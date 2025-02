O bilhete dourado de Clash of Clans vai mudar. A partir de 1º de setembro, um novo item de personalização entrará no lugar do consagrado visual de herói do conjunto de visuais da temporada, que era concedido pelo caminho premium do bilhete dourado. A principal razão dessa mudança é introduzir um novo item de personalização que possa ser usado por todos os jogadores, independente do nível do centro da vila.