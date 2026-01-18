I bauli della sorte delle fiamme glaciali
Sta per arrivare un baule forgiato dallo scontro tra venti incandescenti e tempeste di neve incessanti!
Il baule della sorte delle fiamme glaciali contiene ricompense gelide e incandescenti allo stesso tempo, che diventano sempre migliori a mano a mano che avanzi sul Cammino dei trofei: nelle prime arene, in palio ci saranno carte di rarità più bassa, ma, una volta raggiunta l'arena 10, la fusione tra ghiaccio e fuoco raggiungerà il suo culmine e potrai ottenere premi di tutte le rarità, incluse delle personalizzazioni stagionali!
All'interno dei bauli della sorte delle fiamme glaciali potrai trovare i frammenti d'evoluzione dello stregone, l'evoluzione completa dello stregone e le seguenti carte.
|Comuni
|Rare
|Epiche
|Leggendarie
|Campioni
|Arcieri
|Sfera infuocata
|Cucciolo di drago
|Stregone di ghiaccio
|Regina degli arcieri
|Arciere pirotecnico
|Fornace
|Mongolfiera
|Mastino lavico
|Fuorilegge boss
|Spirito del fuoco
|Golem del ghiaccio
|Cannone a rotelle
|Fenice
|Principino
|Spirito del ghiaccio
|Torre infernale
|Congelamento
|Palla di neve
|Stregone
|Spaccamuro
Per quanto riguarda le personalizzazioni, invece, potrai trovare due sfondi e due decorazioni dello stendardo, oltre a una nuova e gelida provocazione.
A partire dal 19 gennaio, 15 bauli della sorte delle fiamme glaciali saranno disponibili nei seguenti eventi a tema, fino al termine della stagione:
Inferno gelido
il Sentiero degli eroi
il Viaggio del clan
Un numero limitato di bauli sarà ottenibile anche attraverso dei concorsi oppure acquistabile dal negozio in cambio di gemme.
Visto che sono ancora in corso alcuni test al riguardo, non tutti i giocatori vedranno i bauli della sorte delle fiamme glaciali come ricompensa questa stagione e coloro che non riceveranno questi bauli stagionali guadagneranno invece dei bauli della sorte magici. Ad ogni modo, verso il termine della stagione, anche chi non avrà ricevuto i bauli delle fiamme glaciali potrà ritirare le personalizzazioni a tema contenute al loro interno, perciò tieni gli occhi aperti!
A causa di questi test, inoltre, nel corso di questa stagione non si svolgeranno eventi sull'apertura dei bauli.
