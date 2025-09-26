Aggiornamento di ottobre 2025
NUOVE EVOLUZIONI, I BAULI DELLA SORTE E ALTRO ANCORA!
Doppia evoluzione, doppio divertimento! A ottobre, arriveranno due nuove evoluzioni da paura, che ti faranno venire letteralmente i brividi, e un nuovo sistema per la gestione dei campioni in battaglia, che non lascerà scampo agli avversari.
Se invece ti interessa sapere quali sono le novità in arrivo per Tattiche Royale, vai qui!
Ma non è tutto, perché i premi fortunati si sono trasformati nei bauli della sorte e offrono un nuovo sistema di ricompense.
Facciamo un po' il punto della situazione.
LE DUE NUOVE EVOLUZIONI
Il fantasma Royale
Un reale spettrale, ma con un'anima...
E la capacità di evocare due soldati fantasma che causano danni quando appaiono e fanno da guardia allo spirito del loro capo, quando si materializza.
Questa nuova evoluzione sarà disponibile nel negozio a partire dalle 9:00 UTC del 17 ottobre.
L'orda di scheletri
Soldati, a rapporto!
Il generale Gerry guida l'orda di scheletri evoluta e rende i suoi soldati invisibili e indistruttibili, ma solo finché lui è in campo. Infatti, questi scheletri combattenti sono talmente leali al proprio leader da seguirlo nell'oltretomba, quando viene sconfitto.
I BAULI DELLA SORTE
Lo sappiamo che sotto sotto i bauli ti mancavano, perché era lo stesso per noi ed è per questo che abbiamo trasformato i premi fortunati nei bauli della sorte e fatto un po' di modifiche!
I bauli della sorte sono di tre tipi, suddivisi in base ai loro contenuti e ai tocchi che ne migliorano la rarità.
I bauli della sorte comuni hanno tre tocchi e ti possono dare carte e oro.
I bauli della sorte magici hanno gli stessi contenuti dei premi fortunati, cioè carte, oro, artefatti e personalizzazioni e, per loro, i tocchi a disposizione sono quattro.
I bauli della sorte stagionali cambiano in base al tema della stagione.
I bauli della sorte infestati saranno disponibili a partire da ottobre, avranno quattro tocchi per il miglioramento della rarità e offriranno una selezione stagionale di carte, oltre a personalizzazioni e frammenti d'evoluzione per l'orda di scheletri e il fantasma Royale.
I bauli della sorte spettrali saranno disponibili a ottobre, avranno quattro tocchi a disposizione e offriranno una selezione stagionale di carte, personalizzazioni e frammenti d'evoluzione per il fantasma Royale.
I bauli della sorte stagionali funzionano secondo un sistema di ricompense garantite e ciò vuol dire che i premi che ottieni variano in base al numero di bauli che apri in ogni stagione.
LE MODIFICHE SOSTANZIALI ALL'UTILIZZO DEI CAMPIONI
Ricordi quando potevi utilizzaresolo un campione alla volta nell'arena? Beh, i tempi sono cambiati e non è più così! Con il ciclo da tre carte, era troppo difficile bilanciare i campioni per chi gioca in maniera competitiva, mentre il giocatore medio li sfruttava molto raramente, perciò, per rendere meno prominente il ciclo rapido e per restituire importanza ai campioni stessi, ora sarà possibile schierarne più di uno alla volta nell'arena.
Ecco come funziona il nuovo sistema.
I campioni ora avranno un ciclo identico alle altre carte.
Solo il campione schierato più di recente potrà usare la sua abilità.
Vedrai una corona apparire sul campione in possesso dell'abilità.
I tempi di recupero dell'abilità si azzereranno ogni volta che un nuovo campione verrà schierato.
L'indicatore del re degli scheletri relativo alle anime si azzererà, se verrà schierato un suo doppione.
E se più campioni nell'arena non dovessero essere una novità abbastanza grossa, senti questa: ora lo Specchio funziona anche su di loro!
Come prima, è permesso avere solo un campione per mazzo, ma potrai scatenarti con quello che scegli!
I MIGLIORAMENTI E LE MODIFICHE
LE RICOMPENSE GIORNALIERE
Ora tutti riceveranno le stesse ricompense giornaliere, ovvero quattro bauli della sorte magici!
IL MENU DI SELEZIONE DELLE MODALITÀ
Quando un nuovo evento ha inizio, vedrai la scritta ''Nuovo evento!'' sul menu di selezione delle modalità e non dovrai fare altro che selezionare la nuova aggiunta per far sparire questo avviso.
Ora nel menu di selezione delle modalità troverai anche il campo di prova e i tornei.
I PROBLEMI RISOLTI
Il principe e le altre truppe che partono alla carica non attaccheranno più immediatamente dopo che la loro carica è stata interrotta.
Le Frecce non infliggeranno più danni aggiuntivi al monaco, mentre l'abilità ''Aura protettiva'' è attiva.
Il gran cavaliere non potrà più essere afferrato dalla gabbia per goblin evoluta, mentre salta.
Gli incantesimi T'acchiappo e Fulmine ora tengono in considerazione gli scudi quando prendono di mira le truppe con più punti ferita.
Abbiamo migliorato il sistema di pathfinding relativo al volo dell'imperatrice degli spiriti.
Abbiamo migliorato il sistema di pathfinding relativo al passaggio delle truppe attorno agli edifici distrutti.
Ora è nuovamente possibile ottenere gli emblemi per il completamento delle sfide classiche e grandiose.
È di nuovo possibile vedere gli amici nel Cammino dei trofei.
Oltre a questi miglioramenti, ne abbiamo effettuato altri più piccoli per rendere l'esperienza di gioco il più godibile possibile.
E con questo è tutto!
Goditi le nuove evoluzioni, i bauli della sorte e le modifiche ai cicli dei campioni! Controlliamo regolarmente le opinioni dei giocatori su Reddit e Discord (siti in inglese), quindi dicci la tua e facci sapere cosa vorresti vedere in futuro!
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale