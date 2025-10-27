在这个万圣节，将自己装扮成野蛮人，即有机会赢取最多14000宝石的大奖，还有其他超赞奖励！

此外，只要参加就能获得一个宝箱礼包！

活动时间

大家可以在UTC时间10月23日12:00至11月2日12:00期间提交自己的作品。

如何参加

装扮成野蛮人（没错，胡须是关键）

拍摄照片或短视频展示你的造型

发布至X、Facebook、Instagram或Tiktok

记得@我们、带上#BarbarianHalloween话题，并附上你的玩家标签

⚠️你可以多次换装参与，次数不限！

活动奖励🏆

我们将选出三名获奖者，奖励包括：

**第一名：**14000颗宝石

**第二名：**符石礼包，其中包括： 金币符石（家乡村庄） 圣水符石（家乡村庄） 暗黑重油符石 金币符石（建筑大师基地） 圣水符石（建筑大师基地）

**第三名：**魔法之书礼包，其中包括： 万能之书 英雄之书 法术之书 建筑之书 战斗之书



评选标准

我们的社区经理将以**“创意”为唯一**评选标准，从以下几个有趣的角度来评估参赛作品。

幽默感 ：作品能否让我们会心一笑，并体现野蛮人的欢乐精神？

原创性：作品是否显得真实、由参赛者亲手制作，而非单纯商店成品？

注意：真实性是我们的核心评判标准之一，禁止使用AI生成图像。我们期待你化身真正的野蛮人。

用心程度 ：是否在服装或表演上投入了心思？

**野蛮人气场：**是否还原了Clash野蛮人的经典特征？（金发？宝剑？胡须？还是全部都有？）

**服装实用性：**装扮是否能在真实派对上大出风头？

参加资格

要参加本次活动，你必须居住在《部落冲突》官方上线的国家或地区（这样我们才能确保获奖者能够正常领取奖励）。

完整规则与条款请查阅：

👉supercell.com/en/fan-contest-terms