em relação a quando e com que intensidade jogar. Sabemos que ainda não encontramos o ponto ideal para todos, principalmente em relação ao ritmo de progresso e à dificuldade nos níveis mais altos.

Confira as primeiras mudanças que chegarão com a próxima atualização para resolver essa questão:

Corrigir o erro que faz com que alguns jogadores vejam avisos de rebaixamento indevidos.

Aumentar as porcentagens de promoção e rebaixamento em certas ligas para manter o fluxo.

Reduzir o número de batalhas necessárias nas ligas mais altas para evitar o esforço desnecessário.

Ajustar os modificadores de dificuldade de acordo com os comentários da comunidade.

Agradecemos pela contribuição de todos e vamos aprimorar o modo ranqueado com base nas suas sugestões!

Evolução do meta no centro da vila 18

Também recebemos comentários sobre a mudança repentina nas estratégias disponíveis no centro da vila 18.

Algumas estratégias populares do centro da vila 17 não funcionam mais no centro da vila 18, e isso se deve em parte a mudanças mecânicas (como o centro da vila não ser mais uma construção defensiva) e em parte à ausência de novos níveis de tropas para esse centro da vila.

Para deixar claro: nosso objetivo não é que todas as estratégias funcionem para sempre. Conforme as melhorias são feitas, o novo conteúdo deve ser empolgante e poderoso, e vimos isso acontecer com o Golem Meteoro e o feitiço de totem. Dito isso, nosso objetivo é que a transição seja sempre tranquila e gratificante. Com as sugestões recebidas sobre a atualização do centro da vila, já estamos pensando em diferentes abordagens para a próxima.

De olho no futuro

As atualizações fazem parte de um esforço contínuo para deixar o Clash o mais divertido e recompensador possível, independentemente de como se jogue.

Nós continuaremos ouvindo as suas opiniões, aprendendo com elas e fazendo ajustes ao longo do caminho. Caso você esteja se esforçando para subir na classificação, usando exércitos diferentes ou apenas melhorando a sua vila, queremos garantir a sua diversão ao longo do caminho.

Agradecemos por nos ajudar a deixar o Clash cada vez melhor!

- Equipe do Clash of Clans