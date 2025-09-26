Ricordi quando potevi utilizzaresolo un campione alla volta nell'arena? Beh, i tempi sono cambiati e non è più così! Con il ciclo da tre carte, era troppo difficile bilanciare i campioni per chi gioca in maniera competitiva, mentre il giocatore medio li sfruttava molto raramente, perciò, per rendere meno prominente il ciclo rapido e per restituire importanza ai campioni stessi, ora sarà possibile schierarne più di uno alla volta nell'arena.

Ecco come funziona il nuovo sistema.

I campioni ora avranno un ciclo identico alle altre carte.

Solo il campione schierato più di recente potrà usare la sua abilità. Vedrai una corona apparire sul campione in possesso dell'abilità. I tempi di recupero dell'abilità si azzereranno ogni volta che un nuovo campione verrà schierato. L'indicatore del re degli scheletri relativo alle anime si azzererà, se verrà schierato un suo doppione.

E se più campioni nell'arena non dovessero essere una novità abbastanza grossa, senti questa: ora lo Specchio funziona anche su di loro!

Come prima, è permesso avere solo un campione per mazzo, ma potrai scatenarti con quello che scegli!