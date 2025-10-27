在這個萬聖節，將自己打扮成野蠻人，即有機會贏取最多14,000寶石的大獎，還有其他超讚獎勵！

此外，只要參加就能獲得一個寶箱特惠包！

活動時間

大家可以在台北/香港時間10月23日12:00至11月2日20:00期間提交自己的作品。

如何參加

打扮成野蠻人（沒錯，鬍鬚是關鍵）

拍攝照片或短影片展示你的造型

發布至X、Facebook、Instagram或Tiktok

記得@我們、加上#BarbarianHalloween，並附上你的玩家標籤

⚠️你可以多次換裝參與，想多少次就多少次！

活動獎勵🏆

我們將選出三名獲獎者，獎勵包括：

第一名： 14,000顆寶石

第二名： 符石特惠包，其中包括： 金幣符石（家鄉村莊） 聖水符石（家鄉村莊） 闇黑重油符石 金幣符石（建築大師基地） 聖水符石（建築大師基地）

第三名： 魔法之書特惠包，其中包括： 萬能之書 英雄之書 法術之書 建築之書 戰鬥之書



評選標準

我們的社群經理將以「創意」為唯一評選標準，從以下幾個有趣的角度來評估參賽作品。

幽默感 ：作品能否讓我們會心一笑，並體現野蠻人的歡樂精神？

原創性：作品是否顯得真實、由參賽者親手製作，而非單純商店成品？

請注意：真實性是我們的核心評判標準之一，嚴禁使用AI生成圖片。我們期待你化身真正的野蠻人。

用心程度 ：是否在服裝或表演上投入了心思？

野蠻人氣場： 是否成功還原Clash野蠻人的經典特徵？（金髮？寶劍？鬍鬚？還是全部都有？）

服裝實用性：外觀是否能在派對裡大出風頭？

參加資格

要參加本次活動，你必須居住在《部落衝突》官方上線的國家或地區（這樣我們才能確保獲獎者能夠正常領取獎勵）。

完整規則與條款請查閱：

👉supercell.com/en/fan-contest-terms