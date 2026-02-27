2月更新出籠囉！內容包括黃金通行證的全面重製、18級大本營全新升級內容、新防禦建築、新戰寵，以及村莊各方面的一大票酷炫優化調整！別急，以上還不是全部更新內容——還有一位神秘的新英雄，也即將以超戲劇化的方式登場！

下面來一起看看詳細內容吧！

釋放全新飛龍公爵之力！

全新英雄即將降臨戰場……先別急，是「即將」。

隆重推出飛龍公爵——這位新英雄異常兇猛，擅長正面作戰。他具有獨特機制，還非常痛恨所有上鎖的門（這一點倒是很好理解）！他目前被關在村莊地下深處，要不要放他出來？這將由你來決定！

2月24日至3月1日，玩家可參加一項特別社群活動，在迷宮般的地下城中穿梭，裡面裝滿了獎勵……甚至需要做出不少棘手的決定。請謹慎選擇。找到正確的道路，釋放飛龍！

飛龍公爵上線後，所有大本營達到15級的玩家都可解鎖這位風格獨特的新英雄。不同於大多數需要與友軍協同作戰的英雄，飛龍公爵在單獨行動時才能發揮出最強實力。當附近沒有其他友方飛行單位時，飛龍公爵會進入狂暴狀態，傷害大幅提升且受到的陷阱傷害減半，將孤身作戰的劣勢，化作毀滅一切的強大力量。飛龍公爵初始為1級，其等級上限取決於你的大本營等級。

為了迎接第六位英雄「飛龍公爵」的到來，遊戲也進行了多項介面更新。包括調整英雄殿堂、鐵匠鋪和個人資料介面的互動，進而讓玩家可以更清晰明瞭地查看和管理所有英雄。

此外，我們還根據他獨特的戰鬥風格，為其量身打造了多個英雄裝備。