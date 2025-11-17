18級大本營震撼降臨 – 更新詳情
我們成功應對了這次撞擊，而那顆隕石也確實留下了它的印記……字面意思上的印記。17級大本營被摧毀了，但建築工人靈光一閃，拿起錘子叮叮噹噹一頓敲打，將這場宇宙災難化作史詩級的重生。沒錯。18級大本營是由純隕石打造！
將大本營升至18級後，你將會看到一段簡短的過場動畫：隕石撞擊摧毀了你的村莊，隨後展現出全新的大本營。這段隕石撞擊動畫只會播放一次。如果在升級過程中關閉遊戲，此動畫將無法重新播放。升級完成後，你需要點擊移開隕石，才能顯露出大本營。
18級大本營驚豔亮相！
守衛，鎮守村莊！
這些神祕戰士從墜落的隕石中誕生，如英雄般守衛著你的村莊！他們就像是長了腿……還有手……還有眼睛……的大本營武器。
守衛是18級大本營的專屬防禦。
他們會守衛你的村莊，但無法參與進攻。
每次只有一名守衛可以參與防守。
升級守衛需要有一名空閒的建築工人。
守衛在升級期間無法參與防守。
但在部落對戰、排位戰及部落對戰聯盟賽的防守中，守衛即使在升級，也會以升級前的等級出場。大家可以自行選擇由哪位守衛進行防守，該守衛會以目前已升至的等級出現在戰場上。
查看村莊時點擊守衛，可以顯示守衛的巡邏路線。
選中大本營時，點擊新增的按鈕，即可開啟守衛選單。
大本營升至18級後可解鎖兩名守衛：粉碎者和遠襲者。你可以選擇自己喜歡的守衛！
守衛：粉碎者 - 粉碎專家！
近戰型守衛。
可攻擊地面和空中敵人，造成濺射傷害。
技能：敗局狂怒 - 大本營被摧毀時會勃然大怒，且在被擊倒後留下憤怒的餘威。
守衛：遠襲者 - 遠程濺射傷害！
遠程守衛。
可攻擊地面和空中敵人，造成濺射傷害。
技能：致命一擊 - 被消滅時爆炸，對附近敵人造成傷害。
全新兵種「隕石戈侖」正式登場！
隕石戈侖之前在宇宙搖滾代幣活動中作為限時兵種亮相，現在它已成為一般兵種！
把小隕石戈侖丟過城牆，造成近距離傷害。
小隕石戈侖可以重新合並為隕石戈侖。
大本營達到17級可解鎖。
全新法術：圖騰法術
施放圖騰法術，利用緻密的宇宙岩石吸引敵方防禦建築的火力。圖騰可吸收大量傷害，讓你的其他部隊能夠暢通無阻地推進！
使落地範圍內的建築陷入癱瘓，並對其造成傷害。
可暫時被對地與對空的敵方當做攻擊目標。
大本營達到16級可解鎖。
全新防禦建築：復仇之塔
隨著其他建築被摧毀，復仇之塔會變得更強大、更憤怒！
在防守中，當有5座、20座和40座建築被摧毀時，復仇之塔都會提升其威力和生命值。
大本營達到18級可解鎖。
全新合成防禦建築：超級法師塔
大本營達到18級時，可將2座普通法師塔合成為1座超級法師塔。塔頂的法師將變成超級法師，他的攻擊最多可電擊附近15個敵人！
攻擊最多可連鎖攻擊15個敵人
大本營達到18級可解鎖。
全新等級
一些英雄、建築、兵種、法術與戰寵都迎來了新等級！詳情請見type: entry-hyperlink id: 3vro3tniOq0acySXdqHiM5。
精工防禦：第二個精製階段
如果上一階段還有正在升級的精工防禦，其升級資源會自動返還。
精製階段結束後，之前的所有精工防禦會立即重置變回精製台。精製階段結束前的部落對戰或排位戰鏡像村莊中仍會包含精工防禦，精製階段結束後則只會顯示精製台。注意！鏡像村莊是你村莊陣型的複製版本，會被其他玩家進攻。
新的精工防禦登場後，之前的精製台也將被移除（如果你的大本營依然是17級）。
隨著第二個精製階段的推出，大家可選擇並升級3座全新的精工防禦。
聖光燈塔
遠程防禦建築，攻擊威力會隨著距離延伸而降低。
英雄警鐘
未被摧毀時，可提升防守方英雄的生命值和傷害！
炸彈蜂巢
可以製作蜂擁而出的炸彈，對命中的任意地面或空中單位造成傷害。
這個精製階段計劃在更新後幾天內推出，並將持續4個月。
隆重推出「珍品商店」！
商店有個新分區剛剛開張——歡迎光臨珍品商店！在這裡，已經達到大本營最高等級的首領們可以花費「電湧靈石」兌換各種獨特獎勵！珍品商店位於商店選單的倒數第二個分頁。只有能獲取或者已經擁有電湧靈石的首領才能看到珍品商店。
電湧靈石是什麼？如何獲得它？
對建築進行超級蓄能，或是升級精工防禦，即可獲取電湧靈石。電湧靈石可用於在珍品商店中兌換各種獨特獎勵，如全新裝飾、建築工人造型和裝飾的蓄能特效！
每次進行超級蓄能可獲得10塊電湧靈石。
每次升級精工防禦可獲得8塊電湧靈石。
更新上線後，先前已有的全部超級蓄能和精工防禦升級會被移除，並將轉換為電湧靈石。
珍品商店推出時可購買的內容包括：
1款隕石建築工人造型，僅可購買一次。購買隕石建築工人造型後，你可以選擇任意一個建築工人小屋，並在原始造型和隕石建築工人造型之間切換。目前，這個造型會作用於所有建築工人。
1個家鄉村莊專屬裝飾，僅可購買一次。
蓄能特效，可自選裝飾新增特效。這個特效可多次購買，並可新增在任意裝飾上。它能給你的裝飾新增超級蓄能的火花特效！
為了搭配建築工人造型，所有建築工人現在都將像守衛和英雄一樣以3D形式呈現。
遊戲性優化
骷髏陷阱生成的骷髏兵現在也會顯示詳細資訊。
建築大師基地英雄的造型選擇介面現在會顯示建築大師基地旗面。
復仇現在有了專屬的戰鬥結束畫面。
戰鬥記錄中的單位現在會按以下順序從左到右排列：部隊、攻城機器、英雄、法術、部落標誌、部落城堡部隊、部落城堡攻城機器、部落城堡法術。
部分建築、陷阱、部隊、法術等都將調降升級費用和時間，詳情請見type: entry-hyperlink id: 3vro3tniOq0acySXdqHiM5。
平衡性調整
我們對防守方的亡靈王子進行平衡性調整。他的生命值降低1,000，但所有裝備都會為他額外增加500生命值。
7級以上部落可增援的法術數量增加1個，解鎖所有部落特權的部落現在最多能增援4個法術。
問題修復
隕石戈侖攻擊骷髏兵時不再會卡住了。
戰鬥詳情彈窗現在會保持開啟。
大守護者跟隨隕石戈侖的尋路邏輯優化，現在更加順暢。
你的軍隊全滿時，部落首都軍隊頁面不再顯示灰色按鈕了。
現在，你可以立即點擊切換建築大師基地加農炮戰車或電火法師的模式。
建築大師基地的加農炮戰車現在會在部署時顯示射程。
部落對戰聯盟賽商店調整
我們對部落對戰聯盟賽商店進行了以下調整：資源藥水的價格從5個部落對戰聯盟賽獎章提高到10個。
我們希望聯盟賽商店能隨時間不斷給玩家提供更多獎勵和回報，並鼓勵玩家定期花費獎章來幫助村莊建設，而不是囤積起來後再一次全部用掉。
排位戰優化
現在，排位戰、部落對戰和部落對戰聯盟賽中，無法再使用限時兵種和限時法術。
每週錦標賽小組內的配對現在將變得更加難以預測。
針對排位戰中玩家不活躍的情況，我們做出了一系列調整。
本次更新前，如果你在某一週的排位戰錦標賽中不活躍（「不活躍」指不報名或者報名但一次也沒有進攻過），當週仍可保持之前的聯盟等級和獎勵；但如果你在該週錦標賽結束時（台北/香港時間週一13點）仍未報名參加下一週的錦標賽，則不活躍的週數每增加一週，你的聯盟等級就會下降一級。
更新後，如果你在某一週的排位戰錦標賽中不活躍（「不活躍」指不報名或者報名或者報名但一次也沒有進攻過），當週仍可保持之前的聯盟等級和獎勵。如果想在下週維持住自己的聯盟等級，你必須在下週錦標賽開始前（台北/香港時間週二13點）報名參賽。* 如果你在台北/香港時間週五13點時，仍未報名參加本週的錦標賽，遊戲的戰鬥介面就會顯示警告訊息：如果不在下一個錦標賽週開始前報名，就有降級的風險。
下面是部分聯盟等級的晉級和降級百分比調整詳情，以及特定聯盟等級的戰鬥次數上限：
|晉級百分比調整
|降級百分比調整
|每週戰鬥上限調整
|聯盟7
|+5％
|-
|-
|聯盟16
|+5％
|-
|-
|聯盟17
|+5％
|-
|-
|聯盟18
|+5％
|-
|-
|聯盟19
|+5％
|-
|-
|聯盟20
|+5％
|-
|-
|聯盟21
|+5％
|-
|-
|聯盟22
|+5％
|-
|-2
|聯盟23
|+5％
|-
|-2
|聯盟24
|+5％
|-
|-
|聯盟25
|+5％
|-
|-4
|聯盟26
|+5％
|-
|-
|聯盟27
|+5％
|-
|-
|聯盟28
|+10％
|+5%
|-
|聯盟29
|+5％
|+5%
|-
|聯盟30
|+5％
|+5%
|-
|聯盟31
|+5％
|+5%
|-