Überblick zur CRL 2021

Die Clash-Royale-League 2021 ist in acht (8) unterschiedliche Runden unterteilt, die vom Januar bis Ende September laufen. Jede dieser acht (8) CRL-Runden sind in drei (3) Phasen unterteilt: das Trophäenrennen (TR), den Monatlichen Qualifier (MQ) und die Monatlichen Finals (MF).



Wie funktionieren die „Runden“ der CRL?

Gehen wir mal die erste Runde des Turniers durch: Die erste Runde (1) beginnt mit dem Trophäenrennen 1: Trophäenrennen 1 startet am 4. Januar und läuft bis zum 31. Januar. Sobald diese erste Phase abgeschlossen ist, beginnt für die besten 1000 Spieler auf der Wettkampfbestenliste die zweite Phase: Monatlicher Qualifier 1. Alle Monatlichen Qualifiers finden am zweiten Wochenende des Monats und nach dem Trophäenrennen statt. Der Monatliche Qualifier 1 läuft also vom 13.–14. Februar. Nachdem der Monatliche Qualifier 1 abgeschlossen ist, haben es die besten acht (8) Spieler in die Monatlichen Finals 1, das auch übertragen wird, geschafft. Alle Monatlichen Finals finden genau eine Woche nach dem Monatlichen Qualifier der Runde statt. Die Monatlichen Finals 1 läuft also vom 20.–21. Februar. Nachdem auch die Monatlichen Finals 1 gespielt wurde, ist die erste Runde der CRL 2021 abgeschlossen! Obwohl alle acht (8) Runden laufen im Grunde gleich ab. Jedoch beginnt die nächste Runde nicht umgehend mit dem Ende der vorherigen. Zum Beispiel beginnt die Runde 2 mit dem Trophäenrennen 2 am 1. Februar und läuft gleichzeitig mit dem Monthly Qualifier 1 und den Monatlichen Finals 1!



Wie werden in der CRL 2021 Punkte vergeben?

Das Punktesystem dient zum Erstellen einer Bestenliste, die den Fortschritt der Spieler festhält und sie nach ihrer Leistung im Turnierjahr einordnet. Die Punkte sind deshalb wichtig, weil nur die acht Spieler mit der höchsten Punktzahl am Ende in die World Finals eingeladen werden!



In jeder Phase des Turniers können Spieler Punkte sammeln. Je besser du in jeder Phase abschneidest, desto mehr Punkte erhältst du. Die Punkte aller acht (8) Runden zählen in die Platzierung für die World Finals. Am Ende der acht (8) Runden werden die besten vierundzwanzig (24) Punktesammler zu den Clash Royale World Finals 2021 eingeladen. Die Spieler, die auf der Bestenliste die Plätze fünfundzwanzig bis sechsundfünfzig belegen (25.–56. Platz), treten im Last Chance Qualifier gegeneinander an, um sich einen der acht (8) verbleibenden Plätze in den World Finals zu sichern. Da jede Runde zählt, solltest du also bereits in jedem Trophäenrennen alles geben!