Mise à jour de juin 2026
Cette mise à jour s'accompagne de plein de nouveau contenu à vous faire trembler de hâte : une nouvelle évolution, un nouveau héros, un nouveau mode de jeu, des modifications au système de progression en faveur de tous les joueurs, le retour de la voie des trophées saisonnière (retravaillée) et plus ! Voici tout ce qu'il faut savoir sur la prochaine mise à jour :
Nouvelle évolution : la princesse
Nouvelle héroïne : pierre tombale
Nouveau mode de jeu : Gambit de la princesse
Nouvel événement : Course aux victoires
Modifications de la progression : niveaux de collection, maîtrises et plus
Retour retravaillé : la voie des trophées saisonnière
Autres modifications et améliorations
On a des tonnes d'infos à couvrir, alors allons-y !
ÉVOLUTION ET HÉROS
Princesse évoluée
Une traversée des terres givrées du Nord suffit à éveiller l'évolution d'une princesse digne de ce nom !
La première flèche de la princesse évoluée ralentit les troupes ennemies à portée. Elle relance une flèche de glace toutes les trois attaques. Une fois éliminée, elle laisse tomber ses flèches de glace qui ralentissent alors les ennemis dans la zone.
Vous pouvez débloquer la princesse évoluée grâce aux fragments d'évolution ou dans le Pass Royale amélioré.
Héroïne pierre tombale
Capacité : Revivification royale
Qui pourrait motiver toute une armée de morts à revenir sur le champ de bataille ?
Appuyez sur la capacité de l'héroïne pierre tombale pour éveiller la terrifiante reine sépulcrale qui vise les bâtiments. Invoquer la reine sépulcrale détruit votre pierre tombale, alors vous devez être prêt à la perdre avant d'activer la capacité (qui coûte 6 unités d'élixir).
Vous pouvez débloquer l'héroïne Pierre tombale gratuitement, ainsi que d'autres éléments, dans le marché mort-vivant qui sortira à la prochaine saison.
GAMBIT DE LA PRINCESSE
Ni Roi, ni deck. Vous avez enfin pris la main sur les cycles de cartes et l'activation de la tour du Roi ? Eh bien, oubliez ça : on renverse tout !
Le Gambit de la princesse est un véritable test de vos réflexes et de vos capacité d'adaptation ! 40 cartes sont en jeu et apparaîtront dans votre main au hasard. Chaque carte n'apparaîtra probablement qu'une seule fois, alors exploitez son potentiel au maximum. Le matchmaking se fera similairement à la voie des trophées et tous les niveaux, ainsi que toutes les cartes et variantes, dépendront de la collection personnelles des joueurs.
Au début de chaque match, vous aurez un aperçu des cartes qui apparaîtront sous forme évoluée ou héroïque. Vous n'aurez pas besoin d'utiliser les cartes évoluées plusieurs fois avant qu'elles ne s'activent : elles adopteront leur forme évoluée dès le début du combat. Super, non ?
De plus, ce nouveau mode est en mort subite, sans tour du Roi. Le premierjoueur à renverser l'une des deux tours de princesses adverses remporte la victoire !
ÉVÉNEMENT COURSE AUX VICTOIRES
Conquête ! Ascension ! Récompenses !
Remporter des victoires vous donne encore plus de récompenses dans le tout nouvel événement de Course aux victoires !
Vous avez simplement à jouer comme à votre habitude, mais pour chaque partie gagnée, vous montez une marche. Par contre, perdre une partie vous fait perdre une vie, alors faites attention et essayez de maintenir votre série de victoires pour profiter au max de l'événement !
Vous commencerez l'événement avec 3 vies. Pas d'inquiétude : vous pourrez bien évidemment récupérer vos vies perdues ! Si vous perdez vos trois vies, elles vous seront rendues après avoir choisi l'une de ces deux options : soit vous retournez au dernier checkpoint, soit vous dépensez des gemmes pour rester sur votre marche. Notez que vous pouvez également débloquer une vie supplémentaire en améliorant votre Pass Royale.
De temps en temps, après une victoire, vous atteindrez un checkpoint, qui symbolise de meilleures récompenses de progression, vous empêche de redescendre plus bas et vous redonne toutes vos vies.
Cet événement est à durée limitée et pourra revenir plusieurs fois pendant la saison, alors n'oubliez pas de consulter l'écran de combat pour rester au courant !
MODIFICATIONS DE LA PROGRESSION
Vous avez peut-être lu l'article type: entry-hyperlink id: 7d8ubMiaEAtgxEmWSOHhIu que nous avons posté la semaine dernière. S'il vous est passé sous le nez, vous trouverez un court résumé ci-dessous.
Avez-vous l'impression que votre progression a ralenti, ou même stagné récemment ? Cela va bientôt changer ! La Marche du Roi et l'EXP vont être supprimés en faveur des niveaux de collection ! C'est une façon de suivre votre progression beaucoup plus simple et sans chichi.
Comment fonctionnent les niveaux de collection ? C'est simple : les niveaux de toutes vos cartes sont additionnés, on ajoute 5 pour chaque évolution et héros que vous possédez, et voilà, vous avez votre niveau de collection ! À chaque fois que vous améliorez une carte, votre niveau de collection sera augmenté de 1, quelle que soit la rareté de la carte.
Comment fonctionnent les récompenses du niveau de collection ? Maintenant que vous avez davantage de niveaux à gravir, débloquer et améliorer des cartes vous fera gagner des récompenses plus souvent. La première récompense vous attend au niveau 20 de collection. Après cela, vous en recevrez une tous les 10 niveaux. Et à partir du niveau 1 500, elles deviennent encore plus fréquentes, puisqu'il y en a une tous les 5 niveaux.
Plus vous vous approchez de la collection parfaite, plus les récompenses sont fréquentes !
Le niveau de la tour du Roi sera-t-il affecté par tous ces changements ? Ces changements signifient que le niveau de la tour du Roi restera le même ou augmentera. Vous pouvez en savoir plus sur les effets que ces changements auront sur le niveau de la tour du Roi dans l'article indiqué précédemment.
Les maîtrises changent, elles aussi ? Effectivement ! Nous rendons les tâches de maîtrise plus faciles. Vous ne recevrez désormais que de l'or (en plus grandes quantités) lorsque vous finirez des tâches. Si vous êtes au milieu d'une tâche lorsque la mise à jour est instaurée et que vous la complétez, vous recevrez tout de suite votre récompense.
La suppression des gemmes et jokers en tant que récompense de maîtrise vous inquiète ? C'est normal, mais pas de souci, au contraire ! Ces récompenses seront désormais reçues en atteignant des paliers de niveau de collection. En plus, elles seront augmentées, donc vous en obtiendrez plus souvent.
Récompenses de lancement du nouveau système
Pour fêter la sortie du nouveau système, à l'arrivée de la mise à jour, chaque joueur recevra des récompenses selon son niveau de collection.
|Niveau de collection
|Gemmes
|Coffres mystères magiques à 5 étoiles
|Bannières
|Skin de tour
|20 - 200
|500
|1
|201 - 400
|750
|1
|401 - 600
|1 000
|1
|601 - 800
|1 500
|1
|801 - 1 000
|2 000
|1
|1
|1 001 - 1 200
|2 500
|1
|2
|1 201 - 1 400
|3 000
|1
|3
|1 401 - 1 600
|3 500
|2
|4
|1 601 - 1 800
|4 000
|2
|5
|1 801 - 2 000
|4 500
|3
|6
|2 001+
|5 000
|3
|6
|1
Lors de votre première connexion après la mise à jour, vous découvrirez votre niveau de collection, qui dépendra de toutes les cartes en votre possession à ce moment-là.
Pour savoir dans quel palier vous vous trouverez après l'arrivée des niveaux de collection, additionnez le niveau de toutes vos cartes, et ajoutez 5 pour chaque évolution et chaque héros.
Vous avez des questions sur les modifications indiquées dans cette section ? On a ce qu'il vous faut ! Vous pouvez lire tous les détails de la progression, des niveaux de collection et des modifications apportées aux maîtrises dans cet article : type: entry-hyperlink id: 7d8ubMiaEAtgxEmWSOHhIu.
NOUVELLES ARÈNES SAISONNIÈRES
La voie des trophées saisonnière fait son retour, mais elle a changé... Elle a été divisée en deux !
Après avoir terminé la voie des trophées, vous entrerez dans l'arène saisonnière I qui, elle, n'a pas changé : gagnez des trophées pour avancer le long de la voie, jouez avec le deck de votre choix et débloquez des récompenses.
En revanche, en atteignant l'arène saisonnière II, vos connaissances et talents seront mis à l'épreuve : c'est là que commence le véritable challenge. Dans cette arène, les 8 cartes qui vous ont fait remporter le plus de victoires dans l'arène saisonnière I seront bannies, et il vous faudra essayer de nouvelles cartes et stratégies pour continuer à avancer vers le sommet.
Pour vous assurer que votre deuxième deck contient les éléments nécessaires, l'arène saisonnière II boostera toutes vos cartes de niveaux inférieurs jusqu'au niveau 15. Vous pourrez ainsi tester des cartes et des stratégies sans vous inquiéter du niveau des cartes de vos adversaires.
Quand vous aurez atteint le bout de la voie des trophées saisonnière, vous pourrez continuer à jouer, mais vous ne recevrez ni trophées ni récompenses. C'est l'occasion idéale de sortir de votre zone de confort et d'expérimenter avec de nouveaux decks, sans affecter votre total de trophées ou votre rang en Classé. Le gain et la perte de trophées sont identiques à ceux de la voie des trophées habituelle.
Terminez la voie des trophées saisonnière en entier pour gagner des badges !
AUTRES MODIFICATIONS ET AMÉLIORATIONS
Récompenses de rattrapage*
Vous avez raté un jour, une semaine ou même un mois ? Peut-être avez-vous ouvert le jeu, mais avez ragequit après une défaite dévastatrice ? Dans tous les cas, si vous avez raté des récompenses de combat quotidiennes, certaines d'entre elles vous attendront à votre retour pour vous aider à rattraper votre absence ! Jouez simplement à votre habitude et votre prochaine victoire vous donnera des récompenses bonus. Si vous visez un max de récompenses de combat, connectez-vous et jouez tous les jours !
*Notez que ce système sera instauré graduellement, alors vous pourrez ne pas l'avoir immédiatement. Nous travaillons à le mettre en place pleinement le plus vite possible.
Améliorations du Pass Royale
Sautez des paliers avec des gemmes
La récompense d'un palier vous fait de l'œil ? Vous pourrez désormais dépenser des gemmes pour sauter des paliers ! Le prix en gemmes dépend de combien de couronnes vous auriez normalement besoin pour atteindre le palier indiqué. 1 couronne = 10 gemmes.
Récompenses de série*
Vous recevrez désormais un coffre mystère magique et des gemmes pour chaque Pass Royale amélioré consécutivement. Vous recevrez aussi un boost de palier et pourrez récupérer vos premières récompenses immédiatement !
Si vous améliorez le Pass Royale en pleine saison, le boost de palier sera actif, mais si vous l'améliorez après l'avoir complété, vous ne pourrez pas profiter du boost. Les récompenses de série n'affectent que les Pass achetés à la suite. Cela signifie que si vous n'améliorez pas le Pass pendant une saison, votre série sera réinitialisée.
*Notez que les récompenses de série du Pass Royale sont actuellement en phase d'essai et n'apparaîtront peut-être pas dans votre jeu et pourront également être différentes de celles de vos amis.
Pass Mini*
Le Pass Royale ne vous inspire pas, mais vous voulez quand même plus de récompenses ? Essayez le Pass Mini !
Tout comme le Pass Royale, le Pass Mini a une voie gratuite et une voie premium, mais en version... mini. Gagnez des couronnes pour progresser le long du Pass Mini et débloquer plus de récompenses ! Le Pass Mini est une voie de récompenses limitée, qui sera disponible pendant environ 5 ou 7 jours, alors profitez de ses récompenses tant que vous le pouvez !
*Notez que le Pass Mini et ses récompenses sont actuellement en phase d'essai et n'apparaîtront peut-être pas dans votre jeu et pourront également être différentes de celles de vos amis.
Autres modifications
Retour du visionnage de classement des tournois mondiaux !
Vous pouvez ajouter vos bannières préférées à votre liste de favorites ! Comme pour les émotes, celles-ci seront alors affichées en haut de la liste des bannières.
Corrections de bugs et autres améliorations?
Mais ce n'est pas tout ! En juillet, la saison 2 du C.H.A.O.S arrive, ainsi qu'une toute nouvelle carte !
Vos retours et suggestions nous aident à façonner nos futures mises à jour, alors continuez à nous les communiquer ! Surveillez nos réseaux sociaux pour toutes les dernières nouvelles du jeu !
À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale