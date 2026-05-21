Quand vous aurez atteint le bout de la voie des trophées saisonnière, vous pourrez continuer à jouer, mais vous ne recevrez ni trophées ni récompenses. C'est l'occasion idéale de sortir de votre zone de confort et d'expérimenter avec de nouveaux decks, sans affecter votre total de trophées ou votre rang en Classé. Le gain et la perte de trophées sont identiques à ceux de la voie des trophées habituelle.

Terminez la voie des trophées saisonnière en entier pour gagner des badges !

AUTRES MODIFICATIONS ET AMÉLIORATIONS

Récompenses de rattrapage*

Vous avez raté un jour, une semaine ou même un mois ? Peut-être avez-vous ouvert le jeu, mais avez ragequit après une défaite dévastatrice ? Dans tous les cas, si vous avez raté des récompenses de combat quotidiennes, certaines d'entre elles vous attendront à votre retour pour vous aider à rattraper votre absence ! Jouez simplement à votre habitude et votre prochaine victoire vous donnera des récompenses bonus. Si vous visez un max de récompenses de combat, connectez-vous et jouez tous les jours !

*Notez que ce système sera instauré graduellement, alors vous pourrez ne pas l'avoir immédiatement. Nous travaillons à le mettre en place pleinement le plus vite possible.

Améliorations du Pass Royale

Sautez des paliers avec des gemmes

La récompense d'un palier vous fait de l'œil ? Vous pourrez désormais dépenser des gemmes pour sauter des paliers ! Le prix en gemmes dépend de combien de couronnes vous auriez normalement besoin pour atteindre le palier indiqué. 1 couronne = 10 gemmes.

Récompenses de série*

Vous recevrez désormais un coffre mystère magique et des gemmes pour chaque Pass Royale amélioré consécutivement. Vous recevrez aussi un boost de palier et pourrez récupérer vos premières récompenses immédiatement !

Si vous améliorez le Pass Royale en pleine saison, le boost de palier sera actif, mais si vous l'améliorez après l'avoir complété, vous ne pourrez pas profiter du boost. Les récompenses de série n'affectent que les Pass achetés à la suite. Cela signifie que si vous n'améliorez pas le Pass pendant une saison, votre série sera réinitialisée.

*Notez que les récompenses de série du Pass Royale sont actuellement en phase d'essai et n'apparaîtront peut-être pas dans votre jeu et pourront également être différentes de celles de vos amis.

Pass Mini*

Le Pass Royale ne vous inspire pas, mais vous voulez quand même plus de récompenses ? Essayez le Pass Mini !

Tout comme le Pass Royale, le Pass Mini a une voie gratuite et une voie premium, mais en version... mini. Gagnez des couronnes pour progresser le long du Pass Mini et débloquer plus de récompenses ! Le Pass Mini est une voie de récompenses limitée, qui sera disponible pendant environ 5 ou 7 jours, alors profitez de ses récompenses tant que vous le pouvez !

*Notez que le Pass Mini et ses récompenses sont actuellement en phase d'essai et n'apparaîtront peut-être pas dans votre jeu et pourront également être différentes de celles de vos amis.

Autres modifications

Retour du visionnage de classement des tournois mondiaux !

Vous pouvez ajouter vos bannières préférées à votre liste de favorites ! Comme pour les émotes, celles-ci seront alors affichées en haut de la liste des bannières.

Corrections de bugs et autres améliorations?

Mais ce n'est pas tout ! En juillet, la saison 2 du C.H.A.O.S arrive, ainsi qu'une toute nouvelle carte !

Vos retours et suggestions nous aident à façonner nos futures mises à jour, alors continuez à nous les communiquer ! Surveillez nos réseaux sociaux pour toutes les dernières nouvelles du jeu !

À bientôt dans l'arène !

L'équipe de Clash Royale