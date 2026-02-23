2月更新，猛兽出笼！
随着一声巨响，2月更新重磅登场！内容包括黄金令牌的完全重做、18级大本营全新升级、新防御建筑、新战宠，村庄各个方面也迎来了多项优化调整！别急，以上并非全部更新内容——这声巨响也代表一位神秘的新英雄即将来袭！
下面来一起看看详细内容吧！
释放飞龙公爵之力！
全新英雄即将降临战场……先别急，是“即将”。
隆重推出飞龙公爵——这位新英雄凶猛无匹，擅长正面作战。他具有独特机制，还非常痛恨所有上锁的门（这一点倒是很好理解）！他目前被关在村庄地下深处，要不要放他出来？这将由你来决定！
2月23日至3月1日，玩家可参加一项特别社区活动，在迷宫般的地下城中穿梭，里面装满了奖励……还需要做出不少棘手的决定。谨慎选择。找到正确的道路，释放飞龙！
黄金令牌重做&探矿者
我们已经在这篇博文里（链接在此）详细介绍过黄金令牌的改动了，所以这里只说重点：我们彻底重做了黄金令牌，让它玩起来更现代、更有成就感，同时为白银令牌和黄金令牌玩家都提供更好的平衡性。新版令牌系统将于3月1日上线，大家可以体验到的亮点包括：
彻底重做的黄金令牌：价格不变，价值更高！
全新外观与布局：奖励内容更清晰、浏览更顺畅，还有酷炫全屏界面！
全新每日任务系统：随心开战，稳拿积分！
黄金令牌玩家现可通过完成“集章卡”来获得额外积分。为配合这一改动，先前连续购买令牌可获得200点额外积分的设计将下线。
通过选择节点，选择符合你村庄需要的奖励！
猪猪资源箱代替月度挑战资源箱：猪猪资源箱一开始即为最大容量，不再有容量升级或资源箱加成。现在黄金令牌提供的加成是：月度挑战结束时，猪猪资源箱中开出的资源提升至5倍。
白银令牌奖励之路新增宝箱，有机会借此获取魔法之书、皮肤等丰厚奖励！
花费1宝石为自己捐兵的功能现在叫做“宝石增援”，可通过黄金令牌激活。
全新帮手：探矿者（大本营10级以上），可转换一定数量的矿石（闪亮矿石最多2000块，璀璨矿石最多120块，星辉矿石最多2块），每日一次，没有额外的转换数量增益。
奖励会根据大本营等级进行调整，以月度挑战开始时你的大本营等级为准。
通过进度追赶活动获取额外挑战积分，更轻松地完成整条奖励之路。
18级大本营新增内容
已经达到18级大本营的玩家在更新后可升级大量内容：
4级终极炸弹
8级搜空地雷
18级迫击炮
12级地狱之塔
17级特斯拉电磁塔
3级火焰喷射器
4级法术塔（升至4级后可解锁一个新的法术栏位，对应地震法术）
8级女巫（+超级女巫）
15级野猪骑士（+超级野猪骑士）
8级熔岩猎犬（+寒冰猎犬）
5级雷霆泰坦
12级飞龙宝宝（+地狱飞龙）
14级弓箭手（+超级弓箭手）
6级攻城气球
5级复苏法术
6-8级地震法术
12级战宠小屋
可升至19级的城墙增加75块
新战宠：贪婪渡鸦
来认识一下“贪婪渡鸦”吧——它基本就是一只长着翅膀、浑身羽毛的哥布林，对闪闪发光的战利品还更加痴迷！
远程攻击型飞行单位
优先以其英雄附近的资源建筑为目标，可对此类建筑造成5倍伤害
大本营达到18级时解锁。
排位模式调整
排位战迎来了多项调整：
新增防刷功能：排位战现在遵循与普通进攻相同的规则，必须在一场战斗结束后才能开始下一场。
修复了部分玩家会遇到错误的降级提醒的问题。
此外，我们还调整了部分联赛所需的战斗场次：
|联赛名称
|调整前战斗场次
|调整后战斗场次
|战斗场次变化
|皮卡超人24
|14
|12
|-2
|泰坦26
|18
|14
|-4
|泰坦27
|18
|14
|-4
|飞龙28
|24
|18
|-6
|飞龙29
|24
|18
|-6
|飞龙30
|24
|18
|-6
|雷电飞龙31
|30
|24
|-6
|雷电飞龙32
|30
|24
|-6
|雷电飞龙33
|30
|24
|-6
调整了多个联赛的晋级与降级区，以更好地匹配玩家的实际进度：
|联赛名称
|调整前降级%
|调整后降级%
|降级%变化
|戈仑石人19
|20
|15
|-5
|戈仑石人20
|20
|15
|-5
|飞龙29
|15
|20
|5
|飞龙30
|15
|20
|5
|雷电飞龙31
|15
|20
|5
|雷电飞龙32
|10
|15
|5
|联赛名称
|调整前晋级%
|调整后晋级%
|晋级%变化
|弓箭手8
|25
|30
|5
|弓箭手9
|25
|30
|5
|法师10
|25
|30
|5
|法师11
|25
|30
|5
|法师12
|25
|30
|5
|瓦基丽武神13
|25
|30
|5
|瓦基丽武神14
|25
|30
|5
|瓦基丽武神15
|25
|30
|5
|女巫16
|25
|30
|5
|女巫17
|25
|30
|5
|女巫18
|20
|30
|10
|戈仑石人19
|20
|30
|10
|戈仑石人21
|20
|25
|5
|皮卡超人22
|20
|25
|5
|皮卡超人23
|20
|25
|5
|飞龙29
|15
|20
|5
|飞龙30
|15
|20
|5
|雷电飞龙31
|15
|20
|5
|雷电飞龙32
|10
|15
|5
珍品商店迎来更多物品！
这个新装饰将在2026年4月1日精工防御赛季开始时加入珍品商店。
其他调整及问题修复
本次更新还包含大量平衡性调整、问题修复及游戏性优化。以下是部分重点内容：
“固若金汤”成就现在只需要完成500次防守，而不是原来的5000次——之前的要求确实有点夸张。
部落对战联赛现在支持5对5规模。对战规模越大，最终能获得的奖励就越丰厚！
部落对战平局时，能获得的奖励从原来的57%上调至75%。调整后，“胜+负”和“平+平”这两种情况下，部落战发放的总奖励相同。
伤害药水法术现在会对守卫生效，并可造成全额伤害，但减慢移速与攻速的效果只有一般情况下的70%。
英雄药水和能量点心现在只对进攻生效，不再影响防守。
对于还未解锁珍品商店的玩家，将不再显示“添加特效”选项。
重做了地底单位的战斗逻辑。这一改动会影响地兽与掘地矿工在面对大群骷髅兵时的行为逻辑，使其更加一致。
对各个改装防御建筑进行了平衡性调整（加农炮、箭塔和迫击炮）。
修复了改装迫击炮攻击速度异常的问题，避免它以零延迟开始攻击。
修复了远袭者攻击的溅射伤害判定：与其他大多数单位一致，将根据目标类型（地面或空中）进行判定。
现在除了建筑与城墙，地震法术还会对地面部队造成伤害。这一调整也会影响到地震金靴。
装饰物和被移除障碍物的特效现在可以自由开启或关闭了。
大大提高了装饰物的库存上限。这样一来，玩家就可以把自己以前获得的所有装饰物收进仓库保存。
现在点击部队、英雄、法术、攻城机器、战宠和守卫的图标查看详细信息时，如果查看项未解锁，会显示未解锁的原因。
铁匠铺现在会展示游戏中当前可获得、但玩家尚未拥有或解锁的所有英雄装备，方便玩家查看未来可获取的内容。
英雄选择界面现在会展示未解锁的英雄、普通装备和战宠。
在常规兵种等级不足的情况下，超级桑拿桶现在会显示要使用特定超级兵种，其对应的常规兵种需达到的等级。
回调了4级巨矛投手的加强（更新后数值：2800生命值，240每秒伤害）。
图腾法术改动：效果半径从6格下调为5格，伤害从70-100降为0，学徒与生命宝石光环不再对图腾生效。
矿石相关漏洞已经被彻底修复，且通过利用该漏洞获取的多余矿石也都已被收回。