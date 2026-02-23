随着一声巨响，2月更新重磅登场！内容包括黄金令牌的完全重做、18级大本营全新升级、新防御建筑、新战宠，村庄各个方面也迎来了多项优化调整！别急，以上并非全部更新内容——这声巨响也代表一位神秘的新英雄即将来袭！

下面来一起看看详细内容吧！

释放飞龙公爵之力！

全新英雄即将降临战场……先别急，是“即将”。

隆重推出飞龙公爵——这位新英雄凶猛无匹，擅长正面作战。他具有独特机制，还非常痛恨所有上锁的门（这一点倒是很好理解）！他目前被关在村庄地下深处，要不要放他出来？这将由你来决定！

2月23日至3月1日，玩家可参加一项特别社区活动，在迷宫般的地下城中穿梭，里面装满了奖励……还需要做出不少棘手的决定。谨慎选择。找到正确的道路，释放飞龙！