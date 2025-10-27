2025年10月27日
“变身野蛮人”线上大赛
“变身野蛮人”线上大赛！
在这个万圣节，将自己装扮成野蛮人，即有机会赢取最多14000宝石的大奖，还有其他超赞奖励！
此外，只要参加就能获得一个宝箱礼包！
活动时间
大家可以在UTC时间10月23日12:00至11月2日12:00期间提交自己的作品。
如何参加
装扮成野蛮人（没错，胡须是关键）
拍摄照片或短视频展示你的造型
发布至X、Facebook、Instagram或Tiktok
记得@我们、带上#BarbarianHalloween话题，并附上你的玩家标签
⚠️你可以多次换装参与，次数不限！
活动奖励🏆
我们将选出三名获奖者，奖励包括：
**第一名：**14000颗宝石
**第二名：**符石礼包，其中包括：
金币符石（家乡村庄）
圣水符石（家乡村庄）
暗黑重油符石
金币符石（建筑大师基地）
圣水符石（建筑大师基地）
**第三名：**魔法之书礼包，其中包括：
万能之书
英雄之书
法术之书
建筑之书
战斗之书
评选标准
我们的社区经理将以**“创意”为唯一**评选标准，从以下几个有趣的角度来评估参赛作品。
幽默感：作品能否让我们会心一笑，并体现野蛮人的欢乐精神？
原创性：作品是否显得真实、由参赛者亲手制作，而非单纯商店成品？
注意：真实性是我们的核心评判标准之一，禁止使用AI生成图像。我们期待你化身真正的野蛮人。
用心程度：是否在服装或表演上投入了心思？
**野蛮人气场：**是否还原了Clash野蛮人的经典特征？（金发？宝剑？胡须？还是全部都有？）
**服装实用性：**装扮是否能在真实派对上大出风头？
参加资格
要参加本次活动，你必须居住在《部落冲突》官方上线的国家或地区（这样我们才能确保获奖者能够正常领取奖励）。
