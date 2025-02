La CRL 2021 en détail

La Clash Royale League 2021 est divisée en huit rounds distincts, le premier débutant en janvier et le dernier se tenant en septembre. Chaque round de la CRL est divisé en trois étapes : une course aux trophées (CT), une qualification mensuelle (QM) et une finale mensuelle (FM).



Comment marche un round de la CRL ?

Prenons l'exemple du premier round de la CRL 2021. Le premier round commence par une course aux trophées, que nous appellerons la CT1. La CT1 débute le 4 janvier et prend fin le 31 janvier. Une fois cette étape terminée, les mille meilleurs joueurs au classement se qualifient pour l'étape suivante, la qualification mensuelle ou QM1. Toutes les qualifications mensuelles de l'année prennent place lors du deuxième week-end du mois suivant la course au trophée du round concerné. Par exemple, après la CT1 de janvier, la QM 1 se déroule les 13 et 14 février. Une fois les QM1 terminées, les huit (8) meilleurs joueurs prennent part à la finale mensuelle, ou FM1. Chaque finale mensuelle se déroule exactement une semaine après la qualification du round concerné. Suivant toujours notre exemple, la FM1 se déroule les 20 et 21 février. Et avec la fin de la finale mensuelle, c'est la fin du premier round de la CRL 2021 ! Tous les rounds se déroulent selon un modèle similaire, mais veuillez noter que les rounds suivants le premier ne commencent pas automatiquement après la fin du round précédent. Par exemple, le deuxième round démarre dès que la CT1 se termine, soit le 1er février.



Comment les points sont-ils décomptés lors de la CRL 2021 ?

Le système de points permet de quantifier la progression des joueurs et de leur attribuer une place dans le classement en fonction de leurs performances tout au long de l'année. Les points sont d'autant plus importants que les meilleurs joueurs du classement à l'issue des huit rounds seront invités à participer les finales mondiales.



Chaque étape du tournoi est l'occasion pour les joueurs de gagner des points. Plus un joueur atteint un meilleur classement, plus il décroche de points. Les points sont cumulés tout au long des huit rounds, avant d'être comptabilisés pour les finales mondiales. Après les huit rounds, les vingt-quatre meilleurs joueurs reçoivent une invitation pour participer aux finales mondiales de la Clash Royale League 2021. Les joueurs classés de la vingt-cinquième à la cinquante-sixième place peuvent participer aux qualifications de la dernière chance pour tenter de remporter l'une des huit dernières places des finales mondiales. Chaque round est extrêmement important, alors les joueurs doivent faire de leur mieux pour se dépasser à chaque course aux trophées !



Comment participer

Chaque round de la CRL commence par une course aux trophées. La course aux trophées est une compétition tenue en jeu selon le système de classement global, plus communément appelé « ladder ». Puisque la course aux trophées se déroule en jeu, participer est très simple : il suffit de lancer le jeu et de lancer le combat ! En d'autres termes, n'importe qui peut participer et tenter de décrocher une place pour l'étape des qualifications mensuelles.