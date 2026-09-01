Senhoras, senhores e chefes de todos os centros da vila, o John Cena desapareceu. A base dele está em algum lugar, escondida bem debaixo dos nossos narizes, mas ninguém está vendo nada. O Cody Rhodes não vai parar até descobrir onde ele está: ele está convocando uma escalação, cobrando favores e chamando vocês. Todos vocês. Milhões de chefes contra um único astro desaparecido. WWE: Em Busca do John Cena chegou. Acha que consegue encontrá-lo?

De 1º a 30 de setembro: visuais de herói e paisagem da WWE. Seis astros da WWE entram no ringue com os seus heróis, e a caixa-forte do Money in the Bank chega à sua vila. Cody Rhodes, Alexa Bliss, Iyo Sky, Kane e American Badass Undertaker se destacam como visuais de herói de US$ 9,99, Jey Uso está incluso no bilhete dourado, e a paisagem Money in the Bank XL fecha a colaboração com chave de ouro. Todas essas ofertas estarão disponíveis apenas uma vez, ou seja: assim que WWE: Em Busca do John Cena terminar em 1º de outubro, esses astros vão fazer as malas e deixar o ringue para sempre. Não vai ter reprise nem segunda chance: esses visuais não voltam nunca mais. Então, se quiser contar com essas lendas na sua vila, essa é a sua única oportunidade.

De 1º a 30 de setembro: desafio do John Cena. Para ser uma lenda, você tem que vencer uma! Ganhe contratos da contenda em baús de eventos especiais durante a temporada e tenha a chance de atacar a vila de um astro invisível! Cada contrato dá 24 horas de acesso e a possibilidade de conseguir a decoração do chamado do Cody. Você só precisa ganhar duas estrelas para levar a decoração, mas as conclusões mais rápidas serão registradas em uma classificação global, com prêmios especiais para os campeões!

De 1º a 30 de setembro: baús da WWE. Baús especiais da WWE vão aparecer ao longo do mês, em especial na Corrida Money in the Bank e na Explosão de Espólios da WWE, mas também vão surgir em outros lugares. Dentro deles, teremos saques sortidos, que incluem, mas não se limitam a: minérios, lanches mágicos, medalhas do evento, decorações da WWE, o equipamento épico Boneco Gigante, visuais de bilhetes dourados anteriores e os contratos da contenda necessários para encontrar a base do John Cena. Sem contrato, sem chance de levar o título.

1º a 30 de setembro: bilhete dourado. Libere recompensas, acelere o seu progresso e resgate o visual de herói exclusivo desta temporada: Jey Uso (Príncipe Servo). Faça bom... Uso! É preciso vencer uma lenda para ser uma, e este regicida empurrou um dos figurões para fora do ringue no Royal Rumble! UCE!

De 1º a 30 de setembro: tropas temporárias. Quatro tropas temporárias estarão em rotação o mês inteiro, vindas das opções de batalha, do caminho do evento de medalhas e dos acampamentos da WWE.

Yeti Undertaker : a um custo de 80 espaços de alocação, este novo competidor ataca as defesas e causa 5x mais dano a muros. Após ser derrotado duas vezes, ele ressurge acompanhado de quatro Esqueletos das Trevas por vez, ganha 50% mais saúde e fica 60% mais furioso conforme o seu exército perece ao redor dele.

K.A.N.E : a grande máquina vermelha. Custa 75 espaços de alocação e luta no estilo da P.E.K.K.A, dizimando as defesas como se não fossem nada.

YEETer : nunca luta sozinho. Custa 45 espaços de alocação e inicia toda luta com quatro membros do Quarteto Tribal ao seu lado. Quando o trabalho da equipe termina, ele troca para a própria lança.

Gigante Gigantesco: exatamente o que parece. Custa 50 espaços de alocação, causa o equivalente a 10x o dano e os pontos de vida de um Gigante convencional, ignora armadilhas de mola sem nem pensar e fica mais furioso depois que chega à metade da vida.

De 1º a 6 de setembro: opções de batalha. Alcance uma determinada porcentagem de destruição, e uma escolha surgirá no meio da batalha. As opções são conseguir ouro adicional pela vitória (ótimo para avançar na Corrida do Clã) ou chamar uma das quatro tropas da WWE.

De 1º a 11 de setembro: liga das Guerras de Clãs. Começa o evento principal. Guerreie contra sete outros clãs nos formatos 15x15 ou 30x30, sem desavenças nem interferências, só o seu clã contra os demais em busca de um glorioso saque!

De 1º a 5 de setembro: Corrida do Clã Money in the Bank. O roubo do século! Colete ouro com o seu clã nas batalhas da vila principal, nos ataques do modo campanha, nos coletores e no carrinho de saque para encher os seus depósitos e contribuir com diamantes! Encham juntos o caminho compartilhado do clã e levem a decoração de cinturão de campeão. Também é possível acumular um punhado de baús da WWE. No último dia, teremos uma aceleração da Corrida do Clã, e 6 de setembro será exclusivo para o resgate de recompensas, então não deixe de pegar tudo antes que soem o fim da partida.

De 1º a 30 de setembro: figurinhas da WWE para o bate-papo global. Três figurinhas inéditas colaborativas do Clash com a WWE chegam ao bate-papo global este mês. Um brinde às figurinhas de futebol, que enfim encerraram o seu contrato.

De 2 a 30 de setembro: paisagem Money in the Bank. O destino está em jogo, e um valente astro deve abrir caminho rumo ao ouro do campeonato. A glória... é... verde! Uma paisagem extragrande ambientada nas profundezas de uma caixa-forte dos Goblins!

De 3 a 30 de setembro: visual de herói Cody Rhodes (Rei Bárbaro). Ele construiu um reino para destruir outro! O American Nightmare fará de tudo para acabar com o reinado do John Cena como o maior jogador de Clash da WWE.

De 5 a 30 de setembro: visual de herói Alexa Bliss (Rainha Arqueira). Com um metro e meio de pura fúria, a filha da destruição não dá um momento de paz para os oponentes.

De 6 a 9 de setembro: acampamentos Amigo ou Inimigo. Os astros entram nos seus acampamentos e montam ringues. As cores indicam coisas diferentes dependendo do seu papel na batalha, ataque ou defesa. Os astros do ringue vermelho ajudam na sua defesa e enfrentam você no ataque. Já os do ringue azul ajudam os inimigos na defesa e ajudam no seu ataque. Muita atenção aos detalhes, chefe.

De 7 a 30 de setembro: visual de herói Iyo Sky (Campeã Real). Veja como ela luta! Voando alto na classificação da WWE, a gênia dos ringues fatura maletas e tritura campeões mundiais com facilidade!

De 8 a 30 de setembro: visual de herói Kane (Duque Dracônico). Queimado pelas chamas ardentes do Undertaker e renascido das cinzas e do enxofre, ele escapou do cativeiro para esmagar tudo em seu caminho!

De 9 a 22 de setembro: Explosão de Espólios da WWE. Colete ingressos tag team nas batalhas da vila principal para liberar recompensas, tropas e medalhas campeãs. Use mais tropas ou libere mais medalhas destruindo as vilas inimigas! Gaste as medalhas na loja do Comerciante e deixe a turma dar conta do recado!

De 9 a 22 de setembro: o retorno das opções de batalha. De volta para a segunda rodada, e agora com três possibilidades: chegue à porcentagem de destruição determinada e escolha entre uma tropa da WWE, recursos (ouro, elixir ou elixir negro) ou uma bela quantia de moedas da Explosão de Espólios.

De 10 a 30 de setembro: visual de herói: American Badass Undertaker (Grande Guardião). Ele trucida os adversários e é uma lenda da Attitude Era! Se você cruzar o caminho do Undertaker, pode apostar que será a primeira e última vez.

De 12 a 14 de setembro: aceleração dos coletores de recursos. Os coletores de ouro, elixir e elixir negro produzirão a 4x da capacidade por 48 horas a partir do centro da vila 8. É o momento perfeito para encher os seus depósitos!

15 de setembro: o retorno da personalização Mistur-A-Rama. O conjunto Mistur-A-Rama está de volta de vez à loja: Rei Raiva-viva, Rainha P.E.K.K.A, Guardião Ivan, Campeã Yeti e Príncipe de Lava, além da paisagem lendária Mistur-A-Rama e sua mineradora subterrânea gigante. Na superfície, são lendas da luta livre... no subsolo, o mais puro caos.

De 16 a 21 de setembro: aceleração dos equipamentos. Todos os equipamentos de herói ficam no nível máximo por cinco dias a partir do centro da vila 8. De repente, tudo o que você planejava melhorar está pronto e ao seu alcance.

De 22 a 28 de setembro: Jogos do Clã. Avise toda a sua escalação. Conclua desafios, ganhe pontos e resgate os prêmios do caminho junto com o seu clã.

De 26 a 28 de setembro: aceleração dos coletores de recursos. Mais uma rodada de 48 horas com os coletores produzindo 4x mais antes do fim da temporada.

De 28 a 30 de setembro: acampamentos Amigo ou Inimigo. Os ringues reaparecem para uma última investida. Mesmas regras, mesma bagunça de cores, uma última chance de se confundir com elas.

O Cody ainda está na caça, chefe, e a gente também. Então vamos nessa procurar o Cena!

Boas lutas!