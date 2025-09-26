¡El doble de evoluciones, el doble de diversión! En octubre llegan dos evoluciones nuevas que te pondrán los pelos de punta y una nueva forma de usar a los campeones con la que dominarás la arena.

¿Quieres descubrir las novedades de Táctica Royale? Toca aquí para leer sobre ellas.

Pero aún hay más... Los cubos de la suerte se han transformado en cofres y cuentan con un sistema de recompensas nuevo.

Veamos todas las novedades de la actualización