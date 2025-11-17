守衛，鎮守村莊！

這些神祕戰士從墜落的隕石中誕生，如英雄般守衛著你的村莊！他們就像是長了腿……還有手……還有眼睛……的大本營武器。

守衛是18級大本營的專屬防禦。

他們會守衛你的村莊，但無法參與進攻。

每次只有一名守衛可以參與防守。

升級守衛需要有一名空閒的建築工人。 守衛在升級期間無法參與防守。 但在部落對戰、排位戰及部落對戰聯盟賽的防守中，守衛即使在升級，也會以升級前的等級出場。大家可以自行選擇由哪位守衛進行防守，該守衛會以目前已升至的等級出現在戰場上。

查看村莊時點擊守衛，可以顯示守衛的巡邏路線。

選中大本營時，點擊新增的按鈕，即可開啟守衛選單。

大本營升至18級後可解鎖兩名守衛：粉碎者和遠襲者。你可以選擇自己喜歡的守衛！

守衛：粉碎者 - 粉碎專家！ 近戰型守衛。 可攻擊地面和空中敵人，造成濺射傷害。 技能：敗局狂怒 - 大本營被摧毀時會勃然大怒，且在被擊倒後留下憤怒的餘威。

守衛：遠襲者 - 遠程濺射傷害！ 遠程守衛。 可攻擊地面和空中敵人，造成濺射傷害。 技能：致命一擊 - 被消滅時爆炸，對附近敵人造成傷害。



全新兵種「隕石戈侖」正式登場！

隕石戈侖之前在宇宙搖滾代幣活動中作為限時兵種亮相，現在它已成為一般兵種！

把小隕石戈侖丟過城牆，造成近距離傷害。

小隕石戈侖可以重新合並為隕石戈侖。

大本營達到17級可解鎖。

全新法術：圖騰法術

施放圖騰法術，利用緻密的宇宙岩石吸引敵方防禦建築的火力。圖騰可吸收大量傷害，讓你的其他部隊能夠暢通無阻地推進！

使落地範圍內的建築陷入癱瘓，並對其造成傷害。

可暫時被對地與對空的敵方當做攻擊目標。

大本營達到16級可解鎖。

全新防禦建築：復仇之塔

隨著其他建築被摧毀，復仇之塔會變得更強大、更憤怒！

在防守中，當有5座、20座和40座建築被摧毀時，復仇之塔都會提升其威力和生命值。

大本營達到18級可解鎖。

全新合成防禦建築：超級法師塔

大本營達到18級時，可將2座普通法師塔合成為1座超級法師塔。塔頂的法師將變成超級法師，他的攻擊最多可電擊附近15個敵人！

攻擊最多可連鎖攻擊15個敵人

大本營達到18級可解鎖。

全新等級

一些英雄、建築、兵種、法術與戰寵都迎來了新等級！詳情請見type: entry-hyperlink id: 3vro3tniOq0acySXdqHiM5。