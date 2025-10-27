2025年10月27日
「變身野蠻人」線上大賽
在這個萬聖節，將自己打扮成野蠻人，即有機會贏取最多14,000寶石的大獎，還有其他超讚獎勵！
此外，只要參加就能獲得一個寶箱特惠包！
活動時間
大家可以在台北/香港時間10月23日12:00至11月2日20:00期間提交自己的作品。
如何參加
打扮成野蠻人（沒錯，鬍鬚是關鍵）
拍攝照片或短影片展示你的造型
發布至X、Facebook、Instagram或Tiktok
記得@我們、加上#BarbarianHalloween，並附上你的玩家標籤
⚠️你可以多次換裝參與，想多少次就多少次！
活動獎勵🏆
我們將選出三名獲獎者，獎勵包括：
第一名：14,000顆寶石
第二名：符石特惠包，其中包括：
金幣符石（家鄉村莊）
聖水符石（家鄉村莊）
闇黑重油符石
金幣符石（建築大師基地）
聖水符石（建築大師基地）
第三名：魔法之書特惠包，其中包括：
萬能之書
英雄之書
法術之書
建築之書
戰鬥之書
評選標準
我們的社群經理將以「創意」為唯一評選標準，從以下幾個有趣的角度來評估參賽作品。
幽默感：作品能否讓我們會心一笑，並體現野蠻人的歡樂精神？
原創性：作品是否顯得真實、由參賽者親手製作，而非單純商店成品？
請注意：真實性是我們的核心評判標準之一，嚴禁使用AI生成圖片。我們期待你化身真正的野蠻人。
用心程度：是否在服裝或表演上投入了心思？
野蠻人氣場：是否成功還原Clash野蠻人的經典特徵？（金髮？寶劍？鬍鬚？還是全部都有？）
服裝實用性：外觀是否能在派對裡大出風頭？
參加資格
要參加本次活動，你必須居住在《部落衝突》官方上線的國家或地區（這樣我們才能確保獲獎者能夠正常領取獎勵）。
完整規則與條款請查閱：