Actualización de octubre de 2025
¡EVOLUCIONES NUEVAS, COFRES DE LA SUERTE Y MÁS!
¡El doble de evoluciones, el doble de diversión! En octubre llegan dos evoluciones nuevas que te pondrán los pelos de punta y una nueva forma de usar a los campeones con la que dominarás la arena.
¿Quieres descubrir las novedades de Táctica Royale? Toca aquí para leer sobre ellas.
Pero aún hay más... Los cubos de la suerte se han transformado en cofres y cuentan con un sistema de recompensas nuevo.
Veamos todas las novedades de la actualización
¿DOS EVOLUCIONES?
Fantasma real
Real, espectral y de "almas" tomar.
La evolución del fantasma real invoca dos soldados fantasmales que infligen daño al aparecer y protegen el espíritu de su líder cuando se materializa.
La evolución del fantasma real estará disponible en la tienda a partir de las 09:00 UTC del 17 de octubre.
Ejército de esqueletos
¡Esqueletos, en guardia!
El general Ataúlfo lidera la evolución del ejército de esqueletos y, mientras siga con vida, volverá invisible e invulnerable a su pelotón. Sin embargo, cuando lo derroten, su leal ejército perecerá con él.
COFRES DE LA SUERTE
¿Echabas de menos los cofres? ¡Nosotros también! Hemos sustituido los cubos de la suerte por los cofres de la suerte y hemos retocado unas cuantas cosas.
Existen tres tipos de cofres de la suerte y se clasifican según su contenido y el número de veces que se pueden tocar.
Cofres de la suerte comunes: cartas y oro (3 toques).
Cofres de la suerte mágicos: cartas, oro, objetos mágicos, fragmentos de evolución y personalizaciones, ¡como los cubos de la suerte! (4 toques).
Cofres de la suerte de temporada: cambian en función de la temática de la temporada.
Cofres de la suerte malditos (octubre): contienen una selección de cartas de temporada, fragmentos de evolución del ejército de esqueletos y del fantasma real y personalizaciones (4 toques).
Cofres de la suerte fantasmales (octubre): contienen una selección de cartas de temporada, fragmentos de evolución del fantasma real y personalizaciones (4 toques).
Los cofres de la suerte de temporada funcionan a través de un sistema de recompensas garantizadas, por lo que recibirás recompensas en función de la cantidad de cofres que abras cada temporada.
REDISEÑO DEL USO DE LOS CAMPEONES
¿Te acuerdas de cuando solo podías tener un campeón en la arena como máximo? ¡Esa época es historia! El ciclo de tres cartas hacía que fuese muy difícil equilibrar a los campeones para quien jugaba de forma competitiva, mientras que el jugador medio raramente se aprovechaba de él. Para que lo importante sean los campeones y no el ciclado rápido, vamos a eliminar la limitación de solo tener un campeón en la arena.
Funcionará de la siguiente manera:
El ciclo de los campeones ahora será idéntico al de las demás cartas.
Sin embargo, solo podrá usar la habilidad el último campeón que se haya jugado.
Aparecerá una corona para indicar qué campeón puede usar la habilidad.
Los tiempos de espera de las habilidades se reiniciarán con cada campeón que se despliegue.
La barra de almas del rey esqueleto se reiniciará cuando se despliegue una segunda copia del campeón.
Y por si tener más de un campeón a la vez fuera poco, ¡el espejo ahora también funciona con ellos!
Siempre puedes seguir usando uno, igual que antes, pero ahora no habrá ninguna restricción para que saques el máximo partido a tu elección.
CAMBIOS Y MEJORAS
RECOMPENSAS DIARIAS
Las recompensas diarias serán las mismas para todos los jugadores: cuatro cofres de la suerte mágicos.
SELECCIÓN DE MODOS DE JUEGO
Cuando dé comienzo un evento nuevo, aparecerá la etiqueta "Nuevo evento" en la selección de modos de juego. Toca el evento nuevo para que la etiqueta desaparezca.
El campo de entrenamiento y los torneos ahora también aparecen en la selección.
RESOLUCIÓN DE ERRORES
Se ha corregido el error por el que tanto el príncipe como las demás tropas que cargan podían atacar de inmediato cuando se interrumpía su carga.
Se ha corregido el error por el que el monje recibía daño adicional de las flechas cuando estaba activa la habilidad de la protección contemplativa.
Se ha corregido el error por el que la evolución de la jaula del forzudo agarraba al megacaballero mientras saltaba.
La enredadera y el rayo ahora tienen en cuenta los escudos para decidir qué tropas tienen los puntos de vida más altos.
La emperatriz espiritual ahora encuentra el camino con mayor facilidad cuando está volando.
Las tropas pueden encontrar el camino más fácilmente cuando están cerca de estructuras derribadas.
Se pueden obtener insignias de nuevo en los grandes desafíos y los desafíos clásicos.
Los amigos vuelven a aparecer en el camino de trofeos.
Además de estos cambios, también hemos efectuado otras pequeñas mejoras para que disfrutes de la experiencia de juego lo máximo posible.
¡Eso es todo por ahora!
Disfruta de las evoluciones nuevas, los cofres de la suerte y los cambios en los ciclos de los campeones. Entramos a Reddit y a Discord con frecuencia para ver las sugerencias de los jugadores, así que danos tu opinión y coméntanos qué es lo próximo que te gustaría ver.
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale