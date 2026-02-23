Skip to content
Supercell logo
Back to Clash of Clans News
2026年2月23日
Blog – Clash of Clans

2月更新，猛兽出笼！

随着一声巨响，2月更新重磅登场！内容包括黄金令牌的完全重做、18级大本营全新升级、新防御建筑、新战宠，村庄各个方面也迎来了多项优化调整！别急，以上并非全部更新内容——这声巨响也代表一位神秘的新英雄即将来袭！

下面来一起看看详细内容吧！

释放飞龙公爵之力！

全新英雄即将降临战场……先别急，是“即将”。

隆重推出飞龙公爵——这位新英雄凶猛无匹，擅长正面作战。他具有独特机制，还非常痛恨所有上锁的门（这一点倒是很好理解）！他目前被关在村庄地下深处，要不要放他出来？这将由来决定！

2月23日至3月1日，玩家可参加一项特别社区活动，在迷宫般的地下城中穿梭，里面装满了奖励……还需要做出不少棘手的决定。谨慎选择。找到正确的道路，释放飞龙！

黄金令牌重做&探矿者

我们已经在这篇博文里（链接在此）详细介绍过黄金令牌的改动了，所以这里只说重点：我们彻底重做了黄金令牌，让它玩起来更现代、更有成就感，同时为白银令牌和黄金令牌玩家都提供更好的平衡性。新版令牌系统将于3月1日上线，大家可以体验到的亮点包括：

  • 彻底重做的黄金令牌：价格不变，价值更高！

  • 全新外观与布局：奖励内容更清晰、浏览更顺畅，还有酷炫全屏界面！

  • 全新每日任务系统：随心开战，稳拿积分！

  • 黄金令牌玩家现可通过完成“集章卡”来获得额外积分。为配合这一改动，先前连续购买令牌可获得200点额外积分的设计将下线。

  • 通过选择节点，选择符合你村庄需要的奖励！

  • 猪猪资源箱代替月度挑战资源箱：猪猪资源箱一开始即为最大容量，不再有容量升级或资源箱加成。现在黄金令牌提供的加成是：月度挑战结束时，猪猪资源箱中开出的资源提升至5倍。

  • 白银令牌奖励之路新增宝箱，有机会借此获取魔法之书、皮肤等丰厚奖励！

  • 花费1宝石为自己捐兵的功能现在叫做“宝石增援”，可通过黄金令牌激活。

  • 全新帮手：探矿者（大本营10级以上），可转换一定数量的矿石（闪亮矿石最多2000块，璀璨矿石最多120块，星辉矿石最多2块），每日一次，没有额外的转换数量增益。

  • 奖励会根据大本营等级进行调整，以月度挑战开始时你的大本营等级为准。

  • 通过进度追赶活动获取额外挑战积分，更轻松地完成整条奖励之路。

18级大本营新增内容

已经达到18级大本营的玩家在更新后可升级大量内容：

  • 4级终极炸弹

  • 8级搜空地雷

  • 18级迫击炮

  • 12级地狱之塔

  • 17级特斯拉电磁塔

  • 3级火焰喷射器

  • 4级法术塔（升至4级后可解锁一个新的法术栏位，对应地震法术）

  • 8级女巫（+超级女巫）

  • 15级野猪骑士（+超级野猪骑士）

  • 8级熔岩猎犬（+寒冰猎犬）

  • 5级雷霆泰坦

  • 12级飞龙宝宝（+地狱飞龙）

  • 14级弓箭手（+超级弓箭手）

  • 6级攻城气球

  • 5级复苏法术

  • 6-8级地震法术

  • 12级战宠小屋

  • 可升至19级的城墙增加75块

新战宠：贪婪渡鸦

来认识一下“贪婪渡鸦”吧——它基本就是一只长着翅膀、浑身羽毛的哥布林，对闪闪发光的战利品还更加痴迷！

  • 远程攻击型飞行单位

  • 优先以其英雄附近的资源建筑为目标，可对此类建筑造成5倍伤害

大本营达到18级时解锁。

排位模式调整

排位战迎来了多项调整：

  • 新增防刷功能：排位战现在遵循与普通进攻相同的规则，必须在一场战斗结束后才能开始下一场。

  • 修复了部分玩家会遇到错误的降级提醒的问题。

  • 此外，我们还调整了部分联赛所需的战斗场次：

联赛名称调整前战斗场次调整后战斗场次战斗场次变化
皮卡超人241412-2
泰坦261814-4
泰坦271814-4
飞龙282418-6
飞龙292418-6
飞龙302418-6
雷电飞龙313024-6
雷电飞龙323024-6
雷电飞龙333024-6

  • 调整了多个联赛的晋级与降级区，以更好地匹配玩家的实际进度：

联赛名称调整前降级%调整后降级%降级%变化
戈仑石人192015-5
戈仑石人202015-5
飞龙2915205
飞龙3015205
雷电飞龙3115205
雷电飞龙3210155
联赛名称调整前晋级%调整后晋级%晋级%变化
弓箭手825305
弓箭手925305
法师1025305
法师1125305
法师1225305
瓦基丽武神1325305
瓦基丽武神1425305
瓦基丽武神1525305
女巫1625305
女巫1725305
女巫18203010
戈仑石人19203010
戈仑石人2120255
皮卡超人2220255
皮卡超人2320255
飞龙2915205
飞龙3015205
雷电飞龙3115205
雷电飞龙3210155

珍品商店迎来更多物品！

这个新装饰将在2026年4月1日精工防御赛季开始时加入珍品商店。

其他调整及问题修复

本次更新还包含大量平衡性调整、问题修复及游戏性优化。以下是部分重点内容：

  • “固若金汤”成就现在只需要完成500次防守，而不是原来的5000次——之前的要求确实有点夸张。

  • 部落对战联赛现在支持5对5规模。对战规模越大，最终能获得的奖励就越丰厚！

  • 部落对战平局时，能获得的奖励从原来的57%上调至75%。调整后，“胜+负”和“平+平”这两种情况下，部落战发放的总奖励相同。

  • 伤害药水法术现在会对守卫生效，并可造成全额伤害，但减慢移速与攻速的效果只有一般情况下的70%。

  • 英雄药水和能量点心现在只对进攻生效，不再影响防守。

  • 对于还未解锁珍品商店的玩家，将不再显示“添加特效”选项。

  • 重做了地底单位的战斗逻辑。这一改动会影响地兽与掘地矿工在面对大群骷髅兵时的行为逻辑，使其更加一致。

  • 对各个改装防御建筑进行了平衡性调整（加农炮、箭塔和迫击炮）。

  • 修复了改装迫击炮攻击速度异常的问题，避免它以零延迟开始攻击。

  • 修复了远袭者攻击的溅射伤害判定：与其他大多数单位一致，将根据目标类型（地面或空中）进行判定。

  • 现在除了建筑与城墙，地震法术还会对地面部队造成伤害。这一调整也会影响到地震金靴。

  • 装饰物和被移除障碍物的特效现在可以自由开启或关闭了。

  • 大大提高了装饰物的库存上限。这样一来，玩家就可以把自己以前获得的所有装饰物收进仓库保存。

  • 现在点击部队、英雄、法术、攻城机器、战宠和守卫的图标查看详细信息时，如果查看项未解锁，会显示未解锁的原因。

  • 铁匠铺现在会展示游戏中当前可获得、但玩家尚未拥有或解锁的所有英雄装备，方便玩家查看未来可获取的内容。

  • 英雄选择界面现在会展示未解锁的英雄、普通装备和战宠。

  • 在常规兵种等级不足的情况下，超级桑拿桶现在会显示要使用特定超级兵种，其对应的常规兵种需达到的等级。

  • 回调了4级巨矛投手的加强（更新后数值：2800生命值，240每秒伤害）。

  • 图腾法术改动：效果半径从6格下调为5格，伤害从70-100降为0，学徒与生命宝石光环不再对图腾生效。

  • 矿石相关漏洞已经被彻底修复，且通过利用该漏洞获取的多余矿石也都已被收回。