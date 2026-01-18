Sta per arrivare un baule forgiato dallo scontro tra venti incandescenti e tempeste di neve incessanti!

Il baule della sorte delle fiamme glaciali contiene ricompense gelide e incandescenti allo stesso tempo, che diventano sempre migliori a mano a mano che avanzi sul Cammino dei trofei: nelle prime arene, in palio ci saranno carte di rarità più bassa, ma, una volta raggiunta l'arena 10, la fusione tra ghiaccio e fuoco raggiungerà il suo culmine e potrai ottenere premi di tutte le rarità, incluse delle personalizzazioni stagionali!